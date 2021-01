Milan Fashion Week: de collectie heren body's van Prada

Madrid - Het Italiaanse modehuis Prada presenteerde afgelopen zondag, tijdens de nieuwste editie van Milan Men’s Fashion Week, haar nieuwe herencollectie voor FW 21/22. Met de collectie refereerde het bekende luxemerk aan het dualisme dat ook haar artistieke leiding typeert. Artistiek is het creatieve reilen en zeilen van het merk namelijk in handen van Miuccia Prada en Belgisch ontwerper Raf Simons, sinds deze laatste zich in februari 2020 bij het team voegde. Bovengenoemd dualisme werd ook weerspiegeld in de nieuwe collectie, die de nadruk legt op onze menselijke behoefte aan contact en verbinding, en het koesteren van onze meest intieme gevoelens, met de mannelijke variant van de body als fundament van de collectie.

In verband met de corona-restricties was de live modeshow zonder publiek, en te volgen via alle digitale platformen en kanalen van Prada. Gedurende de show, was te zien hoe zich een dualistisch discours afspeelde, uitgedrukt via een aantal stukken uit de collectie waarmee de ontwerpers opnieuw de nadruk wilden leggen op het belang van onze lichamen. Het lichaam is de laatste schuilplaats, een soort kruik waar we onze gevoelens in kunnen opbergen, en tegelijkertijd werd onze bewegingsvrijheid steeds meer ingeperkt tijdens deze pandemie. Door de maatregelen die werden ingevoerd om het coronavirus een halt toe te roepen is onze mobiliteit ingeperkt tot innerlijke werelden.

'Aan de basis van dit alles ligt het individu', 'het menselijk lichaam en zijn vrijheid', merken de creatief directeurs bij Prada op tijdens het gesprek na afloop van de show. Deze specifieke concepten werden dan ook weerspiegeld in de 'jacquard gebreide body’s', die een stijlvolle ‘tweede huid’ creëren” die 'de figuur in een dynamische beweging schetst'. Hier wordt een ritme mee gecreëerd van 'geabstraheerde gevoelens, die zich vervolgens vertalen in een abstracte vrijheid'.

“Paradoxaal is dat deze bodysuits onthullen en tegelijkertijd verborgen houden”, wat de nadruk legt op het fysieke voorkomen van het lichaam maar ook de vorm verbergt van datzelfde lichaam, aldus Miuccia Prada en Raf Simons. Het gaat hier om een type dualisme dat we zien aan de stukken uit de collectie die 'apart worden gepresenteerd', terwijl andere stukken 'samen' worden getoond, en 'gebruikt worden om een basislaagje te creëren voor onder de kledingstukken en de pakken'. Deze stukken tonen zowel het beschermende aspect aan, als de blootstelling ervan, samen met tegengestelde connotaties die van 'naïeve' vindingrijkheid tot kennis en ervaring gaan, van intimiteit en nabijheid tot wat ver weg is, van het jonge aspect tot het volwassen aspect. Deze laatste tegenstelling weerspiegelt het verstrijken van de tijd, het verstrijken van het leven”.

Minimalisme en soberheid op een tweede huid van geometrische prints

Naast de tweeledige voorstellingen die de hierboven besproken body’s van deze tegengestelde concepten maakten, dook hetzelfde dualisme op in de op maat gemaakte stukken die in verband stonden met de rest van de items uit de collectie. Ze bestonden uit een aantal minimalistische lijntjes en sobere kleurschakeringen die sterk contrasteren met de uitbundige prints en motiefjes van deze “tweede huid”, op dezelfde manier als deze strakke pasvormen met volumes en ruime vormen speelden, uitgedrukt door de prints op jasjes, pakken en buitenkleding.

Prada legt uit: “Gemaakt van leer en wollen bouclé, en met geometrische jacquard, krijgen de kledingstukken een sensuele toets. De verschillende stukken uit de collectie creëren een web van gevoelens, gevoelens die alleen degene die het draagt kan ervaren”, en zich eruit kan bevrijden, als men daarvoor kiest, met een “opwindende kleur en spannende prints” en stoffen die “je verleiden het aan te raken” onder jassen met eenvoudige en gekruiste knopen” in een strakke lijn, en “volumineuze bomber jacks”.

Een dualistisch en recyclebaar decor

Vanuit ditzelfde dualistische oogpunt met enerzijds de tegenstellingen van intimiteit; onze behoefte aan contact en het kweken van een band met anderen, vond de catwalkshow plaats in een reeks opeenvolgende ruimtes die zowel als buitenruimtes geïnterpreteerd konden worden, als nabootsingen van een innerlijke wereld.

Deze ruimtes waren bedacht en uitgevoerd door het architectenbureau OMA van Rem Koolhaas. De modellen verplaatsten zich van de ene zogenaamde “niet ruimte” naar de volgende en de kamers in kwestie gaven een 'uitnodigende en aantrekkelijke' indruk. Het was de bedoeling dat de speciale ruimtes zich zowel binnen als buiten bevonden, zowel een kil als een uitnodigende indruk wekten, en zowel warm als koud leken'. 'Zowel beide aspecten tegelijk als geen van beide', hetgeen de toeschouwers 'de absolute vrijheid gaf om het te interpreteren zoals ze wensen en zich uit te drukken zoals men wil'. Een dubbel discours dat het luxemerk aan zijn publiek tentoon spreidde op het ritme van de elektronische muziek van Richie Hawtin. De sfeer van de show werd weerspiegeld in het decor van felgekleurde schakeringen en platen van marmer, hars, pleisterwerk, bedekt met gekleurd nepbont.

Buiten de aantrekkelijke visuele aspect en de symboliek van de show, was het volledige decor ontwikkeld met het oog op duurzaamheid, een van de belangrijkste peilers van het Italiaanse modehuis met een blik op de toekomst. Afgesproken is dat al het materiaal dat gebruikt werd tijdens de modeshow, vervolgens herbruikt zal worden voor nieuwe installaties en pop-ups die Prada op verschillende plekken in de wereld opzet. Uiteindelijk wordt al het materiaal gedoneerd aan Meta, een projectgroep uit Milaan die werkt aan een circulaire economie.

In gesprek met studenten

Aan het einde van de modeshow, volgde er een digitale ontmoeting, tussen de artistiek co-directeurs van Prada, Miuccia Prada en Raf Simons, en een groep studenten, geselecteerd uit de beste mode- kunst- en architectuur- opleidingen van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan, Italië en China. Het gesprek dat hieruit opbloeide was een soort vervolg op de discussie aan het eind van Prada’s 'Dialogues' collectie voor lente/zomer 2021. Met het houden van deze conversaties en ontmoetingen, wil het modebedrijf het belang van onderwijs en het belang van het opleiden van nieuwe generaties creatievelingen onderstrepen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.ES, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Veerle Versteeg.