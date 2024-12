Mob wives, brats en cowboys, wat een jaar: De microtrends van 2024

Het format van trends is de afgelopen jaren geëvolueerd, waardoor de industrie een structuur heeft aangenomen die de vooraf bepaalde seizoenen bijna volledig negeert, wat resulteert in een gevoel van onvoorspelbaarheid. Het kan daarom moeilijk zijn om te weten welke trends zullen aanslaan, maar de opkomst van sociale media heeft dergelijke netwerken tot een belangrijke beslisser gemaakt in de evolutie van winkelgedrag.

Hoewel microtrends – een term die verwijst naar kortstondige, maar vaak enorm populaire trends – altijd al hebben bestaan, is het de aanwezigheid van sociale netwerken die het landschap en de snelheid waarmee mode evolueert heeft veranderd. Wanneer je echter uitzoomt en analyseert wat blijft hangen, hebben trends die doorgaans geworteld zijn in de huidige cultuur vaak het vermogen om verhalen te veranderen en discussies te creëren, waardoor ze verder reiken dan de TikTok-bubbel.

Sinds de opkomst in populariteit – rond 2018 – wordt het videoplatform doorgaans aangehaald als de oorzaak van deze vluchtige trends, waarbij makers actief reageren en omgaan met dergelijke kortstondige bewegingen om relevant te blijven en de betrokkenheid van hun publiek te behouden. Dit is deels te danken aan het algoritme van TikTok, dat actief is ontworpen om pakkende esthetiek naar voren te brengen, waardoor regelmatige deelname wordt aangemoedigd.

Hoewel veel van deze trends vaak controversieel van aard zijn, grotendeels vanwege hun snelle tempo en daarmee hun bijdrage aan fast fashion, geven ze wel een goed beeld van waar jonge shoppers over het algemeen op reageren, wat inzicht geeft in hun huidige gemoedstoestand en de grootste trendsetters van vandaag de dag in de schijnwerpers zet. Hier zijn enkele van de microtrends die 2024 in hun greep hadden.

Januari: Mob Wife

Hoewel het al een esthetiek was met een bestaande synonieme look, kan de heropleving van de Mob Wife in 2024 worden herleid tot TikTok-maker Kayla Trivieri, die aan het begin van het jaar verklaarde dat 'clean girl' – een door Sofia Richie geïnspireerde microtrend uit 2023 die de nadruk legt op strakke, minimalistische styling – "uit" was en de mob wife "in". Erkenning van 'Godfather'-regisseur Francis Ford Coppola en een samenloop met de 25e verjaardag van 'The Sopranos' hielpen 'Mob Wife' te vestigen als een kortstondige, cultureel significante trend.

Het nieuwe jaar werd dus ingeluid met dramatische bontjassen, gewaagde sieraden, grote zonnebrillen en overal dierenprints. Het duurde echter niet lang voordat de verwachte terugslag kwam. Terwijl sommige social media gebruikers 'Kay Corleone' imiteerden, bekritiseerden anderen de trend omdat deze de maffia-mentaliteit en de georganiseerde misdaad verheerlijkte, en daarmee kwam het snelle vertrek van de mob wife.

Hoe merken het stylen:

Mob Wife looks van Khaite FW24, Nina Ricci SS24 en Kenzo FW24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Door Mob Wife geïnspireerde street style. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Februari: Bogcore

De opkomst van ‘Bogcore’ kan worden toegeschreven aan het in Kopenhagen gevestigde ontwerpersduo Jonas Sayed Gammal Bruun en Sophia Martinussen van Solitude Studios. De trend zelf – zowel een uitbreiding van als een alternatief voor ‘cottagecore’ en ‘goblincore’ uit 2023 – lijkt te zijn ontstaan naar aanleiding van de off-schedule show van de ontwerpers tijdens de Copenhagen Fashion Week (CPHFW), waar ze ruwe, verweerde en mismatched items presenteerden op een zwak verlichte catwalk.

