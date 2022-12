Merken om in de gaten te houden: Luxe Londense womenswear labels

De Londense luxescene kan worden gedefinieerd door jonge ontwerpers die hun eigen cultuur en opvoeding hebben samengevoegd met die van de bruisende stad waarin ze zijn gevestigd. Velen werden, en worden vaak nog steeds, gesteund door de British Fashion Council (BFC), die met zijn NewGen-initiatief de schijnwerpers richt op opkomende invloedrijke namen in de sector. Velen hebben hun debuut gemaakt op de London Fashion Week runway of presentaties gegeven tijdens het prestigieuze evenement, waardoor ze een platform kregen om hun verhaal te delen via hun gedurfde collecties. FashionUnited heeft een aantal van de meest opmerkelijke luxemerken verzameld om het komende seizoen en daarna in de gaten te houden.

16Arlington

16Arlington SS23. Beeld: Jess Mahaffey, British Fashion Council

16Arlington is een merk dat in 2017 werd opgericht door Marco Capaldo en Federica 'Kikka' Cavenati, en dat er prat op gaat Europese couture te combineren met tailoring voor vrouwen. Cavenati is helaas in november 2021 overleden, maar ondanks haar overlijden houdt Capaldo het merk draaiende en blijft hij seizoenscollecties uitbrengen die de waarden van het duo blijven definiëren, waarbij hij zich vaak laat inspireren door Kikka zelf.

Het merk telt al een aantal beroemde gezichten onder zijn fans, waaronder Lady Gaga en Jorja Smith, en heeft extra succes geboekt door zijn regelmatige aanwezigheid op de catwalks van de London Fashion Week. Het merk omvat meerdere categorieën, waaronder prêt-à-porter, gelegenheidskleding, schoenen en accessoires. De meest recente SS23-collectie was een eerbetoon aan Kikka, geïnspireerd op de gewoonte van de overleden ontwerper om Cavenati's kleding te lenen, met looks die onder het thema 'Forget Me Not' vielen.

16Arlington SS23. Beeld: Jess Mahaffey, British Fashion Council

Verkooppunten

Naast de eigen webshop is 16Arlington te vinden op een aantal luxe e-commerce sites, waaronder Farfetch, Net-a-porter, Ssense en Matchesfashion. Het is ook te vinden in diverse luxe warenhuizen, zoals Harvey Nichols, Harrods en Browns, waar het als concessie of shop-in-shop wordt aangeboden. Ook multimerkwinkels zoals Flannels en End. hebben het merk in hun assortiment.

Het bereik van het merk is vrij groot, met meerdere vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa, namelijk in Engeland, Griekenland, Italië, Frankrijk en Zwitserland. Het wordt ook verkocht in Shanghai's LMDS en telt een aantal retailers uit het Midden-Oosten onder zijn partners, waaronder vestigingen in Qatar, Koeweit en Saoedi-Arabië. Warenhuizen in de VS, zoals Neiman Marcus en H.Lorenzo, hebben het merk ook op voorraad.

Winkelprijs

De prijzen van 16Arlington's prêt-à-porter-lijnen beginnen meestal rond de 300 pond voor een topje en kunnen variëren naargelang het artikel. Sommige jurken zijn geprijsd tussen 850 en 3.000 pond, jassen variëren van 1.200 tot 6.500 pond. De prijzen van schoenen en accessoires variëren van 250 pond voor mini schoudertassen tot 1.295 pond voor platformlaarzen met studs.

Yuhan Wang

Yuhan Wang SS23, London Fashion Week backstage. Beeld: British Fashion Council

De in China geboren Yuhan Wang richtte haar merk op na haar studie aan Central Saint Martins. Haar afgestudeerde collectie werd vanaf 2018 drie seizoenen lang opgenomen in de Fashion East line-up van de London Fashion Week. De jonge ontwerpster heeft deze categorie nu verlaten om shows te geven in het kader van het NewGen-programma van de BFC, waar ze collecties toont die inspiratie putten uit de samensmelting van traditionele Aziatische idealen en de westerse cultuur.

Wang won in 2016 de eerste prijs van de L'Oréal Young Talent Award voor haar afstudeercollectie en stond ook op de shortlist voor de LVMH-prijs 2020. Veel van de stukken van de ontwerpster leggen de nadruk op duurzame en ethische productie, waarbij eerdere creaties gebruik maakten van gerecycled katoen, kunstlederen materialen, hergebruikte stoffen en lokale leveranciers. Haar waarden kwamen ook naar voren in haar SS23 ready-to-wear collectie, die refereerde aan beroemde vrouwelijke piloten, door het gebruik van hoofddeksels met helmen en parachutetassen naast haar kenmerkende kanten kleding.

Yuhan Wang SS23, London Fashion Week backstage. Beeld: British Fashion Council

Verkooppunten

In het Verenigd Koninkrijk is Yuhan Wang momenteel alleen te koop bij warenhuisketen Browns en online site Farfetch, naast de eigen webshop. Ondertussen is het merk sterk vertegenwoordigd in zowel de VS als delen van Azië. Dover Street Market in New York en LA telt het merk onder haar voorraad, terwijl ook retailpartners in Osaka, Shanghai en Chengdu de collectie van het merk voeren.

