Merken om in de gaten te houden: 5 mannenmodemerken die tailoring opnieuw definiëren

Tailoring heeft al lang een belangrijke plaats in de mannenmode, met een eeuwenlange geschiedenis. Hoewel de term nog steeds verwijst naar het maken of aanpassen van een pak, heeft de modernisering en de evolutie van de mode ervoor gezorgd dat het kleermaken een eigen, aangepaste vorm begint aan te nemen. Ontwerpers hebben het ambacht opgepakt en nieuw leven ingeblazen voor een nieuwe generatie, puttend uit onverwachte hoeken van de industrie om een frisse visie te creëren voor dit klassieke gebied van design. FashionUnited heeft een selectie gemaakt van merken en ontwerpers die precies dat doen, elk met hun eigen vernieuwde inzicht om kleermakerswerk te updaten.

Willy Chavarria

Willy Chavarria 'Please Rise First' SS23. Beeld: Willy Chavarria

Naast zijn rol als senior vice president of men's design bij Calvin Klein, runt Willy Chavarria ook zijn eigen gelijknamige label dat de laatste jaren steeds meer terrein wint na de lancering in 2015. Als onderdeel van de missie van het merk streeft Chavarria ernaar politiek en mode stevig met elkaar te verweven, door mannenmode te herinterpreteren met politieke expressie via sociaal geëngageerde catwalkshows, duurzame productie en inclusieve casting. Sinds 2021 is Chavarria lid van de Council of Fashion Designers of America (CFDA) en heeft hij geshowd op de New York Fashion Week, waar hij onder meer Madonna tot zijn publiek mocht rekenen.

Een van de populairste collecties van het merk was die van zijn lente/zomer 2019-lijn, gemaakt in samenwerking met sportkledinglabel Hummel. Het duo liet zich inspireren door streetwear uit de jaren 1990 en 2000 uit de thuisstad van de ontwerper, New York. De meest recente collectie van de Mexicaans-Amerikaanse ontwerper voor het seizoen SS23 daarentegen maakte gebruik van oversized silhouetten en gestructureerde tailoring als een verheffing van sportkleding, waarbij schijnbaar formele stukken werden gecombineerd met collegiale ontwerpen en op vintage geïnspireerde sportkleding.

Willy Chavarria 'Please Rise First' SS23. Beeld: Willy Chavarria

Verkooppunten

Chavarria heeft de laatste tijd veel succes geboekt met de groei van zijn label en telt nu meer dan 30 gerenommeerde retailers als wereldwijde distributiepartners. Hiertoe behoren een aantal high-end e-commerce retailers, zoals Farfetch, Lyst, Assembly New York en Garmentory. Multibrand-warenhuizen zoals Barney's hebben het merk ook op voorraad, als aanvulling op het retailnetwerk dat ook een eigen fysieke winkel en e-commercesite omvat. Daarnaast is de gezamenlijke Hummel-collectie van het merk te vinden bij onder meer YOOX en LuisaViaRoma.

Retailprijzen

De prijzen van Willy Chavarria producten variëren afhankelijk van het artikel. De lange jassen van het merk kosten gewoonlijk 2.000 dollar (1860 euro), terwijl de op werkkleding geïnspireerde jacks en bombers variëren van 320 tot 650 dollar (300 tot en met 604 euro). De basics van het merk, zoals crewneck-truien en oversized t-shirts, kosten tussen de 100 en 350 dollar (93 tot en met 325 euro) . De jeans van het merk kosten ongeveer 450 dollar (420 euro), terwijl de retro-trackbroeken van Chavarria ongeveer 260 dollar (240 euro) kosten.

Casely-Hayford

Casely-Hayford 2022. Beeld: Casely-Hayford

Het merk Casely-Hayford werd opgericht door het vader-zoon duo Charlie en Joe Casely-Hayford als een mix tussen formele Savile Row-achtige kleermakerij en een Britse anarchistische mentaliteit. Na het overlijden van zijn vader in 2019 wordt het merk nu uitsluitend gerund door Charlie en is het meer gericht op de jeugd, zoals blijkt uit de steun van beroemdheden en de samenwerking met Converse en, recentelijk, Sunspel. Het merk zelf werkt momenteel tussen Londen en Tokio, waar de collecties worden geproduceerd, en heeft een eigen winkel in het Londense Marylebone.

De meest recente collectie van het label, die ook een selectie voor vrouwen bevat, breidt zijn gemoderniseerde kijk op maatkleding uit, waarbij getailleerde jersey pakken worden gecombineerd met truckerjacks, button-ups met print en bombers. Casely-Hayford biedt klanten ook de mogelijkheid om maatpakken te kopen, waarbij privé-afspraken worden gemaakt in het atelier en verschillende stijlvarianten mogelijk zijn, afhankelijk van de gelegenheid, zoals diners, bruiloften en zaken. De made-to-order service heeft ook betrekking op geselecteerde items uit de hoofdcollectie, waardoor een meer gepersonaliseerde kledingproductie mogelijk is. Voor 2019 heeft het merk zijn assortiment verder uitgebreid met accessoires, zoals schoenen, tassen en kleine lederwaren.