Hoewel Solitude Studios de ‘bogcore’-kroon lijkt te hebben gepakt, is de moerassige esthetiek geen onbekende voor andere CPHFW-deelnemers, van wie velen al een edgy, nuchtere benadering van mode tentoonspreiden. Onder hen lijkt er ook een samenhangende verbinding met de natuur te bestaan, die doorgaans prints en silhouetten inspireert en zo bijdraagt aan het moerasachtige karakter dat verbonden is aan het najaar/winter 2024-seizoen van de fashion week. Deze relevantie werd alleen maar versterkt door de aardse tinten van albums van Hozier en Kacey Musgraves, die beiden putten uit hun verbondenheid met de natuur om hun promotionele esthetiek vorm te geven.

Hoe merken het stylen:

Bogcore op de catwalk: Han Kjøbenhavn, Helmstedt en TG Botanical najaar/winter 2024. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Bogcore streetstyle. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Maart: Beyoncé’s Americana

Na de release van haar country-getinte single ‘Texas Hold ‘Em’ nam Beyoncé de wereld mee op reis met haar Americana-promotiecampagne in de aanloop naar de release van haar zeer invloedrijke album ‘Cowboy Carter’. Het startschot voor een stortvloed aan met diamanten bezette cowboyhoeden.

Het thema van het album – en dus de reden waarom de trend cultureel zo goed aansloeg – sloot aan bij gesprekken die in de VS plaatsvonden over wat het betekende om een "patriot" te zijn – en er uiteindelijk uit te zien. Zelfs vóór Cowboy Carter was dit al aan het begin van het jaar op zijn kop gezet, toen Pharrell Williams sterk leunde op "westerse" invloeden voor zijn Louis Vuitton herfst/winter 2024-mannenmodeshow, waarmee hij vooroordelen over wat een 'cowboy' was, veranderde. Het markeerde een afscheid van de vorig jaar op Coachella geboren ‘Coastal Cowboy’, een bohemian interpretatie van de look die werd bekritiseerd vanwege de niet-inclusieve idealen.

Hoewel de Americana-modetrend de afgelopen maanden lijkt te zijn afgenomen, is de invloed van Beyoncé en haar album dat niet. Haar nummer ‘Levii’s Jeans’ met Post Malone – een andere ster die dit jaar het countrygenre heeft aangepakt – hielp de verkoop van Levi's te stimuleren, wat uiteindelijk leidde tot een volwaardige campagne en samenwerking tussen het denimmerk en Beyoncé, waarmee haar plaats in het "centrum van de cultuur" werd benadrukt, zoals Levi's CFO, Harmit Singh, het uitdrukte.

Hoe merken het stylen:

Cowboys op de catwalk: Chloe najaar/winter 2024, Louis Vuitton najaar/winter 2024 en Stella McCartney najaar/winter 2024. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Cowboytrend op straat. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

April: Tenniscore

De overkoepelende invloed van promotiecampagnes kan niet genoeg benadrukt worden, zo bleek opnieuw tijdens de persreis van de langverwachte film ‘Challengers’. Centraal in de tennisgekte stond de ster van de productie, Zendaya, die de rode – of in dit geval groene – lopers gebruikte om mode-items te showen die direct verwezen naar de racketsport. Daarbovenop was Jonathan Anderson – van JW Anderson en Loewe – niemand minder dan de kostuumontwerper van de film, waarmee de plaats van de titel als toonaangevende modefilm werd veiliggesteld.

Wat volgde was een rage voor tennis-geïnspireerde kleding, van geplooide minirokken tot strakke poloshirts tot spierwitte sneakers, items die nog relevanter aanvoelden in de nasleep van de Olympische Spelen van Parijs en later Wimbledon, die beide de wereldwijde schermen gedurende de zomer domineerden en enkele van de grootste tennissterren in het publieke domein brachten.

Hoe merken het stylen:

Tenniscore op de catwalk: Lacoste najaar/winter 2024, Mains lente/zomer 2024 en Casablanca najaar/winter 2023. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Tenniscore streetstyle. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Mei: Euro 2024

In concurrentie met de impact van tennis nam voetbalkoorts de wereld over in de maand mei, terwijl de verwachting voor het komende Euro 2024 toenam. Ondanks dat de microtrend ‘Blokecore’ vorig jaar al zijn ronde had gedaan, leek de esthetiek terug te keren op tijd voor het voetbaltoernooi, en daarmee kwam de terugkeer van voetbalshirts en gerelateerde sportkleding.

