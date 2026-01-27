Miljarden in lingerie en shapewear: deze beroemdheden bouwen aan hun mode-imperiums

Het koppelen van een celebrity aan een lingeriemerk is allang geen trend meer, maar een serieus businessmodel met grote economische impact. Sterren als Kim Kardashian en Rihanna hebben hun persoonlijke merk omgezet in schaalbare modebedrijven, waarmee ze een nieuwe categorie binnen de intieme mode-industrie hebben gecreëerd. Recent kondigde ook Sydney Sweeney aan dat zij stappen zet richting de lingerie-industrie.

De Franse tak van FashionUnited deed recentelijk onderzoek naar de cijfers en toont aan dat lingerie een substantiële markt blijft. De Franse markt voor dameslingerie werd in 2025 geraamd op ruim 2 miljard euro, waarbij beha’s, bustiers en bralettes goed zijn voor 57 procent van de consumentenbestedingen. Wereldwijd is de beha-markt in 2024 gewaardeerd op circa 25,18 miljard dollar (21,05 miljard euro) en wordt deze in 2025 geschat op 27,38 miljard dollar, met een verwacht groeipercentage van 4,64 procent per jaar tot 2030.

Savage x Fenty van Rihanna

Rihanna’s lingerielabel Savage x Fenty groeide uit tot een serieuze speler met internationale ambities. In 2022 werd een mogelijke beursgang overwogen, waarbij het bedrijf op een waardering van 3 miljard dollar of meer zou kunnen uitkomen. Volgens Bloomberg werkte het merk daarbij samen met banken als Goldman Sachs en Morgan Stanley. Begin datzelfde jaar haalde Savage x Fenty 125 miljoen dollar op in een financieringsronde onder leiding van Neuberger Berman, zo blijkt uit een eerder onderzoek van FashionUnited UK.

Samen met Fenty Beauty en Fenty Skin positioneert Rihanna haar bedrijven nadrukkelijk als inclusieve merken, gericht op onderbediende doelgroepen in zowel mode als beauty. Ook retail speelt een rol in de groeistrategie, met een select aantal fysieke winkels in de Verenigde Staten. Sindsdien bleef het echter relatief stil rond het merk, met weinig recente updates over verdere expansie of IPO-plannen.

Rihanna in de Diesel x Savage x Fenty-campagne. Credits: Diesel x Savage x Fenty.

Skims van Kim Kardashian

Kim Kardashian’s shapewearlabel Skims laat zien hoe krachtig een celebrity-gedreven modemerk kan uitgroeien tot een volwaardig mode-imperium. Het bedrijf haalde onlangs 225 miljoen dollar op in een nieuwe financieringsronde, waarmee de waardering stijgt naar 5 miljard dollar, zo blijkt uit berichtgeving van FashionUnited UK. De investering werd geleid door Goldman Sachs, met aanvullende steun van fondsen gelieerd aan BDT & MSD Partners.

Met het nieuwe kapitaal wil Skims de internationale en fysieke retail uitbreiden en het productportfolio verder diversifiëren. Sinds de oprichting in 2019 groeit het merk snel: in 2023 genereerde Skims naar schatting 750 miljoen dollar omzet en werd het winstgevend, terwijl recente rapporten suggereren dat de omzet inmiddels richting de miljard dollar gaat. De retailstrategie speelt daarbij een sleutelrol, met inmiddels 18 winkels in de VS en Mexico en geplande openingen in Europa, waaronder Londen. Hoewel er eerder werd gespeculeerd over een beursgang, lijkt een IPO vooralsnog geen directe prioriteit. Skims positioneert zich daarmee steeds nadrukkelijker als een omnichannel modebedrijf met een sterke fysieke aanwezigheid.

Hoofdafbeelding van dit artikel toont de Skims-campagne.

Yitty: het shapewear merk van Lizzo

Er is weinig bekend over de financiële status van Yitty, maar het merk positioneert zich nadrukkelijk als een inclusieve uitdager in de shapewearcategorie. Het label werd in 2022 opgericht door zangeres Lizzo en sportswearbedrijf Fabletics en groeide in korte tijd van een shapewearmerk uit tot een lifestyle-naam met onder meer lingerie en badmode. De lancering viel samen met de sterke groei van de shapewearmarkt, die volgens Global Market Insight inmiddels meer dan verdubbeld is ten opzichte van een geschatte 2,4 miljard dollar, aldus FashionUnited UK.

Net als Skims en Savage x Fenty speelt Yitty in op culturele trends en veranderende consumentenverwachtingen rond body positivity en representatie. De designafdeling staat onder leiding van Kara Lacayo, die ervaring meebracht van onder meer Victoria’s Secret, Betsey Johnson en Target Australia. Yitty benadrukt comfort, veelzijdigheid en draagbaarheid, met shapewear die zowel functioneel als zichtbaar mag zijn. Inclusieve sizing, met maten van XS tot 6X, vormt een kernonderdeel van de merkstrategie en stuurt innovatie in pasvorm en materiaalontwikkeling.

Yitty campagne. Credits: Yitty.

Sydney Sweeney’s Syrn

De aangekondigde lancering van het lingeriemerk Syrn van Sydney Sweeney past binnen de bredere ontwikkeling waarin beroemdheden hun persoonlijke merk inzetten als commercieel vehikel naast hun primaire carrière. Voor Sweeney betekent een eigen lingeriemerk een extra inkomstenstroom naast haar acteerwerk en lucratieve ambassadeurschappen voor mode- en beautymerken als Miu Miu, Laneige en Kérastase.

De actrice, bekend van onder meer Euphoria en de film The Housemaid, deelde recent een teaser van het merk op sociale media en werkte eerder al samen met Frankies Bikinis aan de capsulecollectie Love Letters. Volgens US Weekly wordt het project ondersteund door Ben Schwerin van private-equityfirma Coatue, wat wijst op een ambitie om het merk schaalbaar te positioneren. Hoewel een marketingstunt rond het Hollywood Sign tot controverse leidde, onderstreept de lancering hoe celebrity-gedreven lingerie-initiatieven steeds vaker worden opgezet als volwaardige commerciële ondernemingen met groeipotentieel.