Casely-Hayford 2022. Beeld: Casely-Hayford

Verkooppunten

Naast de winkel in Marylebone in Londen heeft Casely-Hayford een eigen webshop waar klanten op maat gemaakte bestellingen en afspraken kunnen maken en de hele collectie van het merk kunnen kopen. Casely-Hayford heeft ook een aantal internationale retailers onder zijn wholesalers, waaronder Farfetch, Dover Street Market en Barney's, en een aantal boetieks.

Retailprijzen

Casely-Hayfords prijzen voor de hoofdlijn liggen tussen 100 pond (113 euro) en meestal niet hoger dan 1.000 pond (1131 euro). Overhemden, waaronder polo-shirts, button-ups en corduroy stijlen, zijn te vinden tussen 100 en 200 pond (tussen 113 en 226 euro), terwijl de broeken iets duurder zijn, namelijk 250 tot 350 pond (282 en 395 euro). De jassen van het merk, waaronder truckerjacks, lange jassen en duffels, kosten gemiddeld 880 pond (995 euro). Pakken kunnen worden gekocht als aparte stukken of als tweedelige sets, die meestal ergens tussen 895 en 1.100 pond (1012 en 1245 euro) uitkomen.

Arturo Obegero

Arturo Obegero AW23-campagne Rue de Rome van Luka Booth. Beeld: Arturo Obegero

Het in 2021 opgerichte, in Parijs gevestigde merk Arturo Obegero heeft zich gevestigd door de toepassing van architectonische vormen en gendervriendelijke ontwerpwaarden die het in de voorhoede van de gemoderniseerde kleermakerij plaatsen. De afgestudeerde Central Saint Martins won in 2022 vooral terrein nadat looks van het merk werden gedragen door Gen Z-favoriete artiest Harry Styles, die een reeks Arturo Obegero-kledingstukken droeg voor zijn internationale tournee en videoclip 'As It Was'. De ontwerper was ook al aanwezig op de Paris Fashion Week, waar hij zijn tweede collectie voor het seizoen lente/zomer 2023 toonde in een digitale presentatie.

Deze laatste collectie borduurde voort op Obegero's zeer persoonlijke kijk op design, gemaakt als een liefdesbrief aan zijn woonplaats Tapia de Casariego in Spanje. De stukken van de lijn refereerden aan de landschappen en mythologie van de stad zelf, maar ook aan het werk van surrealistische kunstenaars als Man Ray en René Magritte, wat resulteerde in een reeks kledingstukken met een romantische uitstraling. De collectie wordt gedomineerd door transparante materialen en pasteltinten en bestaat uit lichte button-ups, jurken en flares, die in contrast staan met Obegero's sterk getailleerde tweedelige pakken, gemaakt van satijnachtige stoffen en diepere tinten.

Arturo Obegero AW23 lookbook beelden. Beeld: Arturo Obegero

Verkooppunten

Via de eigen website van het merk kunnen shoppers de belangrijkste collecties kopen en afspraken maken voor maatwerk en bruidswerk. Ondertussen kunnen Arturo Obegero items ook worden gekocht bij verschillende internationale e-tailers, waaronder Ssense, Shop Monde en Goxip in Hong Kong, evenals een aantal concept stores zoals Elevaster.

Retailprijzen

De collectie van Arturo Obegero omvat shirts, jassen en broeken, maar ook een aantal sieraden en accessoires. Terwijl de topjes doorgaans tussen de 90 en 750 pond kosten (100 tot en met 850 euro), zijn de broeken van het merk aanzienlijk duurder, namelijk 1.400 tot 2.000 pond (1585 tot en met 2265 euro). Ook de jassen liggen hoger, zoals de Bolero blazer voor 1.635 pond (1850 euro) en het Orpheo Denim ontwerp voor 1.470 pond (1665 euro).

Kaushik Velendra

Kaushik Velendra SS23. Beeld: Kaushik Velendra

De in Londen gevestigde Kaushik Velendra, oprichter en CEO van zijn gelijknamige herenkledinglabel, heeft zijn plaats in de industrie verstevigd door zijn nadruk op futuristische tailoring die mannen een power dressing-optie wil bieden. Velendra's looks worden gedefinieerd door zijn gebruik van verhoogde schouders op een reeks vergulde pakken, vaak versierd met zware versieringen die het silhouet verder accentueren. Stukken van de Central Saint Martins-alumnus waren bijzonder prominent aanwezig op de rode loper van de meest recente Fashion Awards, waar ze werden gedragen door zowel mannelijke als vrouwelijke figuren uit de industrie, waaronder celebritystylist Law Roach en actrice Golda Rosheuvel.

