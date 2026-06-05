Mediaberichten: ‘Belgisch H&M distributiecentrum geëvacueerd vanwege gijzeling’

Het is nog steeds niet rustig bij het distributiecentrum van H&M in het Belgische Ghlin. De locatie werd tijdelijk geëvacueerd en de politie moest eraan te pas komen, zo melden diverse media waaronder HLN.

De mediaberichten melden dat stakers en vakbondsafgevaardigden leden van de directie en niet-stakend personeel hebben vastgehouden. De politie werd ingeschakeld om te zorgen dat de betrokkenen veilig konden vertrekken.

De vakbonden spreken tegen dat er sprake is van een gijzeling. Er zou juist zijn gebeld naar de directie om gesprekken weer op gang te brengen. Na dat telefoontje verschenen plots tientallen politewagens en een gerechtsdeurwaarder die hielpen leidinggevenden de locatie te verlaten. “Ik wil benadrukken dat we niemand hebben vastgehouden”, aldus vakbondsman Philippe Dumportier van FGTB.

Sinds april wordt bij het distributiecentrum gestaakt. De activiteiten van het centrum zouden worden stopgezet waardoor 440 medewerkers hun baan zouden verliezen.