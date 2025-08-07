Mexicaanse staat Oaxaca beschuldigt Adidas van culturele toe-eigening vanwege nieuwe sandalen

Mexico – Autoriteiten in de zuidelijke Mexicaanse staat Oaxaca hebben woensdag het sportkledingmerk Adidas beschuldigd van culturele toe-eigening na de lancering van een sandaalmodel dat volgens hen een kopie is van een traditioneel ontwerp uit die regio.

De staatsoverheid en een lokale wetgever meldden dat de lancering van het model Oaxaca Slip-On, gemaakt door de Amerikaanse ontwerper met Mexicaanse roots Willy Chavarria in samenwerking met Adidas, niet is goedgekeurd door en geen erkenning geeft aan de oorspronkelijke makers.

"Het bedrijf Adidas heeft samen met ontwerper Willy Chavarria zich het unieke ontwerp van de traditionele huaraches (sandalen) van de bevolking van Villa Hidalgo Yalalag toegeëigend", aldus Isaías Carranza, een lokale afgevaardigde van Zapoteekse afkomst, woensdag op zijn Facebookpagina.

Salomón Jara, gouverneur van Oaxaca, sprak dinsdag ook over de zaak tijdens een persconferentie. Hij bevestigde dat het schoeisel een 'herinterpretatie van het huarachemodel' is, maar dat het ontwerp afkomstig is uit de staat, terwijl hij afbeeldingen liet zien van de sandalen die door het Duitse merk zijn uitgebracht.

Hij dreigde ook met juridische stappen tegen Chavarria.

"Deze huarache is van Yalalag (...) we gaan onze broeders uit Yalalag ook vragen om samen te werken om een aanklacht tegen de kunstenaar in te dienen", voegde Jara toe tijdens de persconferentie.

Het Ministerie van Cultuur en Kunst van Oaxaca meldde in een verklaring dat het overnemen van culturele elementen van inheemse volkeren zonder toestemming voor commerciële doeleinden "een schending van hun collectieve rechten" inhoudt.

Het eiste daarom dat Adidas "de verkoop van het model Oaxaca Slip-On onmiddellijk stopzet", een proces van "dialoog en herstel van de schade" start met de gemeenschap van Yalalag, en publiekelijk de oorsprong van het ontwerp erkent.

Chavarria, die in zijn creaties zijn Chicano-afkomst benadrukt, kwam eind juni in opspraak nadat de Salvadoraanse president Nayib Bukele hem ervan beschuldigde "criminelen te verheerlijken" tijdens een van zijn shows op de Paris Fashion Week.

Tijdens die modeshow knielden verschillende getatoeëerde mannen in witte T-shirts en korte broeken, wat deed denken aan de houding die wordt opgelegd aan gevangenen in het Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), de maximaal beveiligde gevangenis die door Bukele is gebouwd om bendeleden op te sluiten.

Mexico heeft de afgelopen jaren de culturele toe-eigening en het ongeoorloofd gebruik van de kunst van zijn inheemse volkeren door grote merken en ontwerpers zoals het Chinese Shein, het Spaanse Zara en de Venezolaanse Carolina Herrera aangeklaagd.