Winkelprijs

Yuhan Wang tops zijn geprijsd tussen 190 en 560 pond, terwijl de jurken ongeveer 440 tot 1000 pond kosten en de jassen tot 730 pond. Wat accessoires en schoeisel betreft, verkoopt het merk verschillende juwelen en halsstukken voor gemiddeld 200 pond en de selectie schoenen kost doorgaans ongeveer 630 pond.

Sinéad O'Dwyer

Sinéad O'Dwyer SS23, London Fashion Week backstage. Beeld: Eeva Rinne, British Fashion Council

Sinéad O'Dwyer heeft al naam gemaakt door haar nadruk op gesprekken over lichaam en inclusiviteit. De Ierse ontwerpster en afgestudeerde aan het Royal College of Art heeft naam gemaakt met sculpturale stukken die de manier onderzoeken waarop we ons lichaam waarnemen en hoe het eruit ziet voor de buitenwereld. Haar waarden golden met name voor O'Dwyer's debuutshow tijdens de London Fashion Week, waar ze haar SS23-collectie showde op een zeer diverse cast van modellen als onderdeel van de NewGen TikTok showruimte van het evenement.

Haar strijd tegen lichaamsdysmorfie in de modewereld plaatst haar op één lijn met andere opmerkelijke vrouwelijke ontwerpers die ook ruimte maken voor inclusiviteit en heeft haar geëerd in initiatieven als Dazed 100. In een gesprek met AnOther magazine zei O'Dwyer: "Als luxe mode de meerderheid van de mensen volledig uitsluit, denk ik dat dit een grote impact heeft op de geestelijke gezondheid. Door mijn eigen besef dat ik zelf echt worstel met lichaamsdysmorfie en eetstoornissen, begreep ik dat een heel krachtig aspect daarvan de toegang was tot kledingstukken die je het gevoel geven dat je deel uitmaakt van de luxemode."

Sinéad O'Dwyer SS23, London Fashion Week backstage. Beeld: Eeva Rinne, British Fashion Council

Verkooppunten

Sinéad O'Dwyer is beperkt verkrijgbaar en verschijnt meestal bij onafhankelijke online retailers. Hoewel het merk geen eigen webshop heeft, is het sterk vertegenwoordigd op luxemarktplaats Ssense en het Amerikaanse H.Lorenzo, waar shoppers toegang hebben tot een groot deel van de collectie. De Indie-retailer The Cool Hour uit LA verkoopt het merk ook, terwijl het e-commerce platform Goxip uit Hong Kong het grootste deel van Sinéad O'Dwyer's collectie verkoopt.

Winkelprijs

Jurken van Sinéad O'Dwyer kosten tussen de 500 en 900 pond, terwijl de tops van het merk tussen de 300 en 450 pond kosten. Harnasachtige leggings en andere soortgelijke stukken kosten tussen de 500 en 1100 pond. De schoenen van het merk wegen tussen de 600 en 900 pond.

Chet Lo

Chet Lo SS23, London Fashion Week. Beeld: British Fashion Council

De Amerikaans-Chinese ontwerper Chet Lo heeft zijn plaats in de industrie veroverd met zijn avant-garde ontwerpen, zijn klantenkring van beroemdheden en zijn vermogen om een statement te maken op de catwalk. De afgestudeerde Central Saint Martins kwam op het toneel met een reeks eigentijdse gebreide kledingstukken, waarbij korsetten, jurken en zwierige pijpen nieuwe, gestileerde vormen aannamen - een element dat nu Lo's handtekening is. De populariteit van het merk wordt ondersteund door een groot aantal bekende fans, waaronder Kylie Jenner, Dua Lipa en Doja Cat.

Lo werd lid van Fashion East en nam deel aan het NewGen-project van de BFC. De ontwerper maakte zijn solodebuut op de catwalk tijdens het London Fashion Week evenement van september 2022, met bolvormige accessoires en nauwsluitende breisels waarin Lo zijn Oost-Aziatische afkomst uitspeelde. Naast de kleurrijke lijn presenteerde Lo ook een selectie denimbroeken die hij samen met Isko, een duurzame denimproducent, heeft gemaakt.

Chet Lo SS23, London Fashion Week. Beeld: British Fashion Council

Verkooppunten

Chet Lo heeft zijn eigen e-store, waar klanten items uit de nieuwste collecties van de ontwerper kunnen kopen en door de beschikbare op maat gemaakte stukken kunnen bladeren. Daarnaast is het merk ook te vinden op luxe e-commerce websites Ssense en Farfetch, en in het Londense warenhuis Selfridges. Het wordt verder verkocht in de Milanese concept store Numero Trenta en de Amerikaanse multibrand retailer H.Lorenzo.

