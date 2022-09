Merken om in de gaten te houden: deze vier labels upcyclen erop los

Upcycling heeft het hart van de mode-industrie bereikt. Een aantal van de meest populaire merken in de branche schrijven succesverhalen met het recyclen van overgebleven, ongebruikte of afgedankte materialen. Hieronder presenteren we enkele jonge labels die zich bezighouden met upcycling.

Vernisse

Over Vernisse: “Vernisse is een tijdloos merk met een eigentijdse uitstraling. Vernisse wordt gekenmerkt door moderne elegantie met aandacht voor op maat gemaakte details, rijke stoffen, borduursels en unieke prints.”

Publiek: “Vernisse spreekt een internationaal publiek aan en bouwt aan een wereldwijde gemeenschap van sterke, trotse vrouwen die romantisch zijn en tegelijkertijd met beide benen op de grond staan. De Publiek is heel divers, van hele jonge vrouwen die al hebben geleerd om minder en beter te kopen, tot oudere vrouwen die de kwaliteit en draagbaarheid van het merk waarderen.”

Beeld: Vernisse

Distributie en verkoop: “Vernisse werkt met een directe b2b-strategie: we organiseren trunk shows in heel Italië en Europa en in het atelier in Milaan, waar klanten toegang hebben tot de made to order-service. We zijn momenteel aanwezig in Modes Portofino en hebben net een pop-up georganiseerd voor het voorjaarsseizoen in warenhuis Rinascente Milano Duomo. Vanaf het lente-zomerseizoen 2023 zullen we onze collectie officieel presenteren aan kopers tijdens de verkoopcampagne in Milaan.”

Markten: “Onze belangrijkste markt is momenteel Italië, maar we hebben ook klanten in Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Vanaf herfst-winter 2022 breiden we uit naar de Zuid-Aziatische markt via een grote luxeretailer.”

Bestsellers: “Elke Vernisse-collectie wordt opgebouwd volgens een langetermijnstrategie, waarbij elk seizoen nieuwe sleutelstukken worden toegevoegd. We zijn heel sterk in overhemden, jurken en rokken.”

Productie: “Alle kledingstukken worden liefdevol op maat gemaakt en met de hand afgewerkt door onze deskundige kleermakers in Milaan en omgeving. Alles wordt met de grootste zorg ontwikkeld, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, en gefabriceerd met duurzaamheid in het achterhoofd. We gebruiken vooral de meest waardevolle natuurlijke vezels als pure zijde, wol, katoen en linnen.”

Prijsniveau: “Vernisse is een luxemerk. De overhemden kosten tussen de 390 en 470 euro, de jurken tussen de 600 en 1000 euro.”

Beeld: Quinta Maso; Foto: Ninja Hanna

Quinta Maso

“We wilden een eigentijdse, duurzame, genderneutrale en vooral leuke draai geven aan sjaals, toch vaak een wat ouderwets en genderspecifiek product. Dat is wat Quinta Maso doet.”

Publiek: “Quinta Maso is het land van zonsondergangen in technicolor en alternatieve manieren van plezier beleven. De inwoners zijn alle mensen met gevoel voor humor. Vaak zijn dit mensen tussen de 25 en 55 jaar, met midden- tot hoge inkomens, die voornamelijk in hoofdsteden wonen en geïnteresseerd zijn in mode, kunst en design. Ze delen dezelfde waarden als het gaat om slow fashion en investeren in kwaliteitsstukken en vakmanschap.”

Beeld: Quinta Maso

Productie: “Onze eerste capsulecollectie bestaat uit tien verschillende modellen, gemaakt in Noord-Italië met alleen natuurlijke vezels zoals zijde en katoen. Bij Quinta Maso hebben we een zero-waste-beleid, wat betekent dat we overgebleven stof, patronen of garens creatief hergebruiken in fantasierijke nieuwe producten, die in beperkte oplage en in samenwerking met jonge kunstenaars worden verkocht.”

Verkooppunten: "We zijn een jaar geleden gestart met een sterke focus op online en bouwen langzaamaan relaties op met retailers als Bassal in Barcelona, ​​Studio 183 in Berlijn, Lunchconcept in de UK en She Designed in Düsseldorf."

Prijsniveau: "De prijzen variëren van 110 euro tot 210 euro, met een gemiddelde van 150 euro.”

Bestseller: "La Linea, La Forma en onze nieuwste dunne sjaals zijn onze bestverkopende producten. Onze beide collecties zero-waste handtassen waren binnen enkele dagen na de lancering uitverkocht."

Beeld: Fateeva

Fateeva

Beeld: Stefanie Mooshammer, Fateeva Lookbook

Voordat ze haar eigen label startte, werkte Elizaveta Fateeva voor labels als Raf Simons, Jil Sander en Lanvin. Ze richtte Fateeva op in Wenen, terwijl ze nog werkte als hoofdontwerper voor herenschoenen bij Lanvin in Parijs: “Ik wilde mijn diepgaande kennis en ervaring als ontwerper en productontwikkelaar gebruiken en mijn visie omzetten in iets zinvols. Het ging mij minder om de kwantiteit dan om de kwaliteit van het product. Door de ervaringen die ik opdeed tijdens het opzetten van Fateeva besefte ik dat onze generatie nieuwe manieren moet vinden voor het ontwerpen en produceren van mode op een meer duurzame manier, in plaats van er alleen maar over te praten. Na vijf jaar bouwen aan Fateeva en na de vele ups en downs van de pandemie heb ik alternatieve manieren gevonden om kleding en accessoires te ontwerpen. Ik ben volledig onafhankelijk van externe productiepartijen en werk alleen met restmaterialen, die ik uit Italië haal.”

