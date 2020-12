Milan Fashion Week Men's bevestigt phygital fashion week in januari

Milan herenkleding keert terug met een phygital format voor het komende herfst / winter 2021 seizoen in januari. De mannenmodeweek in Milaan vindt plaats van 15 tot 19 januari en zal naar verwachting 5 fysieke modeshows en 32 digitale presentaties organiseren. Alle digitale inhoud zal online toegankelijk zijn via het speciale platform van de National Chamber of Italian Fashion’s (CNMI).

Slechts vijf merken bevestigen fysieke catwalkshows

Er staan ​​37 merken op de kalender, waarvan 7 voor het eerst collecties zullen presenteren, waaronder de Who’s Next 2020 winnaar Dima Leu. Ermenegildo Zegna opent de modeweek met een digitale presentatie en fysieke showformats met Dolce & Gabbana, Etro, Fendi, Kway en Solid Homme, waarvan de laatste twee hun catwalkdebuut in Milaan zullen maken.

Content van Milano Moda Uomo zal ook op het platform worden getoond, dat wordt aangedreven door Accenture, Microsoft en PwC. Naast modeshows worden ook video’s, interviews, phygitale evenementen en themakamers getoond waarin actuele onderwerpen als duurzaamheid en inclusie worden besproken.

Toegewijde wereldwijde partnerschappen zullen ervoor zorgen dat de boodschap van de Milanese herenmodeweek wereldwijd versterkt zal worden, met Kommersant Publishing House in Rusland, Tencent Video voor het vasteland van China en The Asahi Shimbun voor Japan. De Italiaanse streamingpartner Urban Vision van Ooh zal de collecties in Milaan uitzenden via een groot scherm op een strategisch punt in de stad.

Op een persconferentie op donderdag kondigde Carlo Capasa, president van CNMI, een samenwerking aan met het Milan Fashion Film Festival, dat online zal plaatsvinden van 13 tot 19 januari en waar meer dan 200 modefilms van over de hele wereld meedoen.

Op 21-23 februari keert Pitti Uomo terug naar een fysieke show in het Fortezza da Basso in Florence.

Dit artikel is geschreven door Don-Alvin Aldegeest en vertaald door Georgia Oost

Beeld: Moda Milano