Winkelprijs

Chet Lo's prijzen voor zijn selectie topjes en broekjes liggen rond de 200 tot 550 pond, vaak ontworpen om te worden gecombineerd met een bijpassend stuk. De jurken van het merk worden meestal verkocht tussen 650 en 1.500 pond, afhankelijk van de lengte en de stijl. Accessoires, waaronder handschoenen, tassen en panty's, worden verkocht voor prijzen vanaf 150 tot 675 pond, waarvan het laatste geldt voor de kenmerkende Bunny Bag.

Poster Girl

Poster Girl SS23, London Fashion Week backstage. Beeld: Eeva Rinne, British Fashion Council

Poster Girl werd in 2017 opgericht door Francesca Capper en Natasha Somerville, afgestudeerden van Central Saint Martins, die elkaar ontmoetten tijdens hun studie dameskleding. Met ervaring bij topmodehuizen, waaronder John Galliano en Christian Dior, ontwikkelden de twee een sterke expertise uit de industrie voordat ze het label oprichtten. Het merk zelf volgt een "hoogglans esthetiek" die wordt ondersteund door het gebruik van verfijnde ambachtelijke technieken.

De opvallende ontwerpen hebben al de aandacht getrokken van een aantal beroemde gezichten, zoals Paris Hilton, Kylie Jenner en Vanessa Hudgens, waardoor het merk een gewilde aanhang kreeg. De essentie ervan werd verder ontwikkeld voor de laatste SS23-collectie van het merk, getoond tijdens de London Fashion Week, waar het duo hun kenmerkende kijk op geherdefinieerde vrouwelijkheid presenteerde, door met strass bezette hardware, vloeiend chiffon en laser gesneden latex. Volgende zomer maakt het merk voor het eerst een uitstapje naar de markt van luxe tassen en breidt het zijn accessoirelijn uit tot een nieuwe categorie.

Poster Girl SS23, London Fashion Week backstage. Beeld: Eeva Rinne, British Fashion Council

Verkooppunten

Naast de eigen e-commerce site van het merk, waar klanten zowel kleding als ondergoed kunnen shoppen, is Poster Girl ook verkrijgbaar op meerdere luxe marktplaatsen, waaronder Farfetch, Revolve, Ssense en Browns. Het is ook te vinden in de Britse warenhuizen Harvey Nichols en Selfridges, en in de detailhandel Flannels. Het merk is ook te vinden in kleinere conceptwinkels, zoals Annie's Ibiza en de Désordre boetiek.

Prijs

Jurken van Poster Girl zijn doorgaans tussen de 100 en 1.200 pond geprijsd, waarbij de prijzen sterk verschillen afhankelijk van het ontwerp en de snit. Terwijl de jassen van het merk variëren van 1.000 tot 2.100 pond, kunnen de topjes en broekjes ergens tussen de 60 en 900 pond vallen. Het merk biedt ook een selectie ondergoed en panty's, waarvan de prijzen beginnen bij ongeveer vijf pond en oplopen tot 360 pond.

Masha Popova

Masha Popova SS20 Streetstyle. Beeld: Deborah Iona, British Fashion Council

Masha Popova is het gelijknamige merk van de in Oekraïne geboren vrouwenontwerpster. Popova heeft naam gemaakt met experimentele denimontwerpen waarin haar Oekraïense afkomst en jeugdopvoeding tot uiting komen. Na haar afstuderen aan Central Saint Martins met een BA en MA, liep Popova stage bij Maison Margiela en Celine, waar ze haar ervaring in de industrie uitbreidde en bijdroeg aan de ontwikkeling van haar kenmerkende stijl.

Voor haar meest recente collectie kanaliseerde Popova haar frustraties over de situatie in haar thuisland in een lijn die haar gevoelens weerspiegelde. Dit resulteerde in gedeconstrueerde, bedrukte stukken met wervelende patronen, ontwerpen in reliëf en gedurfde silhouetten. Popova legt de nadruk op het gebruik van denim, een materiaal waarvan ze eerder heeft gezegd dat het veelzijdig is om mee te werken. In een gesprek met Vogue zei de ontwerpster: "Het draagt karakter, emotie en energie. Denim kan veel verschillende gevoelens uitdrukken."

Masha Popova SS23. Beeld: British Fashion Council

Verkooppunten

Masha Popova exploiteert haar eigen e-shop, die wordt bijgewerkt in overeenstemming met de collectie drops. Buiten deze winkel is het merk beperkt aanwezig in de detailhandel, maar het is wel te vinden op de luxemarktplaatsen Farfetch en Ssense. Het merk is ook te vinden bij onafhankelijke multibrand retailers, zoals Tessabit in Italië en Shyness in het Verenigd Koninkrijk.

Winkelprijs

De jeans van Masha Popova worden op verschillende e-commercesites verkocht voor ongeveer 200 tot 500 pond. De bovenkleding van het merk kost tussen de 150 en 550 pond, terwijl schoenen, met name de denim laarzen van Masha Popova, vaak rond de 600 pond kosten.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.