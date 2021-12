Michaël Azoulay, oprichter van American Vintage: "Duurzaamheid is een voortdurend leerproces"

Madrid - American Vintage werd meer dan vijftien jaar geleden opgericht door Michaël Azoulay. Sindsdien is de ondernemer er als geen ander in geslaagd om Franse chic te combineren met een Amerikaanse casual look. "De Fransen zijn romantischer, gevoeliger, meer emotioneel gedreven, terwijl Amerikanen praktischer zijn, koeler, meer op hun gemak in een T-shirt en iets versletens" legt Azoulay uit. Zijn merk - dat wereldwijd meer dan 155 winkels heeft en meer dan 25 verkooppunten in Nederland en België - voelt zich als een vis in het water tussen deze twee werelden, waaraan de oprichter ook "de kosmopolitische stijl van Marseille" heeft toegevoegd, de stad waar hij geboren is. Een stijl die voor velen al iconisch is, en waaraan een nieuwe - hoewel ook weer niet zó nieuwe - dimensie is toegevoegd: duurzaamheid.

Met elke collectie is het aantal ecologische kledingstukken toegenomen zodat het percentage duurzame artikelen van jaar tot jaar verdubbelde. Een verandering die meer dan nodig is, aangezien de mode volgens de Verenigde Naties de tweede meest vervuilende industrie op de planeet is. "Het bedrijf is geboren in 2001 en het merk in 2005. Deze verandering en evolutie stond niet aan de basis van ons bedrijf, maar we hebben ons aangepast. We proberen de dingen te doen met de nodige tijd en toewijding, en altijd op een manier die oprecht en authentiek is ten opzichte van het product, de omgeving, de klanten en de werknemers," voegt de oprichter eraan toe. Met zijn reizen naar de Verenigde Staten als inspiratiebron was het klassieke katoenen T-shirt het uitgangspunt voor dit Franse bedrijf tot het zijn flagship store opende: gewatteerd katoen, met opgerolde randen, zonder zomen om die karakteristieke losse drapering te creëren. En op deze weg naar duurzaamheid, die begon met de SS19-collectie van het merk, is biologisch katoen steeds vaker aanwezig in de ontwerpen van American Vintage. T-shirts, sweatshirts, jurken, jassen, allemaal gemaakt met deze grondstof en geteeld op grond zonder gebruik van insecticides of herbicides gedurende de laatste drie jaar.

Beeld: T-shirts van American Vintage vervaardigd uit biologisch katoen

Bij de vraag wat de grootste uitdaging is geweest bij het doorvoeren van een dergelijke transformatie, heeft de oprichter geen twijfels: "De grootste uitdaging zijn onze truien geweest. Wij begonnen met zeer gevoelige, fijne en kwetsbare materialen", en de productie- en verfprocessen waren zeer complex. De garens zijn zo broos dat ze tijdens het fabricageproces kunnen breken, maar het moeilijkste was volgens hem om kwetsbaarheid niet te verwarren met slechte kwaliteit en vooral om de klanten ervan bewust te maken dat deze producten meer zorg vergen, dat zij voorzichtiger te werk moeten gaan bij het wassen, drogen, strijken...". Een voortdurend leerproces dat ertoe heeft geleid dat American Vintage kritiek heeft gekregen op de kwaliteit van hun producten. Inmiddels is het merk er echter in geslaagd "het juiste garen te gebruiken en de meest geschikte machines, naalden, wassingen en verfstoffen te ontwikkelen. En onze klanten hebben geleerd van deze producten te houden", voegt Azoulay eraan toe.

Beeld: American Vintage

Gerecyclede materialen en plantaardige kleurstoffen

Het gebruik van gerecycleerde materialen is een van de belangrijkste pijlers van de duurzame roeping van het merk. De afgelopen twee seizoenen heeft American Vintage gebruik gemaakt van "gerecyclede stoffen die worden versnipperd en teruggebracht tot hun vezelstaat, vervolgens opnieuw worden gesponnen en verwerkt tot stoffen of gebreid om een nieuw kledingstuk te creëren", aldus Azoulay. Een werkwijze die binnenkort verplicht zal zijn, aangezien de toekomstige ant-afvalwet in Frankrijk, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 in werking zal treden, de textielsector verbiedt stoffen te vernietigen en verplicht het overschot te hergebruiken door een "eco taks" te betalen om minder te vervuilen.

Het gaat hierbij om materialen met karakter, waarvan tegelijkertijd de ecologische impact veel kleiner is. American Vintage draagt het typerende vintage karakter als sinds de oprichting uit, een eigenheid die ook terug te vinden is in de vegiflower-lijn van het merk. Voor deze lijn heeft American Vintage zijn kledingstukken geverfd met plantaardige pigmenten van planten, zaden en bloemen. "Het is een proces waarbij alleen natuurlijke elementen worden gebruikt voor het kleuren, zonder chemische toevoegingen, waardoor we die subtiele pasteltinten kunnen verkrijgen die elk kledingstuk uniek maken", verklaart het bedrijf.

Een knowhow die zij enkele jaren geleden al hebben gedeeld met het publiek van het internationale mode-, fotografie en de modeaccessoires festival Hyères, waar het merk workshops hield over plantaardige kleurstoffen.

Beeld: De denim collectie gebruikt 0 procent water

Een duurzame denimcollectie, gemaakt in Spanje

Maar de grootste troef van American Vintage dit herfst/winter seizoen is ongetwijfeld hun denimcollectie, en dan vooral de Orywood-jeans die met de eco-technologie Dry Indigo worden vervaardigd. Tejidos Royo, gevestigd in Valencia, is het textielbedrijf achter deze technologie waarmee denim kan worden geverfd zonder ook maar één druppel water te gebruiken. Na tien jaar onderzoek en innovatie wordt nog 89 procent chemicaliën gebruikt, is het watergebruik gereduceerd met 100 procent, en heeft het bedrijf 65 procent energie kunnen besparen. Modemerken kunnen soortgelijke innovaties zonder twijfel gebruiken voor het naleven van de maatregelen die zijn aangekondigd op de COP26-klimaattop in november.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking vanuit het Spaans naar het Nederlands: Veerle Versteeg.