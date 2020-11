Mexico bekritiseert Isabel Marant voor het gebruik van inheemse ontwerpen

Mexico-Stad - Mexico heeft de Franse modeontwerpster Isabel Marant beschuldigd van het commercieel exploiteren van verschillende traditionele ontwerpen van Mexicaanse inheemse volkeren in haar laatste collectie, zei de Mexicaanse bij hoofde van minister Fausto woensdag. Het verwijt wordt uiteengezet in een brief van de Mexicaanse minister van Cultuur, Alejandra Frausto, aan Isabel Marant, die daar in 2015 ook al van werd beschuldigd.

Isabel Marant moet zich verantwoorden

“Ik vraag u, mevrouw Isabel Marant, om in het openbaar uit te leggen op welke gronden u een openbaar goed met culturele elementen privatiseert waarvan de oorsprong volledig vastgelegd is”, schrijft de Mexicaanse minister van cultuur Alejandra Frausto in haar brief, geciteerd in een persbericht.

De minister is van mening dat de gemeenschappen die deze ontwerpen hebben gemaakt, voor hun commerciële exploitatie moeten worden gecompenseerd door het Franse label. Volgens de brief verplicht een ethisch principe Mexico tot een debat over “een onontkoombaar thema: de bescherming van de rechten van degenen die historisch gezien onzichtbaar zijn geweest”.

Volgens de Mexicaanse autoriteiten heeft Isabel Marant voor haar AW-collectie Etoile 2020-2021 gebruik gemaakt van culturele elementen uit de gemeenschappen van Michoacan (westen), de staat Mexico, Tlaxcala (centrum), San Luis Potosi (noorden) en Oaxaca (zuiden).

Een voorbeeld is een cape die de geometrie van de kleding van de ‘purepecha’ cultuur van de Michoacaanse staat imiteert. De cape kost 490 euro, volgens de online verkoopsite van Isabel Marant, merkte AFP op.

In 2019 had Mexico al kritiek geuit op Carolina Herrera, een Venezolaanse modeontwerpster uit de Verenigde Staten, voor het kopiëren van kleurrijk borduurwerk uit de gemeenschap van Tenango (centrum).

De merken Zara, Mango en Rapsodia zijn ook beschuldigd van het “toe-eigenen” van ontwerpen uit Mexico, dat met 56 etnische groepen een schat aan handwerk heeft, zoals stoffen en borduurwerk.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld: Webshop Isabel Marant, collectie AW20-21 Etoile