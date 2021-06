Milaan Fashion Week: Fendi, Tod's, Dolce & Gabbana, MSGM

Milaan - Het Siciliaanse duo Dolce & Gabbana presenteerde zaterdag in Milaan een herencollectie vol licht en excentrieke details terwijl ze trouw bleven aan datgene waar ze bekend om staan: strasssteentjes, laméstoffen en glitter. Het was alsof ze de neerslachtigheid, na de donkere maanden van de pandemie, wilden verjagen.

Voor de gelegenheid werd het Metropol, een voormalige bioscoop en het hoofdkwartier van het kledingmerk, omgetoverd tot een tempel van licht alsof je werd meegenomen naar Sicilië, het geboorteland van Domenico Dolce en Stefano Gabbana en onuitputtelijke inspiratiebron van het modemerk. Deze modeshow, de eerste echte show van de week van de herenmode die jl. vrijdag begon, schitterde in al haar kleuren met een knipoog naar de extravagante kleding van de jaren 2000. Bedrukte of met juwelen versierde popeline overhemden worden open gedragen over een rommelige jeans of een zijden broek met lage taille; een mix van nonchalance en elegantie.

Kimono's met bloemen, blazers met luipaard- of zebraprint, of met kristallen versieringen in brokaat, kant of satijn: de twee ontwerpers doen de feestelijke en folkloristische geest van hun kledingmerk eer aan. Op het gebied van accessoires zijn gouden oorbellen en tot de verbeelding sprekende gouden hangers onmisbaar voor D&G, net als de platte pet en kleurrijke tassen.

“Lichttherapie”

Dolce & Gabbana’s collectie voorjaar/zomer 2022 heet “Lichttherapie” en staat symbool voor de terugkeer naar het leven en de uitbundigheid na een grijze pandemische periode. De uitnodiging, een veelkleurige en lichtgevende kaart, zette de toon.

De terugkeer van fysieke modeshows "is een sterk signaal dat blijk geeft van de wil om geleidelijk en op een veilige manier terug te keren naar het normale leven en deze te willen herstellen", vertelde Carlo Capasa, voorzitter van de Italiaanse Camera della Moda, de organisatie achter de modeweken in Milaan, aan AFP. Net als alle andere zorgvuldig uitgekozen toeschouwers van de show droeg hij een mondkapje en werd de afstand tussen de weinige zitplaatsen zorgvuldig in acht genomen.

Bij slechts drie van de 47 shows voor het seizoen voorjaar/zomer 2022 die tot en met dinsdag in Milaan plaatsvonden, is publiek aanwezig. Na Dolce & Gabbana volgden Etro en Armani. De overgrote meerderheid van de modelabels zendt opgenomen presentaties of korte films uit op het speciale platform van de organisatie, hun eigen communicatiekanalen of via social media.

Verandering van omgeving

Dit is ook het geval bij Tod's. Het merk presenteerde zaterdag een collectie waarbij de kijker werd ondergedompeld in de fictie van een safariwereld uit het koloniale tijdperk passend bij het zonnige Toscane. Een collectie die in het teken staat van de natuur maar ook van het uniform - nu eens elegant, dan weer functioneel - opnieuw vormgegeven geheel in casual stijl door creatief directeur Walter Chiapponi.

Je waant je gegarandeerd in een andere omgeving met een outfit voor ontdekkingsreizigers, losvallende broek of bermuda in lichtgewicht katoen of hennep, en een kleine cameratas in de tinten kaki, beige, gebroken wit of bruin die de kleuren van de natuur weerspiegelen.

Ermenegildo Zegna opende, ook weer digitaal, de week van de modeshows op vrijdag met een collectie die, net als Tod's, optimaal gebruik maakte van natuurlijke kleuren gemengd met een combinatie van witte, mineraalgroene en zacht bruine tinten.

De rode draad van de collectie is bewegingsvrijheid met soepelvallende materialen die volume geven, lichte stoffen gecombineerd met verfijnde snits, kraagloze blazers, loszittende overhemden en bermuda's, en nette schoenen van fijn doorgestikt leer. Bewegingsvrijheid en frivoliteit zijn ook de sleutelwoorden van de nieuwe herencollectie van het Romeinse modehuis Fendi. Het illustreert een ontembare zucht om kledingvoorschriften te overtreden zonder elegantie uit het oog te verliezen.

In een virtuele modeshow op de daken van het Palazzo della Civiltà Italiana, waar het hoofdkantoor van het kledingmerk is gevestigd, droegen de modellen ingekorte topjes die het middenrif bloot lieten en losse, nonchalante linnen jasjes in pasteltinten. Bij het Italiaanse merk MSGM, dat zondag zijn herencollectie genaamd “Canone infinito” presenteerde, was een zelfde geest van lichtheid te bekennen. De collectie is geïnspireerd op de foto's van Stephen Milner uit de A Spiritual Good Time-serie en geeft toe aan de esthetiek van de jaren 90: surfpakken en gebleekt haar. (AFP)

Met medewerking van Julia Garel.