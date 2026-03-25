'Military luxe' domineert Pre-fall 2026 collecties: Olijfgroen, officiersdetails en meer

In de Pre-Fall 26-collecties is er een hernieuwde aandacht voor silhouetten geïnspireerd op militaire en utilitaire kleding. Khaki en olijfgroen vormen de basis als praktische, seizoens-overbruggende kleuren. De trend is veelzijdig. Enerzijds zijn er klassieke officiersdetails zoals getailleerde jasjes met ceintuur en glanzende koperen knopen, zoals te zien bij Veronica Beard. Anderzijds zijn er meer relaxte interpretaties van 'fatigue dressing' (de manier van aankleden waarbij de mentale inspanning van het uitkiezen van een outfit wordt geminimaliseerd, red.) , zoals olijfgroene overhemden, bomberjacks en camouflagebroeken van de New Yorkse ontwerpster Nili Lotan.

Sommige ontwerpers introduceren een bewust contrast. Zo verzacht Jane Siskin van Cinq à Sept de look met vrouwelijke details zoals bloemenborduurwerk. Militaire verwijzingen fungeren in deze context als visueel pantser en als uiting van vrouwelijke autoriteit. Ze weerspiegelen de aanhoudende wereldwijde onzekerheid die de modenarratieven tot 2026 en daarna zal vormgeven.

Cinq à Sept Pre-Fall 26: ontwerpster, Jane Siskin

Beeld: Cinq à Sept Pre-Fall 26

Look acht: een bruin katoenen swingjack met bloemenborduursel en bijpassende bermuda, gedragen over een crèmekleurige zijden blouse met strikkraag. De look wordt afgemaakt met kristallen oorbellen, een donkere, doorschijnende panty en bruine T-strap pumps.

Dsquared2 Pre-Fall 26: ontwerpers, Dan Caten & Dean Caten

Beeld: Dsquared2 Pre-Fall 26

Look vijf: een bomberjack dat olijfgroene mouwen van een technische stof combineert met grijs breiwerk en een open rug met rits. De cropped, donkerblauwe spijkerbroek heeft ritsdetails en omslagen bij de enkels. Accessoires zijn onder andere sandalen met bandjes over sokken.

Ferragamo Pre-Fall 26: ontwerper, Maximilian Davis

Beeld: Ferragamo Pre-Fall 26

Look vijftien: een olijfgroen zijden overhemd met cargozakken over een roestkleurige top en een feloranje katoenen minirok. Accessoires zijn een kobaltblauwe leren tas met ketting en ‘Sara’ slingbacks.

Nili Lotan Pre-Fall 26

Beeld: Nili Lotan Pre-Fall 26

Look negen: een olijfgroen katoenen canvas blousonjack met rits aan de voorkant, gedragen over een donkergroene geribde trui en een 'barrel leg' broek met camouflageprint.

Ganni Pre-Fall 26: ontwerpster, Ditte Reffstrup

Beeld: Ganni Pre-Fall 26

Look zes: een camelkleurig katoenen canvas trenchcoat-jack met twee ceintuurs in de taille en een geruite korte broek met rozenknopborduursel.

Veronica Beard Pre-Fall 26

Beeld: Veronica Beard Pre-Fall 26

Look vier: een gestructureerd olijfgroen jasje in militaire stijl van wol, en een zwarte maxi-rok met een geplaatste bloemenprint.

3.1 Phillip Lim Pre-Fall 26

Beeld: 3.1 Phillip Lim Pre-Fall 26

Look twee: een lang marineblauw wollen vest met V-hals en vijf knopen, gedragen over een grijs wollen vest met een tweekleurige broek: olijfgroen khaki aan de voorkant en groene technische stof aan de achterkant. Over de broek is een lange, halflange rok met een fijne print gedrapeerd.

Balenciaga Pre-Fall 26: ontwerper, Pierpaolo Piccioli

Beeld: Balenciaga Pre-Fall 26

Look 75: een boxy werkjas van kaki katoen met een contrasterende kraag en een bijpassende micro-minirok over sportieve items. Accessoires zijn onder andere een witte pet met een hoge kroon en een bruine leren schooltas.

No.21 Pre-Fall 26: ontwerper, Alessandro Dell’Acqua

Beeld: No.21 Pre-Fall 26

Look zeven: een smalle olijfgroene katoenen broek met een groenblauwe en rode coltrui onder een naturelkleurig imitatiebontjasje. Gele sokken, bruine sneakers en een bruine leren hobo-tas maken de look compleet.

Armarium Pre-Fall 26: ontwerpster, Giorgia Gabriele

Beeld: Armarium Pre-Fall 26

Look zeven: een oversized olijfgroene cape-jas met een uniek, gedrapeerd silhouet, een hoge kraag met drukknopen en opgestikte zakken, gemaakt van een technische waterdichte stof.