MFW: de broche, het nieuwe symbool van macht en verleiding in de mannengarderobe

Lange tijd was de broche voorbehouden aan het sieradendoosje van de vrouw of het gala-uniform, maar nu is het hét accessoire op de Milanese catwalks. Het is een symbool van herwonnen macht en een middel voor personalisatie, en markeert de terugkeer van een zekere mannelijke extravagantie.

Sieraden verplaatsen zich van de handen naar de jasjes. Tijdens de vier dagen van de mannencollecties in Milaan, veroverde de broche de mannelijke borst en is daarmee het onmisbare detail van het seizoen. Van kostbare bloemen bij Dolce & Gabbana tot minimalistische spelden bij Armani: het accessoire is niet langer een uitzondering, maar de regel.

Giorgio Armani Menswear AW26, MFWM. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een detail om de look te ‘personaliseren’

Voor de gasten op de eerste rij is de broche het ultieme middel om zich te onderscheiden. “Het is een van die kleine details die je draagt en die mensen kunnen opmerken”, aldus reggaeton-ster Rauw Alejandro tijdens de Prada-show.

Hetzelfde geldt voor John Chen, een 45-jarige Chinese inkoper, die de beroemde gouden driehoek van het Milanese merk op een groene trui droeg: “Ik ben ongeveer vijf jaar geleden begonnen met het dragen van deze broches. Je kunt ermee spelen, outfits personaliseren.”

Deze trend is zichtbaar in alle stijlen. In de verfijnde collectie van Armani verhuist de dasspeld naar de revers van het jasje. Bij ontwerpster Rowen Rose wordt een imposante broche van schildpad en strass gebruikt om een sjaal op een bijpassende trui vast te zetten. “Het is een extraatje, het is heel mannelijk geworden”, meent Fabio Annese, een Milanese interieurontwerper die een hartjesspeld droeg bij de show van Dolce & Gabbana.

Rowen Rose Menswear AW26, MFWM. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dolce & Gabbana Menswear AW26, MFWM. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Scarabeeën van goud en diamanten

Het Italiaanse merk met zijn extravagante stijl wachtte niet op deze recente hype om in te zetten op het mannensieraad. Het modehuis, dat al sinds 2015 broches voor mannen verkoopt, biedt nu haute joaillerie-stukken aan: kruisen, kronen, scarabeeën of bloemen van goud en diamanten, met prijzen vanaf 7.500 euro.

Volgens een woordvoerster van het merk blijven deze versieringen ‘altijd belangrijk in de meer formele collecties’. Ze doorbreken de strengheid van een driedelig pak of een wollen jas.

Dolce & Gabbana Menswear AW26, MFWM. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De terugkeer van de machtige man

Deze terugkeer van de broche is in werkelijkheid een terugkeer naar de oorsprong. In Europa waren tot de achttiende eeuw de ‘belangrijkste’ sieraden voor mannen, als symbolen van macht en het behoren tot een bepaalde afkomst of militaire rang.

Een tentoonstelling in het Palazzo Morando in Milaan (open tot 27 september) herinnert eraan dat machtige mannen letterlijk bedekt waren met juwelen. Dit was voordat de bourgeoisie in de negentiende eeuw een ‘sobere houding’, gericht op werk, oplegde. Twee eeuwen lang werd een mannelijk sieraad alleen getolereerd als het functioneel was: een horloge, manchetknopen of een dasspeld.

Een ‘nieuwe stilistische vrijheid’

“Er is vandaag de dag een nieuwe vrijheid”, zegt Mara Cappelletti, sieradenhistorica en curator van de Milanese tentoonstelling. “Veel objecten die mannen nu dragen, zijn niet ontworpen voor een mannelijk publiek. Broches zijn nog nooit zo populair geweest, en vaak zijn ze vintage.”

Deze culturele verschuiving wordt gedragen door nieuwe iconen. Zangers zoals de Italiaanse popster Achille Lauro — die verschijnt met een enorme camee van witgoud en diamanten van juwelier Damiani — of Hollywood-acteurs hebben het gebruik van opvallende sieraden genormaliseerd. Dit opent de weg voor een nieuwe definitie van de hedendaagse mannelijke elegantie.

Qasimi Menswear AW26, MFWM. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Simon Cracker Menswear AW26, MFWM. Credits: ©Launchmetrics/spotlight