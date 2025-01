Melania Trump blijft geheimzinnig, zelfs tot aan haar hoed

Bij elke inauguratie van een Amerikaanse president wordt de outfit van de First Lady nauwlettend bekeken en becommentarieerd: Melania Trump ontging deze traditie maandag niet, met een hoed zo groot dat het leek alsof hij haar zicht belemmerde.

Samenvatting Het inauguratieoutfit van Melania Trump, inclusief een grote hoed en pak van Adam Lippes, zorgde voor veel discussie onder mode-experts en op sociale media.

De keuze voor een Amerikaanse onafhankelijke ontwerper benadrukt de traditie van First Ladies om de mode-industrie van het land te steunen.

Het ontwerp van de outfit en de mogelijke politieke betekenissen volgen een patroon van eerdere First Ladies die hun inauguratiekleding gebruikten om boodschappen over te brengen.

De outfit leidde tot een stortvloed aan reacties van mode-experts en op sociale media, waarbij sommigen Melania Trump vergeleken met het videogamepersonage Carmen Sandiego, dat door Netflix in een serie is bewerkt.

Melania Trump's mantel en rok zijn ontwerpen van de in New York gevestigde onafhankelijke Amerikaanse ontwerper Adam Lippes.

"De traditie van de presidentiële inauguratie belichaamt de schoonheid van de Amerikaanse democratie en vandaag hadden we de eer om onze First Lady, mevrouw Melania Trump, te kleden," zei de ontwerper in een verklaring die Amerikaans vakmanschap benadrukt boven politieke ideologie.

"Mevrouw Trump's outfit is gemaakt door enkele van Amerika's beste ambachtslieden en ik ben erg trots om dit werk aan de wereld te laten zien," voegde hij eraan toe.

De hoed is ontworpen door ontwerper Eric Javits.

De outfits van First Ladies en hun potentiële politieke betekenis zijn in het verleden vaak sterk onder de loep genomen, ook al is er nog nooit een vrouw tot president van de Verenigde Staten gekozen.

Rosalynn Carter, de vrouw van Jimmy Carter, veroorzaakte veel reacties door een jurk te dragen die al eerder was gedragen, toen haar man in 1977 werd ingehuldigd. Het doel was om empathie te tonen voor de economische moeilijkheden die de Amerikanen doormaakten.

In de afgelopen jaren hebben First Ladies zich regelmatig tot onafhankelijke ontwerpers gewend, zoals Jill Biden in 2021, met een sprankelend blauw mantelpakje van Markarian, een New Yorks merk, dat paste bij haar mondkapje, een onmisbaar accessoire vier jaar geleden.