Sinds zijn debuut op de London Fashion Week in 2019 heeft Velendra tijdens het evenement een aantal collecties gepresenteerd, die stuk voor stuk alom werden geprezen vanwege zijn kijk op mannenmode. Zijn meest recente 'Dreams'-collectie voor herfst/winter 2022 onderstreepte nog eens zijn ontwerpesthetiek. Scherpe blazers met de kenmerkende schouderpartijen werden gecombineerd met cigarette pants, bijgesneden vesten en chiffon overhemden, die naast items zaten die rechtstreeks geïnspireerd waren op zijn Indiase erfgoed. Bovendien vertelde de ontwerper aan Vogue dat de stoffen voor de lijn afkomstig waren uit de hele wereld, waarbij brokaat uit India werd gecombineerd met Franse en Italiaanse wol.

Kaushik Velendra SS23. Beeld: Kaushik Velendra

Verkooppunten

Kaushik Velendra opereert vanuit zijn eigen e-commerce site, Maison Velendra, waar klanten ook toegang hebben tot een made-to-order service, evenals het hoofdkantoor in Mayfair, waarnaar het bedrijf in februari 2022 is verhuisd als onderdeel van de uitbreidingsplannen van de ontwerper. Eerder vorig jaar onthulde Velendra ook details aan FashionNetwork over zijn verdere ambities om in de komende twee jaar uit te breiden naar Mumbai, LA en Dubai.

Retailprijzen

Naast een couturecollectie biedt Kaushik Velendra een prêt-à-porter-lijn voor een meer toegankelijke prijs. Terwijl de meer minimalistische blazers met borsten van het merk doorgaans worden verkocht voor ongeveer 1.200 tot 2.500 pond (1360 tot en met 2830 euro) , zijn blazers met de kenmerkende gedefinieerde schoudervormen verkrijgbaar voor 5.000 tot 8.000 pond (5660 tot en met 9050 euro). De overhemden van de ontwerper liggen tussen de 125 en 3000 pond (140 euro en 3395 euro), met grote verschillen in materiaal, snit en silhouet. RTW-jassen hebben ook verschillende prijzen: de laagste kost 1.250 pond en de hoogste 10.000 pond (1410 en 11.315 euro).

Carlota Barrera

Carlota Barrera SS23. Beeld: Carlota Barrera

De in Spanje geboren ontwerpster Carlota Barrera maakte haar industriedebuut voor lente/zomer 2019 na haar afstuderen aan het London College of Fashion met een MA. Ze omschrijft haar missie als het definiëren van basisstukken gebaseerd op de persoonlijke, queer vrouwelijke blik, terwijl ze ook inspiratie put uit haar Spaanse erfgoed en queer geschiedenis. Haar ontwerpwaarde concentreert zich meestal op complexe pasvormen en de opwaardering van klassieke silhouetten tot eigentijdse stukken die de dialoog over gender en veranderende identiteiten willen stimuleren.

Deze mentaliteit is consistent gebleven in alle collecties van de ontwerpster, zoals blijkt uit haar regelmatige toepassing van soepele pasvormen en overhemden die elk seizoen verschijnen om de herenkledingnormen uit te dagen. Voor haar meest recente collectie, getiteld 'Asere qué bolá', maakte Barrera haar debuut op de London Fashion Week, met looks die waren geïnspireerd op een recente reis naar Cuba, wat tot uiting kwam in de keuze van lichte, luchtige materialen en zomerse shirts met opdruk. Slouchy linnen en gedeconstrueerde items contrasteerden met een reeks pakken, waardoor de lijn een meer casual uitstraling kreeg.

Carlota Barrera SS23. Beeld: Carlota Barrera

Verkooppunten

Op Carlota Barrera's eigen website kunnen klanten de herfst/wintercollectie 2022 van het merk shoppen, de kernlijn en een selectie van op bestelling gemaakte artikelen, waaronder accessoires, kleermakerswerk, jassen en broeken. Ondertussen kan het merk ook worden gekocht in fysieke winkels zoals 50M London, Antonioli en Macondo in Italië, Joyce Hong Kong in China en Ssense in Canada, waar het merk online te koop is.

Retailprijzen

De prijzen van de herfst/wintercollectie en de kerncollectie van het merk variëren niet veel, met jassen die meestal tussen de 395 en 510 pond (445 en 575 euro) kosten, en alleen iets hoger voor op maat gemaakte stukken en lange jassen, die tot ongeveer 810 pond (915 euro) kunnen oplopen. Ook de overhemden en broeken van het merk liggen rond deze prijzen, met als laagste prijs ongeveer 195 pond (220 euro) en oplopend tot 480 pond (545 euro). De op bestelling gemaakte collectie van Carlota Barrera, die voornamelijk bestaat uit blazers en broeken op maat, vertoont meer variatie in de detailhandelsprijzen, die variëren van 380 tot 2.150 pond (430 en 2430 euro).

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.