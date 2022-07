Modefabriek: 5 nieuwe merken om in de gaten te houden

Eindelijk, na tweeënhalf jaar, vindt er komend weekend weer een fysieke editie van Modefabriek plaats. Op zondag 10 en maandag 11 juli strijkt de zomereditie van de modevakbeurs neer in Amsterdam RAI. Onder de exposanten bevinden zich weer een hoop nieuwe namen. FashionUnited gaat in gesprek vijf nieuwkomers: herenlabels Zuitable en Neycko en dameslabels Daniela Fiesoli, Ma Ra Mi en Hampton Bays.

Zuitable: ‘We zijn comfortabel, flexibel en zeker niet alleen voor Generatie Z’

Het Duitse merk Zuitable betrad in januari 2021 de markt met een focus op jersey pakken. Oprichter Christian Filusch produceert en ontwikkelt al jaren private label-collecties voor Duitse en Zwitserse retailers. Toen door de coronapandemie de markt stilviel, besloot hij zijn businessmodel te herzien. “We hebben al onze energie in de collectie van Zuitable gestoken”, vertelt Filusch schriftelijk aan FashionUnited. “Vervolgens hebben we deze via een aantal agenten aan enkele klanten getoond, midden in de lockdown-tijd in januari en februari 2021. En met overweldigend succes, want we hebben direct 150 nieuwe klanten gevonden.”

Beeld via Zuitable

Signatuur

Zuitable richt zich op de markt van moderne herenkleding en is gespecialiseerd in jasjes, broeken, pakken en mantels. “Simply suiting, dat is ons credo”, aldus Filusch. “Onze collectie is gemaakt van jerseystoffen. We bieden colbertjasjes en broeken die als één geheel kunnen worden gedragen of kunnen worden gemixt met andere items voor een nieuw soort pak.”

Doelgroep

“We zijn comfortabel, flexibel en zeker niet alleen een merk voor Generatie Z.”

Beeld via Zuitable

Retail

“Onze collectie wordt op dit moment verkocht in boetieks in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. We bedienen zo’n vierhonderd klanten en zijn nu ook begonnen met de verkoop van de collectie aan grotere retailers.”

Segment

Zuitable zit het middensegment met verkoopprijzen van 99 tot 119 euro voor een broek en 199 tot 229 euro voor een colbertjasje.

Toekomst

“Ons volgende doel is het betreden van de Scandinavische markt. Hiervoor zijn we nu op zoek naar het juiste agentschap. Daarnaast wordt de collectie volgend seizoen uitgebreid met overhemden, T-Shirts en knitwear. Onlangs hebben we ook onze eerste schoen gelanceerd, waar goed op wordt gereageerd: een leren sneaker in drie varianten.”

Daniele Fiesoli: ‘Knitwear-collectie met een vleugje glamour’

Het Italiaanse herenmerk Daniele Fiesoli bestaat al sinds 2000 en is de meest exclusieve lijn van de Woolgroup Company. Sinds 2019 is er ook een dameslijn, die tijdens Modefabriek wordt gepresenteerd. “Nadat we al vele seizoenen verzoeken voor een dameslijn kregen vanuit ons distributienetwerk, voelde ik dat het moment daar was”, vertelt Daniele Fiesoli schriftelijk aan FashionUnited. “De markt had én heeft nog steeds behoefte aan een goede knitwear-collectie voor vrouwen, en het bedrijf was klaar om deze aan te bieden.”

Via Daniele Fiesoli

Signatuur

Gemakkelijke stukken, slimme details en een tijdloze stijl, dat kenmerkt de damescollectie van Daniele Fiesoli. “We ontwerpen de collectie met de bedoeling om de innerlijke schoonheid en persoonlijkheid van elke vrouw te verheerlijken”, aldus Fiesoli. “Volumineuze silhouetten, kwaliteit en een diepgaande kennis van breigoed staan daarbij centraal. De collectie is nooit schreeuwerig, maar wel met een vleugje glamour.”

Doelgroep

“Onze collectie is bedoeld voor een verfijnde en tegelijkertijd nuchtere vrouw, die de balans weet te bewaren tussen innerlijk en uiterlijk.”

