Milan Men's Fashion Week gaat de piste op

Milan Men's Fashion Week is vrijdag van start gegaan met zeer winterse, sportieve shows van Ralph Lauren en Dsquared2.

Na 24 jaar afwezigheid keert Ralph Lauren terug naar Milaan. Hij presenteert symbolen van Amerikaanse elegantie, variërend van formele pakken en tweeds tot stoere laarzen en cowboylaarzen. De show wordt bijgewoond door beroemdheden, waaronder acteurs Liam Hemsworth en Tony Leung Ka-fai.

De Amerikaanse ontwerper blikt ook vooruit op de Olympische Winterspelen die op 6 februari in de Italiaanse stad beginnen. Hij kleedt daar het Amerikaanse team. De collectie bevat verwijzingen naar de winter in Aspen, met truien met patronen en een blauw skipak met een turquoise ceintuur.

Ralph Lauren AW26. Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Dsquared2 presenteert voor herfst-winter 2026-27 ook een leger vakantiegangers in provocerend schoeisel.

Pufferjacks gesneden als jurken en enorme parka's met XXL-hoeden van imitatiebont maken de look van het ‘hot as ice’-team compleet, zoals op een van de truien te lezen is.

De Canadese acteur Hudson Williams, ster van de televisieserie ‘Heated Rivalry’ waarin hij een professionele ijshockeyspeler speelt, opent de show voor Dsquared2.

Dsquared2 AW26. Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Ook Armani's sportmerk EA7, het Italiaanse label K-Way en de Chinese sportgigant Li-Ning, sponsor van het nationale team, plannen evenementen met een alpine-thema voorafgaand aan de Winterspelen van Milaan-Cortina.

Eerder op vrijdag nodigt ontwerper Alessandro Sartori inkopers en journalisten uit in Zegna's persoonlijke garderobe. Deze bestaat uit gestructureerde jasjes gecombineerd met soepelvallende broeken in natuurlijk groen en terracotta, en innovatieve stoffen.

“Hij heeft een garderobe gecreëerd die geworteld is in het verleden, maar naar de toekomst kijkt,” vertelt Carlo Capasa, hoofd van de Italiaanse Kamer van Koophandel, aan AFP.

Hij noemt het een voorbeeld van ‘de trend naar een terugkeer naar de basis, naar vakmanschap, naar maatwerk’ en een positief teken in een tijd waarin de Italiaanse mode in een crisis verkeert.

Zegna AW26. Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Crisis

De Italiaanse mode-industrie blijft vastzitten in de neergang van de luxemarkt en wordt geconfronteerd met dalende exportcijfers en beschuldigingen van misbruik bij onderaanneming.

In de mannermode daalt de omzet van Italiaanse bedrijven in 2025 met 2,1 procent op jaarbasis tot 11,2 miljard euro (13 miljard Amerikaanse dollar), volgens werkgeversfederatie Confindustria Moda.

Elke categorie laat een daling zien, behalve lederen kledingstukken, in een sector die 19,3 procent van de Italiaanse textieleconomie vertegenwoordigt.

De export, voornamelijk naar bestemmingen als Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten, is met twee procent gedaald, terwijl de import met 2,8 procent is gestegen.

China koopt minder, maar de Italianen ‘werken aan nieuwe markten’, aldus Capasa.

“Welkom bij Mercosur (de vier Latijns-Amerikaanse landen waarmee de EU onlangs een vrijhandelsakkoord heeft gesloten), het Midden-Oosten, dat groeit, en ook de eerste Indiase kopers,” voegt hij eraan toe.

‘Nieuwe kleuren’

De show van Giorgio Armani staat gepland voor maandag in de historische ateliers in het hart van de modewijk van Milaan.

Hoewel zijn partner en medewerker Leo Dell'Orco al de leiding had over de mannencollecties, is dit de eerste show zonder het toezicht van de onvermoeibare oprichter, die vorig jaar september op 91-jarige leeftijd overleed.

Dell'Orco geeft aan dat er sprake zal zijn van ‘continuïteit, met heldere accenten’.

“We hebben onszelf een paar vrijheden veroorloofd, we hebben opnieuw gekeken naar maten, nieuwe kleuren, stoffen met wisselende tinten, als symbolen van verandering, met het grootste respect,” zegt hij vrijdag in een interview met de Corriere della Sera.

De vaste namen in Milaan, Prada en Dolce & Gabbana, staan in het weekend op de planning, terwijl de Britse ontwerper Paul Smith een comeback maakt na een eerste mannenshow in juni vorig jaar.