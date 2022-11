Metaverse voor dummies: Deze begrippen moet je kennen

Digitale werelden en de metaverse worden steeds moeilijker te vermijden, nu de jongere generaties en hun digitaal georiënteerde levensstijl steeds meer invloed krijgen op de manier waarop merken met hun publiek communiceren. Naarmate deze ontwikkeling voortschrijdt, zijn er steeds meer termen aangenomen en geïntroduceerd om de steeds breder wordende reeks elementen binnen het digitale veld te beschrijven, waardoor het vaak ingewikkeld is om te weten wat er precies gebeurt te midden van alle vooruitgang.

Om niet achter te blijven bij de snelle ontwikkeling van digitalisering, heeft FashionUnited een selectie gemaakt van termen en woorden die noodzakelijk zijn om dit enorme nieuwe rijk te begrijpen.

Metaverse

In tegenstelling tot de algemene opvatting dat de term 'metaverse' verwijst naar één enkele virtuele wereld, wordt het in feite gebruikt als een overkoepelende term om elke virtuele wereld te beschrijven die digitale ervaringen biedt als een alternatief voor of een replica van de echte wereld. Deze virtuele werelden kunnen virtual reality of mixed reality realiteit bevatten, in ruimtes die vaak op een digitaal platform kunnen worden bewoond, waar interactie mee mogelijk is en waar men doorheen kan bewegen. Dit netwerk van virtuele werelden is meestal gebaseerd op sociale connecties en gaming, waardoor gebruikers met elkaar in contact kunnen komen en met elkaar kunnen communiceren terwijl ze zich door een open wereldruimte bewegen.

Web3

Web3, of Web 3.0, wordt vaak beschouwd als de 'volgende generatie' van het internet, die tot doel heeft gebruikers op grotere schaal met elkaar in contact te brengen en te betrekken. Terwijl Web2 verwijst naar het huidige internet, waar 2D-webpagina's scrollen en klikken vereisen om interactie mogelijk te maken, wil Web3 verder gaan door meer immersieve websites en platformontwerpen te introduceren.

Bovendien is een groot deel van Web3 gebaseerd op het feit dat gemiddelde gebruikers "eigenaar" worden van het internet, zodat zij platforms kunnen genereren en inhoud kunnen creëren voor eigen gewin. Deze vorm van internet is gedecentraliseerd en wordt niet gecontroleerd door grote techreuzen.

Virtuele wereld

Een virtuele wereld kan zowel een gesimuleerde versie van de echte wereld als een verzonnen omgeving zijn. In de meeste gevallen worden virtuele werelden gegenereerd als een ruimte die kan worden bewoond en die interactie tussen gebruikers mogelijk maakt door het gebruik van avatars. Veel gebruikers kunnen het platform tegelijk betreden en verkennen, en meestal zijn er ook mogelijkheden om in de wereld te bouwen en te reizen. Sommige hebben zelfs hun eigen economie en marktplaatsen, waar spelers digitale activa kunnen kopen. Populaire virtuele werelden waar merken van bekend zijn, zijn onder meer Roblox, The Sandbox en Decentraland.

Non-fungible token (NFT)

Een non-fungible token, meestal bekend als een NFT, is een digitaal certificaat dat helpt om de eigendom van een digitaal activum te authenticeren. Gesteund door de blockchain kan een NFT worden gekoppeld aan unieke activa zoals een afbeelding, muziek of avatar die niet verwisselbaar zijn. Het concept kwam begin 2021 echt tot bloei en stelt ontwerpers en artiesten sindsdien in staat om online het eigendom van hun werk op te eisen.

Merken hebben de functie ook geïntegreerd in hun eigen metaverse-gebaseerde projecten, en verkopen NFT's die kunnen worden gebruikt als 'sleutels' om toegang te verlenen tot exclusieve inhoud, lidmaatschapsevenementen of digitale producten die kunnen worden gedragen in een virtuele wereld, als een nieuwe vorm van betrokkenheid van consumenten.