Retail

“We richten ons op retailers en niet op online verkoop. We willen onze distributie verbeteren via mooie boetieks wereldwijd en hen daarbij alle ondersteuning geven die ze nodig hebben.”

Via Daniele Fiesoli

Segment

Daniele Fiesoli is een merk in het hogere middensegment. “Ons doel is om het instapmerk te zijn in het hogere marktsegment.”

Toekomst

“Ons voornaamste doel is nu om de opzet van de Europese distributie af te ronden. We hebben nog veel te doen; de collectie is jong en nog niet zo bekend. Plannen maken voor de lange termijn is op dit moment dan ook lastig. We hebben nog minimaal twee andere seizoenen nodig om de volgende strategische stappen te kunnen uitdenken.”

Neycko: ‘Een comfortabele outfit voor elke man van travelstof’

Ondernemer Rick Ros kwam via zijn vader, die kleermaker en ontwerper is, in aanraking met travelstof. Een materiaal dat voornamelijk populair is voor dameskleding. “Voor mannen zag ik potentie om een pantalon op markt te brengen die aanvoelt als een trainingsbroek, maar die je in combinatie met een net overhemd ook prima naar een bruiloft kan dragen”, vertelt hij telefonisch aan FashionUnited. “De reacties waren meteen zo goed, dat ik mijn baan heb opgezegd om er een volwaardige collectie van te maken. Al snel werd ik ook benaderd door winkels die het merk wilden verkopen. Neycko is vernoemd naar mijn vader, die Nico heet.”

Beeld via Neycko

Signatuur

Een comfortabele outfit voor elke man en elke gelegenheid. Bij Neycko gaan comfort, gemak en stijl hand in hand. “Travelstof heeft veel voordelen. Het materiaal is kreukvrij en verkleurt niet. Een broek of jasje uit onze collectie kun je gewoon op dertig graden in de machine wassen en hoef je dus niet te strijken. Alle items zijn met elkaar combineren en we proberen de collectie telkens uit te breiden met nieuwe kleuren.”

Doelgroep

“Ik verwacht dat travel wear steeds meer onderdeel gaat worden van de mannengarderobe. We bedienen een brede doelgroep: mannen met een leeftijd van gemiddeld dertig jaar tot ver in de tachtig (onze oudste klant is 96 jaar!) en met maat S tot 3XL. Met onze sportbroeken richten we ons op een wat jongere doelgroep van onder de dertig.”

Beeld via Neycko

Retail

In Nederland heeft Neycko op dit moment acht verkooppunten, waaronder Piet Zoomers. In België wordt het merk onder meer verkocht bij Jonas in Leuven. “We richten ons op modewinkels en speciaalzaken die zowel zakelijke als casual kleding verkopen.”

Voor deze retailers stelt Neycko zich op als een flexibele partner. “Als een bepaald artikel niet goed loopt, mag dit worden omgeruild voor een andere kleur. We vragen ook feedback van klanten zodat we de collectie kunnen afstemmen op de vraag van de markt.”

Segment

“Wij zitten in het hoge middensegment met verkoopprijzen vanaf 84 euro voor een korte broek en tussen de 180 tot 200 euro voor een colbert.”

Toekomst

“Nog meer spreiding van het aantal verkooppunten in Nederland zou mooi zijn, als versterking van onze webshop. Als we volgend jaar op dertig winkels zitten, ben ik heel blij. Van daaruit kunnen we de stap te maken naar het buitenland. Interessante afzetmarkten voor ons zijn Duitsland, Engeland en Scandinavië, maar ook Amerika en Canada. Zodoende zijn we druk bezig om onze productie en voorraad op te schalen.”