Deze vurigheid hield zelfs aan nadat Euro 2024 was afgelopen. Een reeks voetbal-geïnspireerde designercollecties op de lente/zomer 2025-catwalks, gekoppeld aan de voortzetting van een sportgerichte zomer, zorgde voor de lange levensduur van de trend. Zijn aanwezigheid zal waarschijnlijk alleen maar worden verlengd door de aankondiging van een reünie tussen de Britse band Oasis, waarvan de broers berucht zijn om hun aangeboren ‘bloke’-uitstraling. Hun tournee, die volgend jaar begint, zou kunnen wijzen op de verlenging van de ‘bloke’ als een modebeweging op zich.

Hoe merken het stylen:

Voetbalshirts op de catwalk voor lente/zomer 2025: Louis Vuitton, Labrum London en Baum und Pferdgarten Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Voetbalshirts in streetstyle. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Juni: Trad Wives

Een complete ommekeer ten opzichte van de Mob Wife, en een van de meer controversiële trends van dit jaar was die van ‘Trad Wives’. De term verwijst doorgaans naar vrouwen die traditionele genderrollen volgen, maar in de huidige tijd beweren degenen die zichzelf als ‘Trad Wives’ beschouwen een nieuwe betekenis en esthetiek aan de titel te hebben gegeven.

Een persoon aan het roer van deze "beweging" is Nara Smith, een model dat ‘from scratch’ influencer is geworden en wiens sociale media alles heeft aangewakkerd, van nieuwsgierigheid tot verontwaardiging. Maar terwijl discussies over haar manier van leven wijdverbreid debat hebben aangewakkerd, is Smith, nu een vaste gast op de eerste rij van de fashion week, video's van zichzelf blijven posten waarin ze thuis gekookte maaltijden klaarmaakt voor haar man, Lucky Blue Smith, en hun kinderen, terwijl ze looks draagt die de belichaming van high fashion zijn.

Dus, de traditionele huisvrouw, die ooit werd geassocieerd met A-lijnrokken tot op de kuit en schorten, is nu aantoonbaar een mode-inspiratie, gemoderniseerd door de combinatie van vintage-achtige stukken, vaak herinnerend aan de mode van de jaren 50, met ultra-high fashion designeritems. De kern is echter de noodzaak om een "nuchter" gevoel uit te stralen, met behoud van dat gevoel van "bescheidenheid" dat centraal staat in ‘Trad Wifery’.

Hoe merken het stylen:

Trad Wife-trend op de catwalk: Jacquemus najaar/winter 2024, Christian Cowan najaar/winter 2024 en Bora Aksu lente/zomer 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Nara Smith (rechts) en 'Trad Wife'-geïnspireerde streetstyle. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Juli: Underconsumption core

Met meer dan 49,9 miljoen posts [ten tijde van publicatie] gekoppeld aan deze TikTok-tag, lijkt ‘Underconsumption core’ de opvatting dat de gebruikers van het platform voorstanders zijn van snelle trendcycli, tegen te spreken en hen in plaats daarvan te herkaderen als meer "bewuste consumenten". Via de tag promoten TikTok-makers het gebruik van slechts een kleine rotatie van producten over een lange periode, als reactie op zowel het huidige economische klimaat als een toegenomen bewustzijn van milieuproblemen. Een van de leiders van de trend, ‘dainty.nugs’, liet bijvoorbeeld sneakers zien waarvan ze beweerde dat ze ze twee jaar lang elke dag had gedragen. Anderen hebben hun ene tas of jas getoond, of alternatief, hun capsule-garderobe, soms bestaande uit slechts 25 kledingstukken.

