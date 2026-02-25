Milan Fashion Week: een sensuele en delicate terugkeer voor Maria Grazia Chiuri bij Fendi

Milaan (Italië) - Ontwerpster Maria Grazia Chiuri maakt woensdag haar rentree bij Fendi in Milaan met de presentatie van een sensuele en delicate collectie, met bont en leer bewerkt als kant.

Als ervaren ontwerpster, met een verleden bij Dior en Valentino, keert Maria Grazia Chiuri 35 jaar na haar debuut terug bij het Romeinse modehuis. Deze eerste gemengde herfst-wintercollectie toont zwart, wit en groen bont, soms opnieuw samengesteld.

Fendi FW26. Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Met zeer soepelvallende jurken (waaronder een scharlakenrode, waarschijnlijk als eerbetoon aan de eind januari overleden Valentino) en kant pleit Maria Grazia Chiuri voor ‘een terugkeer naar verlangen’. In een persbericht licht ze toe dat dit nodig is ‘in een tijd waarin steeds minder naar de meest aardse en oorspronkelijke driften van het lichaam wordt geluisterd’.

De ontwerpster legt uit dat ze een ‘persoonlijke geografie’ van mode wil presenteren. Hierbij benadrukt ze de geschiedenis van Fendi en de samenwerking met andere ontwerpers, een methode die ze al met succes bij Dior toepaste.

Over haar terugkeer bij de Fendi-zussen zegt de ontwerpster tegen Vogue: “Ik ben hier om terug te geven wat zij mij hebben gegeven”. Met overhemdkragen die door vrouwen als kettingen worden gedragen en brede bontkragen voor mannen, wil Maria Grazia Chiuri ook ‘de scheiding tussen de vrouwelijke en mannelijke garderobe overstijgen’.

De ontwerpster werkt samen met de jonge kunstenares SAGG Napoli voor T-shirts en voetbalsjaals met boodschappen als ‘Geworteld maar niet vastgeroest’ of ‘Loyaal maar niet gehoorzaam’ (in het Italiaans).

Acteurs Monica Bellucci en Jude Law behoren tot de honderden gasten van het merk. Ze zitten rondom Bernard Arnault, de topman van Fendi's moederbedrijf LVMH.

Voor het hoofdkantoor van Fendi in Milaan, waar de show plaatsvindt, laten enkele honderden jonge fans luid van zich horen voor zanger en acteur Bang Chan van de Koreaanse boyband Stray Kids.

Naast hen demonstreert een tiental anti-bontactivisten. Zij eisen dat de modeweek van Milaan bont verbiedt, net zoals Londen en New York dat hebben gedaan.

Fendi FW26. Beeld: ©Launchmetrics/spotlight