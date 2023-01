Merken om in de gaten te houden: 5 jonge Parijse luxe mannenmodemerken

In Parijs stellen mannenmodeontwerpers de gendercodes ter discussie. Onder invloed van vrouwen bloeit het hoogwaardige en luxe segment van de mannenmode op dankzij een couturecreatie die de boel op stelten zet. Hier zijn vijf herenmode namen om in de gaten te houden tijdens de Paris Fashion Week.

Gunther

Image collection FW 23-24 de Gunther. Beeld : Gunther

Gunther werd in 2019 opgericht door Naomi Gunther en ontwikkelt stukken geïnspireerd op streetwear, klassieke en traditionele lijnen, allemaal versterkt door verfijnde materialen. Het merk heeft een snelle productiecyclus: de collecties worden ontworpen en vervaardigd in Parijs.

Bestseller van Gunther: la Double Chemise.

Frequentie van de collecties: twee per jaar.

Retailprijzen: van 130 euro (t-shirts van premium katoen) tot 1.500 euro (voor een wollen jas).

Verkooppunten : Zalando, Not Just A Label, B Hype (Dubai), Printemps (Parijs) en de webshop van het merk. (Het merk heeft op dit moment nog geen eigen fysieke winkel).

Toekomstige projecten: modeshow op de Parijse modeweek op zaterdag 21 januari; deelname aan een evenement ter promotie van de Franse mode in Zuid-Korea (MIF Seoul) van 4 tot 9 februari; release in april van een samenwerking met het badmodemerk Apnée

Arturo Obegero

Beeld : Arturo Obegero

Arturo Obegero lanceerde zijn merk in Parijs in 2020, een paar maanden voordat de covid-19 de planeet ontregelde. Zijn verfijnde, romantische en sensuele stijl is gespot op het popicoon dat de mode helpt ontgenderen: Harry Styles. De zangeres en de Spaanse ontwerper werken al sinds 2021 samen, waardoor het werk van Arturo Obegero internationaal veel aandacht krijgt.

Bestseller van Arturo Obegero: Gades high waisted trousers (uitlopende broek uit de jaren 1970, genoemd naar de Spaanse danser Antonio Gades en geïnspireerd op de traditionele stierenvecht- en flamencokleding).

Frequentie van de collectie: Twee collecties per jaar.

Retailprijzen: van 60 tot 1.200 euro.

Verkooppunten: Ssense, The Anann Shop (Japan), Elevastor (Parijs) en de webshop van het merk. (Het merk heeft op dit moment nog geen eigen fysieke winkel.

Toekomstige projecten: lancering van de eerste AO (Arturo Obegero) tas.

Valette Studio

Beeld : Valette Studio

Valette Studio, in 2020 gelanceerd door Pierre-François Valette, is een Parijs merk voor mannen met strakke snitten en een moeiteloze look. De maatvoering is gericht op het comfort van trainingspakken en wordt ingezet in silhouetten die spelen met overlappingen. De ready-to-wear van Valette Studio functioneert ook als een modehuis en biedt verkoop op maat.

Bestseller van Valette Studio: Stukken met mouwen.

Frequentie van de collectie: Twee collecties per jaar (gemiddeld 80 stijlen per collectie).

Retailprijzen: van 100 euro (sjaal, T-shirt…) tot 1.200 euro (jassen).

Verkooppunten: 8 Soho (Melbourne), Boys Don't Cry (BDC, in Parijs), L’Audacieux (Caen), Ouimillie (Boston), Soem (Lyon), L’Exclusive, de e-shop van het merk, + rechtstreekse verkoop en verkoop op maat in het Midden-Oosten via wat het merk het "platform voor exclusieve klanten" noemt, gewijd aan speciale VIP-klanten, een belangrijke bron van activiteit voor Valette Studio (tot op heden geen eigen fysieke winkel).

Toekomstige projecten: Integratie van de officiële modeshowkalender.

Weisheng

Collection SS23. Beeld : Weisheng Paris.

Het modehuis Weisheng werd in 2020 in Parijs gelanceerd door de in Taiwan geboren Weisheng Wang. De herengarderobe is beurtelings glinsterend, sensueel, glamoureus of gedurfd en heeft onder meer de Amerikaanse acteurs Carl Clemons-Hopkins en Asher Angel gekleed. Zijn couturestukken worden op bestelling gemaakt en het borduurwerk wordt ontworpen met het Parijse atelier Safrane Cortambert.

Bestseller van Weisheng: stukken uit de "Bling Bling" serie in transparante stof met strass-steentjes.

Frequentie van de collectie: twee collecties per jaar

Retailprijzen: van 100 euro ((accessoires, waaronder sieraden gemaakt in samenwerking met juwelier Anton Heunis) tot 1.500-2.000 euro (uitgebreidere stukken zoals de bling bling serie).

Verkooppunten: Het merk werkt voornamelijk met particuliere klanten en heeft momenteel geen winkel, maar een atelier in Bastille (Parijs), toegankelijk op afspraak. De PAP-lijnen worden gedistribueerd in Zuid-Korea (LG Fashion), Zweden (Maruschka de Margo) en de Verenigde Staten (Shannon Sloanhall).

Toekomstige projecten: Weisheng Paris is van plan zijn prêt-à-porter-lijn te ontwikkelen naast de couture en een boetiek te openen in Parijs. De aanwezigheid van het merk op de beurs van Tranoi in januari heeft tot doel de distributie in Frankrijk te ontwikkelen.

Jeanne Friot

Beeld : Jeanne Friot

Jeanne Friot, genoemd naar de ontwerpster, presenteert zich als een genderloos label, dat mode in kleine hoeveelheden produceert met een scherp gevoel voor kunst en ambacht. Ook hier helpt de garderobe om de mode op te ruimen en kleedt kleurrijke, reliëfrijke of glinsterende silhouetten met een zekere poëzie van materialen.

Bestseller van Jeanne Friot: Jeans met veren.

Frequentie van de collecties: twee collecties per jaar.

Retailprijzen: van 70 tot 1.500 euro voor stukken uit het atelier.

Distributie: Frankie Shop, Visore X, de e-shop van het merk (nog geen eigen fysieke winkel).

Toekomstig project: Modeshow op woensdag 18 januari in Parijs, als onderdeel van de officiële FHCM-kalender.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.