Hoewel het schijnbaar een ommekeer is in de praktijken van TikTok's beauty- en modegoeroes, kwam ‘Underconsumption core’ snel onder de loep van internetdetectives en critici die twijfels uitten over de opname van het woord ‘core’ in de titel, dat vaak wordt toegepast op kortstondige TikTok-trends die snel hun relevantie verliezen bij een publiek. Desondanks kiezen modeontwerpers steeds vaker voor circulaire praktijken voor hun catwalkcollecties, wat mogelijk wijst op een meer permanente aanwezigheid. Hoewel discussies rond ‘Underconsumption core’ het hele jaar door zijn voortgezet, moet nog blijken wat de levensduur van deze "trend" zal zijn.

Hoe merken het stylen:

Looks uit collecties die gebruik maakten van recycling en upcycling: Rave Review lente/zomer 2025, (Di)vision lente/zomer 2025 en Connor Ives najaar/winter 2024. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Augustus: ingetogen

Inmiddels is het woord ‘ingetogen’ waarschijnlijk bij iedereen bekend, en de persoon die we daarvoor moeten bedanken is Jools Lebron, de TikTok-maker achter wat een van de grootste, maar kortstondigste microtrends van het jaar werd. Lebrons kenmerkende motto - "zeer ingetogen, zeer bewust" - sloeg snel aan en veroverde de wereld van sociale media. Haar video's, waarin ze haar make-up en styling als "ingetogen" bestempelde, gingen modetrends beïnvloeden die als "bescheiden" in hun benadering werden beschouwd. Doorgaans werd dit geïnterpreteerd als kledingstukken die meer bedekking boden, vaak in pastelkleuren of neutrale kleurenpaletten, wat resulteerde in outfits die ingetogen, klassiek en natuurlijk "bewust" waren.

Hoe merken het stylen:

Ingetogen trend volgens merken: Zuhair Murad Off-season 2025, Victoria Beckham Off-season 2025 en Elie Saab najaar/winter 2024. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Ingetogen in streetstyle. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

September: Brat

Een sterk contrast met ‘ingetogen’ maar een duidelijke concurrent voor ‘microtrend’ van het jaar is ‘Brat Summer’. De muziekbeweging die veranderde in een neongroene modegekte was het geesteskind van zangeres Charli XCX en haar voor een Grammy genomineerde album ‘Brat’. Hoewel eenvoudig, was het de cover van het album die de vurigheid aanwakkerde – de titel in een wazig lettertype gedrukt op de achtergrond van een opvallende groene tint. Voorafgaand aan de release domineerde de promotie van het album al sociale media met de groene tint die in verschillende steden opdook als Instagrammable achtergrond. De kleur vond uiteindelijk zijn weg naar de kledingkasten van mensen en werd steeds meer aanwezig naarmate Charli meer muziek uitbracht en op tournee ging.

Naast groen werd ‘Brat’ echter gedefinieerd als meer een karakter dat onaangepast rebels en uitdagend was, wat het rommelige, feestende gedrag weerspiegelde dat de maker van het album tentoonspreidde. De betekenis van het woord werd verder op zijn kop gezet toen Charli op X - voorheen Twitter - postte "Kamala IS brat", na de aankondiging dat Kamala Harris zich kandidaat zou stellen voor het presidentschap in de VS, waarmee ze de voormalige vice-president een knipoog gaf.

Hoe merken het stylen:

Brat Summer op de catwalk: Casablanca lente/zomer 2025, The Attico lente/zomer 2025 en GCDS lente/zomer 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Brat Summer in streetstyle. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Oktober: Office Siren

Half september bracht de favoriete trendsetter van het internet, model Bella Hadid, sociale media in beroering met filmpjes van zichzelf te paard in een strak zittend overhemd met knopen. Hoewel het aanvankelijk aansloot bij het voortdurende 'cowboy'-thema van het jaar, werd de aanwezigheid van kantoorkleding in verrassende settings uiteindelijk een eigen trend, met een uitbarsting van sexappeal die bijdroeg aan wat al snel bekend werd als de ‘Office Siren’. Het was een look die Hadid het hele jaar al had verdedigd, aangezien ze bij gelegenheden verscheen in vergelijkbaar klein overhemd en gewaagde tailoring, vaak gecombineerd met zakelijke brillen. De terugkeer van het model op de catwalk voor de lente/zomer 2025-show van Yves Saint Laurent, waar ze een oversized pak droeg, wakkerde de ‘Office Siren’-rage verder aan.

