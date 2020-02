MM6 Maison Margiela presenteerde tijdens haar London Fashion Week herfst/winter 2020 modeshow een nieuwe samenwerking met outdoormerk The North Face.

De collectie bevat het kenmerkende Expedition System van The North Face, een revolutionaire systeem van gelaagde verwijderbare stukken ontworpen voor extreme weersomstandigheden. Het systeem werd in 1990 gevestigd en werd door MM6 opnieuw ontworpen in cirkelvormige patronen die het ‘cirkel’ concept van MM6 nabootsen.

De stukken combineren de ‘technische precisie en functionaliteit van het oorspronkelijke ontwerp’ met de ‘conceptuele bekwaamheid van het Maison” en “het modulaire en aanpasbare karakter van zowel de MM6 collectie en de originele Expedition system”, aldus het Franse merk.

De MM6 x The North Face capsulecollectie zal vanaf september 2020 verkrijgbaar zijn in een aantal multibrand winkels, in belangrijke MM6 filialen en in The North Face flagshipstores, en online.

Beelden eigendom van MM6 Maison Margiela