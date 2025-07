Michael Rider onthult eerste Celine collectie: bourgeoise met rock-invloeden

Parijs - Een nieuw hoofdstuk is aangebroken bij Celine: de Amerikaanse ontwerper Michael Rider, de opvolger van Hedi Slimane, onthulde zondag in Parijs zijn eerste collectie. Deze voorjaarsgarderobe heeft een chique, bourgeoise uitstraling met een vleugje rock.

“Terugkeren bij Celine (...) in een veranderde wereld was een diep ontroerende ervaring voor mij. En een immense vreugde”, aldus de ontwerper, voormalig medewerker van ex-creatief directeur Phoebe Philo (2008-2018), in een persbericht.

Volgens hem belichaamt het Franse modehuis ‘kwaliteit, tijdloosheid en stijl’. Dit zijn ‘idealen die moeilijk te vatten zijn’ en die hij in deze collectie wilde vertalen.

Grote wollen mantels met een split aan de achterkant, zeer smalle of carrot-broeken voor mannen en vrouwen, truien met ruitmotief, getailleerde blazers en leren jacks vormen deze gemengde collectie voorjaar 2026.

Elegante avondjurken en korte bontjassen maken de collectie compleet.

Wat accessoires betreft: de stropdassen hebben Oxford-studentenstrepen en de wijde broeken worden in soepele leren laarzen gedragen. Ook zijn er veel platte schoenen in de collectie, in de stijl van Richelieu Zizi-schoenen.

Brede ceintuurs, grote tassen, de alomtegenwoordige zijden sjaal en glimmende, talrijke sieraden maken de look af.

De collectie is uitgevoerd in een neutraal kleurenpalet van kaki, zand, wit en zwart, met accenten in heldere kleuren zoals groen, rood en diepblauw.

Na de gefilmde shows van Slimane bracht Michael Rider Celine terug naar het podium met een defilé op het hoofdkantoor van het modehuis in het centrum van Parijs. Een deel van de show vond buiten plaats, ondanks de hevige regen, aan de vooravond van de start van de haute couture week.

Anna Wintour, die ondanks de recente aankondiging van haar vertrek als hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue haar bijnaam ‘modepausin’ waarmaakt, zat op de eerste rij, naast Jonathan Anderson, de kersverse creatief directeur van Dior - een ander modehuis van de LVMH-groep.

Michael Rider, die design director was onder Phoebe Philo bij Celine en ervaring opdeed bij Balenciaga en Polo Ralph Lauren, volgde Hedi Slimane op na diens vertrek in oktober 2024.

De Franse ontwerper, die van 2000 tot 2007 creatief directeur was van Dior Homme en vervolgens van 2012 tot 2016 van Saint Laurent, werd in 2018 aangesteld ter vervanging van Phoebe Philo. Hij gooide de bourgeoise look die de Britse ontwerpster had gecreëerd omver en introduceerde een rock-invloed.