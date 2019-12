Mode uit de jaren '10: Meest memorabele momenten uit dit decennium

Dit waren dan de jaren ‘10. Een spannend decennium voor de modeindustrie dat werd ingeluid met de tragische zelfmoord van Alexander McQueen in februari 2010 en werd afgesloten met de dood van Karl Lagerfeld in 2019. Twee modeiconen, want beiden hadden een sterke invloed in de mode in de jaren voor hun dood, en hun afwezigheid heeft grote gaten nagelaten. In dit artikel blikt FashionUnited terug op de grootste momenten, beroemdheden, modeontwerpers, ontwikkelingen en trends van het dit decennium.

De iconen van het decennium

Waar in de jaren ‘00 vrouwelijkheid en onschuldigheid de ideale eigenschappen waren voor vrouwen - denk aan Paris Hilton, Christina Aguilera (voordat ze X-Tina werd) of Britney Spears - luidden de jaren ‘10 echter het tijdperk in van vrouwen met macht. Van vrouwen die geen geheim maakten van hun vaak feministische doelen, waaronder Lady Gaga, Rihanna, Kim Kardashian en Beyoncé.

Foto: Lady Gaga bij het Met Gala | Foto: Neilson Barnard / Getty Images North America

Het is dan ook geen wonder dat dit decennium een nieuwe golf van feministen in staat heeft gesteld zich in te zetten voor gelijke rechten en behandeling op de werkvloer. Vrouwen eigenen een plek in het management, met gelijke stemmen, salarissen en pensioenen. En dus hadden vrouwen de perfecte look nodig voor een nieuwe, digitale en minder hiërarchische werkomgeving, welke ze vonden in Phoebe Philo voor Céline, Stella McCartney en Victoria Beckham. Over het algemeen kan worden gesteld dat de outfit van de jaren ‘10 volwassener en gedetailleerder is dan die van de jaren ‘00.

Influencers hebben de grootste invloed

De jaren ‘10 gaan de boeken in als het decennium van de influencers. Beroepen die niet eerder bestonden, waaronder blogger, Youtuber en streetstyle-fotograaf, zagen in dit decennium het levenslicht en zetten de traditionele bedrijfsregels volledig op z'n kop. Afgezien van deze influencers, die soms zelfs populairder waren dan modellen en beroemdheden, waren er diverse invloedrijke mensen die een directe impact hadden op de mode in dit decennium.

Foto: Meghan Markle tijdens haar bruiloft met Prince Harry | Andrew Matthews / Pool / AFP

Een nieuwe generatie royals beïnvloedde de mode: eerst was er het Kate Middleton-effect, totdat Meghan Markle de show stal. Samen verhoogden ze de winst van hun favoriete modehuizen en items die ze droegen, waren binnen enkele minuten uitverkocht in webwinkels. Uit het ‘Year In Fashion 2019’-rapport van modeplatform Lyst blijkt dat de hertogin van Sussex het meest invloedrijke modeicoon van het jaar was, en dat haar outfits ervoor zorgden dat het aantal online zoekopdrachten naar vergelijkbare kledingstukken met 216 procent toenam. Bovendien hebben ook Marie Kondo en Greta Thunberg een invloed gehad op kledingkasten: de ene hielp bij het sorteren van kleding, en de ander zette zich in voor duurzame aankopen.

Megatrends: Duurzaamheid, diversiteit en see now, buy now

Consumenten wilden kledingstukken van de catwalks net zo snel kopen als influencers en streetstylers dat deden. Het is een ontwikkeling die heeft geleid tot het ontstaan van het see now, buy now model, waarbij kleding direct na de catwalkshow kan worden gekocht in webwinkels. Aan de andere kant heeft een verhoogd milieubewustzijn het enthousiasme over dit model tot op zekere hoogte weggehaald. Bedrijven worden zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid en zetten zich meer in voor milieuvriendelijke productie, productieketens en materialen. De groeispurt van duurzame mode is een centrale factor in het decennium, en laten we ook de consumentenvraag naar diversiteit en inclusiviteit niet vergeten.