Ma Ra Mi: ‘We willen een bijdrage leveren aan het behoud van vakmanschap’

De Roemeense ontwerper Andra Clitan woonde in de Filipijnen toen ze eind 2016 haar modemerk Ma Ra Mi oprichtte. “Ik werk al een tijdje in de mode-industrie, na sinds mijn kindertijd kunst te hebben gestudeerd, textiel om precies te zijn”, vertelt ze schriftelijk aan FashionUnited. “Ik heb voor andere merken gewerkt, onder mijn naam, en na het behalen van mijn doctoraat in 2013 ging mijn interesse volledig uit naar ambachten en ambachtslieden uit verschillende culturen. Ik besloot daarom een merk te creëren dat gericht was op dit hoofdidee, om van daaruit te kijken hoe het verder zou gaan.”

Via Ma Ra Mi

Signatuur

De focus van Ma Ra Mi ligt op erfgoed, ambachten en op mensen. Inspiratie voor het merk is de fusie tussen Roemeense traditionele kostuums met verschillende culturen van over de hele wereld. “We werken al meer dan tien jaar met makers uit Roemenië en andere culturen. Een bijdrage leveren aan het behoud van vakmanschap is ons belangrijkste doel.”

Doelgroep

Ma Ra Mi werkt met natuurlijke stoffen en handgemaakte details en daarmee richt het merk zich op klanten die dit ambachtelijke en duurzame aspect waarderen.

Via Ma Ra Mi

Retail

“We verkopen de stukken in onze online winkel en werken daarnaast samen met enkele andere retailers, waarvan we er in de toekomst meer hopen te vinden.”

Segment

Verkoopprijzen lopen sterk uiteen. Voor een jurk is dit bijvoorbeeld tussen de 300 en 700 euro liggen, afhankelijk van de complexiteit, evenals met jassen en andere items.

Toekomst

“We willen onze verkoop graag uitbreiden en hopen wereldwijd meer retailers te vinden.”

Hampton Bays: ‘Onze naam geeft veel klanten een happy feeling’

Het Belgische merk Hampton Bays heeft sinds 2019 een nieuwe eigenaar: Daisy Plas. Als brand manager en designer is zij sinds 2006 verbonden aan het merk. “Toen ik hoorde dat Hampton Bays verkocht zou gaan worden aan iemand die de ziel van het merk niet kende, vond ik dat erg zonde”, vertelt ze telefonisch aan FashionUnited. “Zonder er al te lang over na te denken, besloot ik de stap te wagen en het zelf over te nemen. Ik geloof in het merk, het heeft een goede naam en mooie look en feel. En ik wist precies hoe ik het merk in de markt moest zetten. Achteraf denk ik: wauw, wie had ooit gedacht dat het zo zou lopen!”

Via Hampton Bays

Signatuur

“Toen ik het merk overnam, was het mijn doel om de drie oorspronkelijke pijlers terug te brengen: tricot, kleur en comfort. We zijn een positief merk en houden van kleur. En van draagcomfort: ik wil dat vrouwen zich gemakkelijk voelen in onze kleding. Elke collectie heeft drie kleurthema’s die onderling goed te combineren zijn, met knitwear en strepen als bindende factor. Verder zijn we geen trendsetters, wel trendvolgers.”

Doelgroep

“Onze collectie is ontworpen voor vrouwen die positief in het leven staan, lekker in hun vel zitten en dat durven te tonen. Vrouwen die tijd én budget hebben om zich stijlvol te kleden.”

Retail

“In België liggen we bij een zeventigtal A-boetieks. Met onze deelname aan Modefabriek willen we ons meer profileren op de Nederlandse markt, waar we nu bij enkele boetieks liggen zoals Creëer in Sittard, Fashion Team in Weert en Silvana Senff Women in Voorburg.

Via Hampton Bays

Segment

Hampton Bays zit in het middensegment met verkoopprijzen vanaf 49 euro voor een T-shirt tot 199 euro voor een lange jurk (of maximaal 229 voor een jurk waar veel stof in zit).

Toekomst

“Onze ambitie is om het aantal verkooppunten dat we in België hebben te evenaren in Nederland. Vroeger was Hampton Bays hier heel groot. Veel mensen kennen het merk daarom nog van vroeger en hebben er een positieve associatie bij. Onze naam geeft een happy feeling! Daarbij dragen vrouwen in Nederland veel kleur. Mijn droom is dat mensen het merk herontdekken en er weer fan van worden.”