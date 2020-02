Modelabel Hervé L. Leroux herleeft tijdens Paris Fashion Week

Parijs - Na de dood van couturier Hervé Leger drie jaar geleden, verdween het modehuis naar de achtergrond. Nu wordt het huis uit de mottenballen gehaald dankzij zijn zus, die nieuwe collecties gaat presenteren tijdens de Paris Fashion Week.

Het label Hervé L. Leroux, dat in 2000 werd gelanceerd door Hervé Leger Leroux en Jocelyne Caudroy (de zus van Leroux, die aan zijn zijde stond sinds de lancering van zijn eerste huis in 1985), genoot een goede reputatie dankzij de glamoureuze en verfijnde jurken. Deze werden gedragen door vele beroemdheden, van Carole Bouquet tot Iman Bowie, Penelope Cruz en Salma Hayek. Maar het wegvallen van de oprichtende couturier bracht het bedrijf tot stilstand.

Voortzetting in de familie

Drie jaar later, in 2020, besluit Jocelyne Caudroy het label van haar broer te herlanceren. Ze presenteert de nieuwe collecties van Hervé L. Leroux, waarvan ze nu creatief directeur is, in haar showroom van 28 februari tot 5 maart 2020.

“Het was een natuurlijke stap voor mij om het werk en de passie van Hervé voort te zetten,” zegt Caudroy. “Mijn werk is een logische uitbreiding van al die jaren waarin ik samenwerkte. Er zijn zowel heruitgaven van zijn emblematische jurken, als nieuwe modellen waarvoor hij zelf geen tijd had om ze te maken.”

Terugkeer van de gedrapeerde jurk

De herfst/winter 2020-collectie van het huis, die tijdens de Paris Fashion Week wordt gepresenteerd, combineert elegantie en Franse savoir-faire middels nieuwe ultra-vrouwelijke silhouetten en de onmiskenbare gedrapeerde jurken die het huis beroemd hebben gemaakt. Ruim twintig items, gemaakt in Frankrijk, zullen worden getoond: jurken, rokken en tops in een kleurenpalet geïnspireerd op edelstenen (robijn, saffier of amethist, de terugkerende kleuren van de couturier), gecombineerd met diep zwart. Hoewel de techniek en het krachtige DNA van het huis zullen worden voortgezet, biedt een nieuwe, kleine collectie genaamd ‘Voyage’ items voor “chique en casual” escapades.

Jacques-Emmanuel Falempin in de bestuurdersstoel

Er is een nieuwe structuur opgezet voor deze doorstart. Hoewel het bedrijf geen details omtrent betrokken investeerders heeft bekendgemaakt, is Jacques-Emmanuel Falempin, die eerder adviseur van Hervé L. Leroux was, als hoofd aangesteld. De man, die al twintig jaar managementconsultant voor mode- en luxemerken is, is bekend vanwege het leiden van het label Maxime Simoëns van 2011 tot 2013. Zijn missie: erin slagen de uitstraling en het glamoureuze imago van het huis te herdefiniëren.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Credit: Pierre Verdy / AFP - Silhouet Hervé L. Leroux, 2020