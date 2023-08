Modeontwerper Stevie Edwards (58), bekend van grote advertenties in modebladen, overleden

Modeontwerper Stevie Edwards is zondag overleden op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Dat maakt WWD bekend op basis van contact met zijn familie. De ontwerper uit Chicago kleedde beroemdheden als Tiffany Haddish en Diana Ross.

Edwards ontwierp al zo’n dertig jaar lang kleding, maar hij kreeg pas echt veel naamsbekendheid toen een van zijn vaste klanten, iemand die liever anoniem wil blijven, aanbood om geld in advertenties voor hem te steken. Zo verscheen Edwards in Vogue, GQ, W en Harper’s Bazaar.

Bij zijn advertentie in Vogue stond geschreven: “Stevie Edwards de nieuwe 'it designer’.” In een interview in 2020 met WWD zei Edwards dat hij de eerste lokale zwarte ontwerper was die een paginagrote advertentie in het tijdschrift had staan.

Begin vorige maand schreef Edwards op Instagram nog dat hij een pauze van zes tot acht maanden van het ontwerpen zou nemen, 'afhankelijk van het genezingsproces'. “Ik heb al mijn ‘prayer warriors’ nodig om deze reis met mij te volgen”, schreef hij.