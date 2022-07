Mexico klaagt bij Shein over Maya motief

Mexico heeft uitleg geëist van de Chinese fast-fashion online retailer Shein over het gebruik van een ontwerp van Maya-ambachtslieden, aldus de regering. Het Latijns-Amerikaanse land hekelt regelmatig wat het plagiaat noemt door buitenlandse bedrijven van de motieven, het borduurwerk en de kleuren van zijn inheemse gemeenschappen.

De Mexicaanse regering heeft Shein schriftelijk verzocht om een publieke verklaring voor de commercialisering van het bloemmotief, zei het ministerie van Cultuur eerder deze week in een verklaring. De budget retailer maakte "gebruik van culturele elementen waarvan de oorsprong volledig gedocumenteerd is," voegde het eraan toe. "Dergelijke acties zetten ambachtelijk werk op achterstand ten opzichte van creaties die massaal worden geproduceerd," zo luidde de brief.

Eerder deelde het Mexicaanse kledingmerk YucaChulas foto's op sociale media van een bloes met bloemenprint van Sheid en claimde dat het "geplagieerde ontwerp" gebaseerd was op een van haar eigen ontwerpen. "Het is een grote schending van de intellectuele eigendom en bovenal van de cultuur", aldus het bedrijf.

Mexico heeft eerder soortgelijke klachten ingediend tegen grote kledingmerken, waaronder Zara en Mango. Het kreeg in 2020 een verontschuldiging van de Franse ontwerpster Isabel Marant voor het gebruik van de traditionele patronen van een inheemse gemeenschap in het westen van Mexico. (AFP)