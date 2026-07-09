Modemysterie Margiela verkoopt zijn archieven

Na een carrière waarin hij fotografie zorgvuldig vermeed, opent de Belgische topontwerper Martin Margiela de deuren en verkoopt een deel van zijn persoonlijke archieven.

Fans van de 69-jarige pionier, die in 2009 met pensioen ging, kunnen donderdag in Parijs artefacten bemachtigen, variërend van schetsen tot een van zijn witte werkjassen. De veiling staat onder persoonlijk toezicht van Margiela.

Wie hoopt meer te weten te komen over een van de meest raadselachtige figuren in de mode, komt waarschijnlijk bedrogen uit. De verkoop licht nauwelijks een tipje van de sluier op over de man achter het minimalistische merk met monochrome kleding.

“Deze verkoop is een creatieve daad en een manifestatie van zijn concept, zijn filosofie”, vertelt veilingmeester Salome Pirson van Maurice Auction aan AFP tijdens een rondleiding.

“Hij geeft het publiek de kans om zijn innerlijke wereld te ontdekken, zijn objecten aan te raken en zijn persoonlijke jas te bezitten. Tegelijkertijd is hij de grote afwezige”, voegt ze eraan toe.

MARTIN MARGIELA - ARCHIVES PERSONNELLES. Credits: @Niña Slavcheva

Meer dan 3.000 mensen stonden in de rij voor de collectie. Deze omvat een prototype van een van de gezichtsmaskers die modellen moesten dragen om de aandacht op de kleding te vestigen. Ook zijn er champagnekurken te zien van flessen die gedronken werden om successen met zijn eerste klanten te vieren.

Andere items zijn onder meer barbiepoppen die als paspop werden gebruikt en een paarsfluwelen badge om aandacht te vragen voor aids. De boodschap luidt: “Er is meer actie nodig dan alleen het dragen van deze badge, maar het is een goed begin.”

Margiela's motivaties voor de verkoop variëren van het opruimen van zijn opslag tot het persoonlijk toezicht houden op de verspreiding van deze modehistorische items onder verzamelaars en instellingen.

“Hij is 69 jaar, heeft geen erfgenamen en regelt op deze manier zijn eigen nalatenschap. Hij brengt alle potentiële kopers samen in een competitieve omgeving”, aldus Pirson.

Gezien zijn grote aanhang in Japan, wordt verwacht dat veel Japanse kopers zullen bieden op de veiling, die zowel fysiek als online plaatsvindt. Ook musea en andere instellingen zullen meedingen.

Margiela werd zelden gefotografeerd en gaf nooit interviews. Hij vermeed ook de in de industrie gebruikelijke buiging aan het einde van een catwalkshow, in tegenstelling tot de meeste van zijn collega's.

In een zeldzame poging om met fans in contact te komen, werkte hij in 2018 mee aan een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Palais Galliera-museum in Parijs.

De veiling omvat ook Hermès-items die Margiela ontwierp toen hij van 1997 tot 2003 creatief directeur was bij het Franse merk.

Alle items waren geschonken aan zijn overleden moeder.