Over Fateeva: “Fateeva is een slow fashion-merk dat zich richt op het ontwerpen en creëren van kleding en accessoires, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van afgedankte materialen, evenals kleine restjes. Omdat we alleen met kleermakers en kleine fabrieken werken, hebben we volledige controle over hoe er met materialen wordt omgegaan en zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk wordt gebruikt. Alle stukken zijn uniek en kunnen vanwege de beschikbaarheid van materialen niet worden gereproduceerd. Door gebruik te maken van overgebleven, over het hoofd gezien of gewoon vergeten materialen, bedenken we nieuwe manieren en gebruiken we verschillende technieken om iets dat onaantrekkelijk of achterhaald lijkt om te zetten in iets origineels.”

Publiek: “Fateeva's klantenkring bestaat uit vrouwen en mannen die houden van duurzame essentials, een minimalistische esthetiek, functioneel design en vakmanschap. We vertellen het verhaal van elk kledingstuk, waar de materialen vandaan komen, hoe ze hier komen en waarom we ze gebruiken zoals we ze gebruiken.”

Verkoop en distributie: “Fateeva verkoopt momenteel alleen online omdat het werken met deadstock-materialen een grote uitdaging is. Het aantal geproduceerde stukken hangt af van de materialen en kwaliteit.”

Beeld: Stefanie Mooshammer, Fateeva Lookbook

Markten: “Fateeva kan bestellingen overal ter wereld leveren. We hebben klanten in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, de VS en Japan.”

Bestsellers: "Tijdens de pandemie begon ik me te concentreren op het werken met de kleine stukjes stof die zich in de studio hadden opgehoopt. Ik ontwikkelde een patroon dat drie maten beslaat en maakte ‘One Dress A Day’ met alleen de materialen die ik in het atelier had. Elke dag ontstond er een nieuwe combinatie van stoffen, kleuren en patronen. Niet alleen werd deze lijn de bestverkochte lijn van het label, maar het was ook stok achter de deur voor het label om steeds meer met kleine beetjes restmaterialen te gaan werken en om voor alle lijnen van het merk alleen materialen uit voorraad te gebruiken.”

Prijsniveau: “De prijs van een stuk is altijd afhankelijk van de geproduceerde materialen en hoeveelheden. We onderhandelen ook altijd over de beste prijs voor onze producenten, aangezien de meeste details uniek zijn en gemaakt worden door particuliere kleermakers. Prijzen voor leren schoenen en sneakers variëren van 250 tot 400 euro per paar, voor jurken van 450 tot 1000 euro en voor gebreide kleding van 190 tot 500 euro.”

Beeld: Re49

Re49 Shoes

Over Re49 Shoes: “In 1949 begon Valentino Masolini met het recyclen van overgebleven stoffen en afgedankte militaire uniformen voor het maken van schoenen. Tegenwoordig gebruikt zijn achterkleinzoon, Nicola Masolini, stoffen, parasols, ligstoelen en zeilen om schoenen te maken. Zo werd Re49 geboren, in een klein dorpje in de regio Friuli Venezia Giulia.”

Publiek: “Onze belangrijkste klanten zijn op zoek naar manieren om duurzaamheid in alle aspecten van hun dagelijks leven te integreren. Ze zijn zich bewust van de impact die de mode-industrie kan hebben op het milieu. En ze zijn ook bereid iets meer te betalen voor kleding en accessoires die zijn gemaakt door bedrijven die proberen een verschil te maken en te werken aan een duurzamere toekomst door middel van ethische en duurzame bedrijfspraktijken.”

Productie: Vorig jaar heeft Nicola Masolini de traditionele leren schoenenproductie van het familiebedrijf omgebouwd tot een circulair model. De schoenen worden nog steeds gemaakt in de provincie Udine, in de Italiaanse regio Friuli Venezia Giulia, maar met diervrije, gerecyclede materialen. De zolen zijn gemaakt van gerecyclede banden, en Masolini vindt de stoffen voor de buitenkant van de schoenen op de stranden van Italië: zeilen en parasols krijgen een tweede leven en geven de sneakers een vakantiegevoel mee. Alle Re49-schoenen bevatten ook een microchip waarmee de oorsprong van de materialen kan worden getraceerd via blockchain-technologie. Ook kan Masolini exclusieve series voor retailpartners produceren van gerecyclede materialen, die in beperkte oplagen verkrijgbaar zijn.

Beeld: Re49

Verkooppunten: “We werken nog aan ons internationale verkoopnetwerk, nieuwe verkooppunten zullen in oktober worden vastgesteld. Re49-schoenen worden momenteel voornamelijk online verkocht en in geselecteerde boetieks in Italië en de Verenigde Staten. Onder hen: Ireri in Florence, Max in Kitzbühl en Lovitactive in Dallas.”

Prijsniveau: Sneakers 269 euro, laarzen 299 euro.

Bestsellers: De Sail Lifestyle Sneaker in wit, de Mare Lifestyle Sneaker in blauw, rood en groen, en de Sail Spin Tech Boots.

Dit artikel kwam tot stand met behulp van Weixin Zha en verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking vanuit het Duits: Nora Veerman