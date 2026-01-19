Mode: zachte hoeden en strakke snits voor de Prada-man

Milaan (Italië) - De Prada-man is op zoek naar ‘schoonheid’ en ‘precisie’ voor de herfst-wintershow van het merk op zondag in Milaan, in de ‘onvoorspelbare’ context van de wereld van vandaag.

Lange jassen, strak om de slanke lichamen van de modellen, worden gecombineerd met een originele katoenen hoed die over de schouder hangt.

Klassieke trenchcoats hebben een waterdichte kap in rood, geel of paars, als jonge kardinalen die zich beschermen tegen de buitenwereld.

Prada Herfst Winter 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De overhemden hebben een klassieke snit, maar de mouwen komen onder de jassen uit, versierd met kleurrijke manchetknopen.

“We leven in een tijd waarin we zo weinig weten, we de toekomst niet kunnen voorspellen. Daarom hebben we helderheid en precisie in kleding nodig”, legt ontwerpster Miuccia Prada na de show uit.

“We wilden ons concentreren op de essentie, op mooie dingen die bekend lijken maar een heroverweging verdienen”, aldus haar mede-ontwerper Raf Simons.

Prada Herfst Winter 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

“We hebben de formele taal van bepaalde objecten die we zo goed kennen omgedraaid – een nieuw silhouet, een klassiek overhemd getransformeerd (...) Je kent alle stukken. Maar het eindresultaat niet”.

De show vindt plaats in de overblijfselen van een oud paleis, in het hart van de Prada Foundation. Voor het museum wachten duizend fans op de aanwezige sterren, waaronder de Amerikaanse rapper Jack Harlow, de Thaise acteur Win Metawin en de Koreaanse zangeres Karina.

Reggaeton-zanger Rauw Alejandro prijst de collectie om haar ‘levendige kleuren’ en charmante details. Details zoals de portemonnees (soms dubbel) die nonchalant uit de achterzakken van de Prada-modellen steken. Het merk realiseert een groot deel van zijn omzet in luxe lederwaren.

Woestijntrilogie

Prada Herfst Winter 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Op een steenworp afstand van de Prada Foundation, in de volkswijk Corvetto, bedekt de Franse ontwerpster Emma Rowen Rose de vloer van een voormalige kerk met zand voor de presentatie van haar collectie. De collectie is geïnspireerd op de woestijntrilogie van schilder Salvador Dali.

Bij kaarslicht laten de Apollo's en Venus van Dali's schilderij hun vormen zien door gedrapeerde en soms transparante crinolines, versterkt door brede schoudervullingen, het handelsmerk van Rowen Rose.

De jonge styliste heeft ook de (imitatie) geplooide leersoorten, die opvielen op de jassen en broeken van haar vorige seizoen, opnieuw vormgegeven. Krokodil, zebra? Nee, de geometrische patronen en de verschillende zandtinten verwijzen dit jaar naar de kliffen van Wadi Rum in Jordanië, vertelt ze aan AFP.

Prada Herfst Winter 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.