Victoria’s Secret: Een overblijfsel uit het vorige decennium, maar wist zich de afgelopen tien jaar niet aan te passen aan een nieuw inclusief en divers tijdperk. Het werd vervangen door Rihanna’s Fenty-lingeriecollectie. Modellen zijn niet langer alleen slank, jong, blank en krachtig, maar meer een dwarsdoorsnede van de samenleving.

Foto: body inclusivity bij de New York Fashion Week, bij Rihanna’s Savage x Fenty show | Foto: Ben Gabbe / Getty Images North America

De jaren ‘10: Streetwear en athleisure

Terwijl het met een mix van de meest uiteenlopende trends en looks op de catwalk een decennium van ‘alles kan’ leek te zijn, verscheen er toch een duidelijke stijl: streetwear en athleisure vormden het beeld van een casual garderobe. Sneakers - eerst spierwit en meer stevige Dad sneakers tegen het einde van het decennium - waren trouwe metgezellen in de afgelopen tien jaar. Kanye’s label Yeezy heeft aanzienlijk bijgedragen aan sportplezier en het steeds populairder worden van sneakers. Adidas, Nike en Balenciaga profiteerden van en bevorderden deze trend. Supreme, Off-White en yogamerken zoals Lululemon en Ugg Boots hebben de streetstyle ook beïnvloed.

Foto: Off-White AW19, via Catwalkpictures

Hipsters beleefden in de eerste helft van het decennium ook hun grote moment: opgerolde broekspijpen, de man bun, baarden en geruite shirts definieerden een look die de boeken in zou kunnen gaan als een jeugdcultuur of een sociologisch fenomeen. In deze context is de normcore-trend ook het vermelden waard, met zijn vermeende afstandname van consumptie ten gunste van basics. Het werd een tegenbeweging van de toenemende personalisatie en individualisering.

Deze modeontwerpers informeerden het decennium

De rock n roll-look van Hedi Slimane voor Saint Laurent (herbenoeming van modehuis YSL) stond centraal in de beginjaren van het decennium. Het was een look bestaande uit zwarte leren broeken en jassen, en symboliseert de vroege jaren ‘10. De stijl werd opgepikt door labels als Isabel Marant.

Foto: Hedi Slimane voor Saint Laurent AW15 | Catwalkpictures

Een belangrijk item uit de jaren ‘10 was de bomberjack of puffer jacket. Skinny jeans namen dit decennium eerst aan populariteit toe en daarna weer af. Over het algemeen was te zien dat, in overeenstemming met de dertigjarige modecyclus, er een heropleving van trends uit de jaren ‘90 was. En die trend lijkt door te zetten.

Foto: Mary Katrantzou lanceert capsulecollectie met Moose Knuckles Canada

Ontwerper Jonathan Anderson verdient een speciale vermelding. Hij werkt momenteel aan zijn label JWAnderson en begon zijn triomftocht in de modeindustrie als ‘Emerging Talent 2012’. Daarna werd hij “Menswear Designer of the Year” in 2014 en 2015 en ontving hij tijdens de Fashion Awards 2017 een prijs voor zijn werk als creatief leider van Loewe.

Foto: J.W.Anderson AW15 /SS16 / AW17 | Catwalkpictures

Gucci’s ‘nieuwe’ artistiek directeur Alessandro Michele heeft ook een bijdrage geleverd dit decennium. Zijn nieuwe esthetiek katapulteerde Gucci’s omzet naar de top, en hij zette zichzelf in de schijnwerpers. Op de voorgrond van Michele’s esthetische revolutie staan iconoclastische referenties buiten de context, die vervolgens op een nieuwe manier wordt samengevoegd. Een soort van postmodern wijzigen van alle referenties, zoals ook toegepast door Vêtements en Off-White, gecombineerd met logomania. Deze labels, welke eerder DJ’s dan componisten zijn, of meer stylisten dan ontwerpers in letterlijke zin, hebben achteraf gezien de grootste bijdrage geleverd aan de modecultuur van de jaren ‘10.

Foto: Gucci Cruise Collection 2019: Courtesy of Gucci door Dan Lecca & Kevin Tachman

Foto: Damien Meyer / AFP | Chanel Couture AW18 Catwalkpictures

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.