Modelabel Xandres komt met mondmaskers

Het luxe mode-aanbod van het Belgische merk Xandres heeft er vanaf nu wel heel speciale items bij. In de aanhoudende strijd tegen COVID-19 heeft het modelabel besloten om mondkapjes te maken, zo meldt het in een persbericht.

De mondmaskers bestaan uit acht lagen stof, en zijn voorzien van een print. Ze zijn niet medisch goedgekeurd, “maar wel goed gemaakt”, stelt Xandres-managing director Patrick Desrumaux in het bericht. “De mondmaskers zijn voor mensen die proberen om de samenleving draaiende te houden, ik denk aan medewerkers van supermarkten, crèches, maaltijdbezorgers, postbodes, bestuurders van openbaar vervoer, enzovoort,” legt Desrumaux uit.

Het creëren van de mondmaskers begon als een spontane actie in het atelier van Xandres in Destelbergen, maar het merk hoopt de productie ervan verder uit te breiden. “Het is hartverwarmend om te zien hoe in deze tijden iedereen zijn steentje wil bijdragen,” zegt Katrien Kennis, verantwoordelijke voor de productie. “Dit initiatief moeten we steunen als directie,” aldus Kennis.

Xandres onderzoekt momenteel hoe het maken van de mondkapjes kan worden uitgebreid, eventueel met reststoffen die gratis ter beschikking kunnen worden gesteld. Daarnaast deelt het label op haar website een handleiding voor consumenten om zelf mondmaskers te maken.

Meer lezen over de berichten gelinkt aan het coronavirus in de modeindustrie? Hier vindt u alle Nederlandstalige artikelen. Voor het internationale nieuws op de speciaal ingerichte pagina op FashionUnited.com klikt u hier .

Beeld: Xandres