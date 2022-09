Milanese modeweek SS23 opent op optimistische wijze

De Chinese kopers zijn terug en de zaken lopen goed - de modeweek van Milaan opende woensdag op een positieve wijze, ondanks de stijgende energiekosten.

Bijna 70 catwalkshows en 110 presentaties zijn gepland voor de komende zes dagen, met onder andere de Italiaanse modegiganten: van Gucci tot Fendi, Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana en Bottega Veneta.

De terugkeer van een grotendeels vol live programma in februari na twee jaar coronavirus werd ontsierd door de inval van Rusland in Oekraïne twee dagen eerder. Maar dit seizoen zijn de internationale jetsetters weer volop aanwezig, met naar verwachting 300 journalisten en 450 kopers - waaronder de eerste Chinese delegatie sinds de grenzen wereldwijd door de pandemie gesloten werden. Tot de belangrijkste evenementen voor lente/zomer 2023 behoren de viering van de 70e verjaardag van Moncler en de catwalkshow van Ferragamo op de locatie van zijn toekomstige hotel in Milaan.

Ondertussen zorgen een aantal personeelswisselingen voor belangstelling, met Marco de Vincenzo als nieuwe creatief directeur bij Etro, Filippo Grazioli bij Missoni en Andrea Incontri bij Benetton. De nieuwe gezichten Valentina Ilardi, Marco Rambaldi en Matty Bovan zullen ook nauwlettend in de gaten worden gehouden om toekomstige trends te ontdekken.

En de stemming is opgewekt. Na de pijn van de pandemie heeft de Italiaanse mode zijn draai weer gevonden, met een omzetstijging van 25 procent in de eerste helft van 2022. Dat is "de sterkste groei in de sector sinds 20 jaar", merkt Carlo Capasa, hoofd van de Italiaanse Kamer voor de Mode, op tijdens een recente persconferentie. De groei is vergelijkbaar met die van de eerste helft van 2021, toen de sector opleefde na de restricties van 2020, waardoor de kamer voor 2022 een jaaromzet van meer dan 92 miljard euro voorspelt.

De export neemt toe

Er zijn echter wolken aan de horizon, met Europa dat kampt met een groeiende inflatie en een energiecrisis die verbonden is met de oorlog in Oekraïne. De groei dit jaar is deels te verklaren door de prijsstijging, maar als daar geen rekening mee gehouden wordt, steeg de omzet nog steeds met meer dan 18 procent, waarmee het niveau van voor de financiële crisis van 2008 weer wordt bereikt.

De export steeg in de eerste vijf maanden van 2022 aanzienlijk: 21,9 procent voor mode en 30,2 procent in aanverwante sectoren. De VS en Zuid-Korea presteerden het best, terwijl er een vertraging optrad in China en Rusland, waar de luxe-industrie zwaar is getroffen door westerse sancties. De export naar Rusland daalde met 26 procent op het gebied van kleding, met 68 procent op die van juwelen en de export van brillen daalde met 56 procent.

"De energiecrisis heeft grote gevolgen voor de mode, omdat de hele toeleveringsketen energie-intensief is", aldus Capasa. "Om stof of een tas te produceren heb je grondstoffen nodig die veel energie verbruiken."

Hij zegt dat de energiekosten vroeger ongeveer 10 procent van het eindproduct uitmaakten en nu minstens 30 procent zijn.

"Prijzen kunnen niet onbeperkt worden aangepast en dat brengt bedrijven in de moeilijke positie om zich af te vragen of het de moeite waard is om zo door te gaan," zegt hij.

Nu Italië na de verkiezingen van zondag een nieuwe regering krijgt, spreekt hij de hoop uit dat "dramatische maatregelen" de stijgende energiekosten zullen helpen tegengaan.(AFP)