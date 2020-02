Modehuis Natan lanceert capsulecollectie met sociaal project Akra

Het Belgische modehuis Natan heeft de handen ineengeslagen met Akra, een sociaal initiatief dat zich inzet voor de ondersteuning van vrouwelijke ambachtslieden in Peru, Brazilië en Madagaskar. De samenwerking resulteerde in een capsulecollectie bestaande uit kledingstukken en accessoires gemaakt van organische raffiavezels, meldt Natan in een persbericht.

De collectie bestaat onder andere uit tassen, schoenen en oorbellen in zomerse kleuren. Braziliaanse ambachtslieden hebben de organische raffiavezels gesorteerd en geverfd met natuurlijke pigmenten, en vervolgens middels traditionele vlecht- en macramé-technieken omgevormd tot kledingstukken en accessoires. Volgens Natan is het materiaal qua soepelheid vergelijkbaar met wol.

Met verschillende initiatieven biedt het Akra-project werk aan honderden ambachtslieden in eerdergenoemde landen. “Voor Maison Natan, dat al 30 jaar het voorrecht heeft om vrouwen te promoten en hun belangen te verdedigen - zoals de strijd tegen borstkanker - is het zeer belangrijk om een project te steunen dat het leven van ambachtelijke gemeenschappen verbetert,” verklaart Edouard Vermeulen, oprichter van Natan, in het bericht.

Prijzen van de capsulecollectie variëren van 90 euro voor een paar oorbellen tot 385 euro voor een clutch. De collectie is reeds verkrijgbaar bij Natan.

Beeld: Natan