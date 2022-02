Milan Fashion Week onthult bomvolle line-up

Voor het seizoen herfst/winter 2022 keert de Milan Fashion Week Women's terug met een programma van 169 afspraken, 67 modeshows (waarvan acht digitaal), 69 presentaties, 8 presentaties op afspraak en 9 evenementen.

Het evenement vindt plaats van 22 tot en met 28 februari en wordt gekenmerkt door een sterke line-up van opkomende, terugkerende en grote merken die zich voorbereiden op de presentatie van hun nieuwe collecties.

Terugkerende merken en nieuwe namen

Bottega Veneta, Diesel, Trussardi en Plein Sport zullen dit seizoen allemaal terugkeren op de kalender. Ook Gucci keert terug, dat de afgelopen seizoenen verschillende evenementen organiseerde buiten het typische modeweekschema om, zoals de met sterren overladen en theatrale Love Parade .

Er zijn ook een aantal nieuwe namen aan het schema toegevoegd, die elk voor de eerste keer op de Milan Fashion Week presenteren. AC9, Ambush, Andreadamo, Aniye Records, Cormio, Ferrari, Han Kjøbenhavn, Husky, Palm Angels en Tokyo James maken onder meer hun debuut in Milaan, terwijl vele andere pas gelanceerde merken het presentatieschema zullen betreden. Het Italiaanse evenement verwelkomt onder meer Miss Sohee, dat wordt gesteund door Dolce&Gabbana, Balestra, Andrea Incontri en Edoardo, die ook elk voor het eerst te zien zijn.

Speciale evenementen om naar uit te kijken

Naast de presentaties en de overvloed aan catwalks zijn er tijdens deze modeweek ook een aantal hybride evenementen die zowel nieuwe ontwerpers als gevestigde namen in de kijker zetten.

De tentoonstelling ‘Beyond the Norm’ en de kunstvoorstellingen worden gepresenteerd door White Milano en System Preferences en zullen naast de modeweek plaatsvinden in het Mudec Museum, terwijl het evenement ‘Bvlgari B.zero1 Avrora Awards’, ter ere van vrouwen en georganiseerd door Bulgari en Vogue Italia, gepland staat voor 27 februari.

De Fashion Hub, die op 22 februari wordt ingehuldigd, zal ook een vol programma van activiteiten organiseren ter ondersteuning van een jonge, diverse en duurzame reeks ontwerpers. Het evenement, dat in het ADI Design Museum wordt gehouden, omvat het project We Are Made in Italy, waarbij vijf BIPOC-ontwerpers worden tentoongesteld, het project Designers for Ethical Fashion, dat aan ethische en sociale mode is gewijd, vijf eco-forward merken voor het project Designers for the Plant en de zevende editie van Budapest Select, dat opkomende Hongaarse ontwerpers promoot.

Jonge talenten en opkomende ontwerpers

Voor dit seizoen heeft de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) in een persbericht laten weten dat zij "nog meer ruimte wil geven aan het thema van de bevordering van opkomende talenten". Een reeks initiatieven van de organisatie heeft precies dat doel voor ogen, door de weg vrij te maken voor een nieuwe generatie van Italiaanse en internationale ontwerpers.

De filantropische organisatie Camera Moda Fashion Trust zal een wedstrijd voor onafhankelijke merken lanceren en geselecteerde begunstigden financiële steun, zakelijk mentorschap en begeleiding bieden. Daarnaast wil het CNMI samen met Vogue Italia een fotografieplatform opzetten om modellen, ontwerpers en fotografen te helpen door middel van een offline actie waarbij het werk van vijf ontwerpers in de hele stad te zien zal zijn.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.