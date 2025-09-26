Milan Fashion Week: Stijlenmix bij Prada, vrolijke kleuren bij Fendi

Milaan - Het Italiaanse modehuis Prada presenteert een combinatie van militair geïnspireerde overhemden met klokvormige rokken en elegante avondhandschoenen. Een collectie bedoeld om traditionele opvattingen over glamour op te schudden.

De co-creatieve directeuren Miuccia Prada en Raf Simons grijpen tijdens hun lente/zomer 2026-show op de Milan Fashion Week opnieuw terug op het thema van uniformen. Het doel is de deconstructie van traditionele kleding.

Prada SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Simons legt uit dat de collectie een ‘herinterpretatie’ van kleding is. Het doel is de drager meer vrijheid te geven, waarbij de stof het lichaam op sommige plaatsen nauwelijks raakt. Decoratieve uniformzakken sieren de voorkant van een jurk met een soepele rok. Overalls in werkstijl worden gecombineerd met hakken en een zijdezacht zwart jasje.

Beha’s worden los gedragen, zonder de traditionele ondersteuning. Rokken hangen aan de schouders en jurken zijn aan de zoom opgetild om een ruimere stof te onthullen.

Tegen de pers backstage noemt Simons deze aanpak een ‘anti-sculpturale benadering’.

"Een vrouw kan zich prachtig, vrij, chic en luxueus voelen in een uniform, net zo goed als in een soepelvallende jurk", verklaart hij.

"De kledingstukken zijn ook zeer uitwisselbaar, je kunt ze op meerdere manieren dragen", voegt hij eraan toe.

Miuccia Prada, 76 jaar, die het luxe familie-imperium leidt, zegt dat ze ‘een nieuwe vorm van elegantie’ wil creëren.

Prada SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

‘Nonchalante elegantie’ bij Fendi

Bij Fendi, een ander historisch Italiaans merk, zet Silvia Venturini Fendi in op zachte, sensuele vormen en vrolijke kleuren. Hiermee geeft ze uiting aan wat het merk omschrijft als ‘nonchalante elegantie’.

De collectie toont jassen met een gerimpelde ballonzoom, rokken met ruches, en transparante organza overhemden voor hem en haar. Daarnaast zijn er bijpassende tops en rokken van gedraaid zijden breisel.

Fendi SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Trouw aan de traditie van een merk dat begon met leer en bont, staan tassen centraal. Een van de tassen is versierd met kralen in een bloemenmotief, een patroon dat ook terugkomt op kledingstukken. "Het gaat om een gevoel van ontspannen, kleurrijk welzijn, met een romantische elegantie", legt Fendi uit in de show-notities. "Eenvoudige gebaren met complex vakmanschap op de achtergrond."

Fendi SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight