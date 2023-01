Milan Fashion Week toont werken van Indigenous ontwerpers

Tijdens Milan Fashion Week zal werk van Indigenous ontwerpers getoond worden, zo meldt WWD. Modebeurs White Milano is een driejarige samenwerking gestart met de in Toronto, Canada, gevestigde non-profit organisatie Indigenous Fashion Arts. Hiervoor zullen zeven ontwerpers van 24 tot 27 februari naar Italië afreizen.

De samenwerking is mede teweeg gebracht door de Canadese ambassade in Italië en de groep ontwerpers die door Indigenous Fashion Arts geselecteerd zijn: Lesley Hampton, Evan Ducharme, Justin Louis, Dorothy Grant, Niio Perkins, Robyn McCloud en Erica Donovan.

"Onze doelstellingen zijn om Indigenous ontwerpers in de industrie te vieren en te bepleiten, te presenteren en te ondersteunen", zo deelt de oprichtster en artistiek directeur van Indigenous Fashion Arts, Sage Paul, met WWD. "Wij behandelen onze shows als artistieke voorstellingen. En het is ons werk om de vergoedingen van de artiesten te betalen. Dus we produceren de shows, we werven fondsen om de productie en ander personeel te betalen, maar we betalen ook ontwerpers voor de presentatie van hun werk, wat vrij ongebruikelijk is. Bij de meeste modeshows moet je betalen om deel te nemen."

In Milaan zal de groep naast de beursstand een paneldiscussie houden over wat Indigenous mode is en hoe je met Indigenous ontwerpers kunt werken.