Virtual reality (VR)

Virtuele realiteit, ook bekend als VR, verwijst naar een immersieve, door de computer gegenereerde omgeving waarin gebruikers volledig kunnen opgaan in een gesimuleerde werkelijkheid. Om toegang te krijgen tot een dergelijke ruimte worden producten als VR-headsets gebruikt, die een 360-gradenbeeld van een virtuele wereld bieden en beweging en interactie mogelijk maken.

Augmented reality (AR)

In tegenstelling tot VR legt augmented reality, of AR, digitaal gegenereerde beelden op de echte wereld. De functie is vaak toegankelijk via een apparaat zoals een mobiele telefoon, waar gebruikers via een camerafunctie real life omgevingen kunnen bekijken met overlappende graphics.

Sociale media-apps zoals Instagram en Snapchat maken gebruik van AR door middel van filters en lenzen die een gezicht of de echte wereld digitaal kunnen aanpassen. Merken hebben deze technologie ook toegepast om 'virtuele probeerfuncties' te lanceren, waardoor shoppers via een digitaal filter kunnen zien hoe een artikel eruit zou zien.

Mixed reality (MR)

Mixed reality (MR) is het samengaan van de echte wereld en computergegenereerde omgevingen, waarbij fysieke en digitale inhoud worden gecombineerd op een manier die interactie tussen beide mogelijk maakt. Initiatieven op basis van dit concept die eerder zijn gelanceerd, zijn bijvoorbeeld modeshows die zowel in de echte wereld als digitaal bestaan, of de weergave van een evenement uit het echte leven via een virtueel, open-wereldplatform.

Extended reality (XR)

Extended reality (XR) brengt de technologieën achter VR, AR en MR samen om een door de computer gegenereerde virtuele ervaring te creëren die de fysieke en virtuele wereld samenvoegt. Merken die deze strategie hebben toegepast, hebben initiatieven gelanceerd zoals virtuele winkelervaringen waarmee consumenten via een avatar kunnen winkelen in een digitale herhaling van een echte wereldomgeving.

Avatar

Een avatar is een digitaal personage dat vaak wordt gebruikt om een speler of gebruiker in een virtuele wereld te vertegenwoordigen. Terwijl traditionele avatars in Web2 statische iconen zijn die geen interactie met hun omgeving aangaan, zijn avatars in Web3 een verlengstuk van hun gebruiker en kunnen zij een reeks functies in een immersieve ruimte vervullen.

Deze digitale individuen hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld tot personaliseerbare personages in games of tot virtuele beïnvloeders die in staat zijn merken te vertegenwoordigen en met het publiek te communiceren. Voorbeelden hiervan zijn Lil Miquela en Shudu Gram, die beide een aanzienlijke aanhang op de sociale media hebben opgebouwd.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie, of het Engelse artificial intelligence, (AI) is een term die wordt gebruikt voor een machine die mensachtige cognitieve vaardigheden nabootst, zoals het vermogen om problemen op te lossen of natuurlijke taal te verwerken. Hoewel robots soms worden beschouwd als een primaire vorm van AI, beschrijft het meestal computerprogramma's die over deze capaciteiten beschikken. Naarmate ze informatie verzamelen, kunnen ze zichzelf vaak verbeteren en leren van ervaringen. AI kan worden gebruikt om algoritmen te informeren om merken te helpen automatisch relevante inhoud te bepalen om aan het winkelend publiek te tonen om hun ervaring en communicatie te personaliseren.

Blockchain

Een blockchain is een platform dat voorziet in een collectieve registratie van informatie die alleen kan worden gewijzigd en bijgewerkt door een select netwerk van computers. Door het gebruik van gedistribueerde grootboektechnologie (DTL) kunnen gegevens in een blockchain niet worden gekopieerd, maar wel worden gebruikt om veilige transacties uit te voeren.

Blockchain-platforms zijn gebruikt als basis voor cryptocurrencies, maar ook voor het beheer van leveringsketens, waardoor bedrijven hun goederen en diensten veilig kunnen traceren. De functie staat erom bekend vrijwel immuun te zijn voor hacking, omdat de gegevens in een heel netwerk worden opgeslagen.

Cryptocurrency

Deze digitale vorm van valuta, cryptocurrency, kan zowel online als offline worden uitgegeven en wordt beheerd en gecreëerd door degenen die het kopen. Bekende vormen van deze betaalmethode zijn Bitcoin, Ethereum en Ripple, die allemaal kunnen worden beheerd via een cryptowallet die de transacties van een gebruiker versleutelt. Het gedecentraliseerde systeem gebruikt cryptografie, een praktijk die voor veilige communicatie zorgt, in plaats van een gecentraliseerde derde partij.

Metaverse portemonnee

Een metaverse wallet, ook wel digitale wallet of cryptowallet genoemd, stelt zijn gebruikers in staat cryptocurrency aan te houden en transacties te verrichten. Wanneer deze vorm van betaling wordt gebruikt, is een portemonnee nodig om een goed te beheren, te volgen en te betalen. Sommige iteraties van een meta-portemonnee stellen gebruikers ook in staat om NFT's en eventueel gekochte digitale activa op te slaan.

Decentralisatie

In termen van beheer van digitale activa en blockchainplatforms houdt decentralisatie verband met de overdracht van controle en besluitvorming van één individu naar een breder netwerk. Dit proces heeft tot doel het niveau van vertrouwen dat leden elkaar kunnen schenken te verlagen, en het gezag over een groep te spreiden om een eerlijkere dienstverlening te creëren.

Gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO)

Een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) is een op blockchain gebaseerde organisatie die door haar eigen leden wordt geleid. Contracten die door een bepaalde groep worden beheerd, kunnen de regels en het bestuur van een DAO dicteren, waarbij gebruikers vaak stemrecht krijgen en een bepaald op de metaverse gebaseerd project kunnen sturen. Het concept wil van de metaverse een meer gemeenschapsgerichte ruimte maken door de verantwoordelijkheid te spreiden.

Phygital

Het woord "phygital" wordt gevormd door de samenvoeging van "fysiek" en "digitaal", en verwijst naar de marketing van een goed, of het nu gaat om een kledingstuk, een kunstwerk of iets anders, dat zowel digitaal als fysiek bestaat. Veel merken hebben dit formaat gebruikt om het winkelend publiek in staat te stellen een fysiek item en een digitale versie van hetzelfde stuk te bezitten, die vervolgens door hun avatar in een virtuele wereld kunnen worden gedragen. Dit kan ook een "digitale tweeling" worden genoemd.

Creator economie

Als een evolutie van de influencer cultuur is de creator economy binnen de metaverse van toepassing op individuen, merken en social media influencers die originele content creëren waar ze geld aan verdienen. Dit kunnen virtuele wereldactiviteiten zijn zoals het verkopen van NFT-activa, het ontwerpen van producten, het organiseren van evenementen en meer, waar volgers zich online mee bezig kunnen houden. Terwijl TikTok, YouTube en Instagram eerder al de toon aangaven in deze sector, hebben livestreamingplatforms zoals Twitch deze trend nog versterkt.

Internet of Value (IOV)

The Internet of Value (IOV) is een term die vaak wordt gebruikt om technologieën te beschrijven die berusten op gedecentraliseerde operaties, zoals blockchain en cryptocurrency. Het is een wereldwijd betalingsnetwerk dat gebruikers in staat stelt om tegen geldwaarde Het kan gaan om aandelen, stemmen, intellectuele eigendom, muziek en meer. Het is ook mogelijk om fysieke objecten via de functie met het internet te verbinden om ze op afstand te besturen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.