Corporate glam, soms ook wel ‘Corpcore’ genoemd, had al een stempel gedrukt na het succes van HBO's ‘Succession’-serie vorig jaar, die inspeelde op de altijd prominente ‘Quiet Luxury’-esthetiek, een van de weinige trends die erin is geslaagd om de ‘micro’-status te overstijgen. Dit jaar zette HBO deze kantoor-gebaseerde reeks voort met zijn show ‘Industry’, terwijl elders A24's film ‘Babygirl’ en de campagne voor het komende album van FKA Twigs er ook toe hebben bijgedragen om de werkplek nu in een "sexy" licht te plaatsen.

Hoe merken het stylen:

Office Siren op de catwalk: Bella Hadid op de lente/zomer 2025-show van Yves Saint Laurent, Ottolinger lente/zomer 2025 en Mugler lente/zomer 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Office Siren streetstyle. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

November: Wicked

‘Wicked’, een verfilming van de succesvolle theatervoorstelling met dezelfde naam, betoverde de wereld met zijn verhaal over vriendschap, verzet en moed. De kern bestaat uit sterren Cynthia Erivo en Ariana Grande, die nu een wervelwind wereldwijde persreis hebben voltooid om de film te promoten. Naast virale "memeable" momenten uit verschillende interviews, hebben zowel Erivo als Grande de tour gebruikt als een showcase van onberispelijke mode die hun respectievelijke personages, Elphaba en Glinda, weerspiegelt, en zo plaats maakt voor een reeks high fashion groen, zwart, roze en pastelkleuren op een smaragdgroene loper.

De eenvoud van deze trend zette social media-makers over de hele wereld ertoe aan de contrasterende kleurtonen over te nemen, ruimte te maken voor hun eigen interpretaties van hoe ze de twee modebewuste protagonisten zouden stylen. Dit vond vervolgens zijn weg naar de bredere modewereld, naast een reeks Wicked-samenwerkingscollecties die de omvang van deze kaskraker alleen maar benadrukten.

Hoe merken het stylen:

Wicked op de catwalk: Philosophy di Lorenzo Serafini najaar/winter 2024, Erdem lente/zomer 2025 en Miu Miu lente/zomer 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Wicked in streetstyle. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

December: Ongegeneerde, schreeuwerige luxe

Het is logisch dat een jaar vol excentrieke en extravagante trends zou culmineren in de heropleving van ongegeneerde luxe, het onbeschaamde type. Terwijl december zich nog ontvouwt, heeft deze vorm van luxe al zijn ronde gedaan, gesteund door beroemde ambassadeurs als Sabrina Carpenter en Chappell Roan, twee zangeressen die worden gecrediteerd voor het herstellen van 'pop'-muziek naar zijn vroegere status en die dit jaar ook bekend zijn geworden om hun excentrieke, vaak kostuum-achtige garderobe.

Volgens Instagram-account @databutmakeitfashion is de interesse in de concurrent van ‘Loud Luxury’, ‘Quiet Luxury’, naar de achtergrond verdwenen, wat samenvalt met een toename van de interesse voor gebruikelijke Loud Luxury-verdachten, Dolce & Gabbana en Versace. Dit weerspiegelt mogelijk een bredere, overkoepelende trend voor het jaar van consumenten die actief Quiet Luxury en de daaropvolgende microtrends, zoals ‘Clean Girl’, afwijzen, die sindsdien als "problematisch" en "niet inclusief" worden beschouwd vanwege de afhankelijkheid van verouderde stereotypen. Zou dit dan eindelijk de ultieme ondergang van Quiet Luxury betekenen? Dat valt nog te bezien.

Hoe merken het stylen:

Luidruchtige luxe op de catwalk: Chanel Pre-Fall 2025, Schiaparelli lente/zomer 2025 en Balmain najaar/winter 2024. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe het op straat werd gestyled:

Luidruchtige luxe op straat. Credits: ©Launchmetrics/spotlight