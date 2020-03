Modeplatform Our World lanceert allereerste giftcard voor duurzame mode

Om de consumptie van duurzame kledingstukken te promoten, lanceert modeplatform Our World een allereerste Nederlandse giftcard voor duurzame mode. De ‘Sustainable Fashion Gift Card’ is vanaf volgende maand te besteden bij de momenteel vijftig aangesloten duurzame retailers, meldt Our World in een persbericht.

“Ruim de helft van de mensen vindt het belangrijk dat hun kleding duurzaam is, maar slechts 14 procent probeert daadwerkelijk duurzame kleding te dragen. Deze kloof willen we overbruggen,” zo luidt het persbericht. Doel is ook om duurzame moderetailers met de giftcard te verenigen en ondersteunen. Deze communities “waarbinnen fashion pioniers elkaar kunnen steunen en motiveren zijn essentieel. Zo werken we aan een gezamenlijke crowdfunding.”

Aangesloten retailers zijn onder andere MYOMY, Loop a Life en Osier. Zij betalen eenmalig 50 euro aan opstartkosten, en de commissie is 15 procent over de waarde van de verzilverde giftcard. Retailers kunnen zich eenvoudig aanmelden, vertelt initiatiefneemster Nanette Hogervorst telefonisch aan FashionUnited. “Ik voer een gesprek met de bedrijven en ze vullen een vragenlijst in. Dat is om te kijken hoe hij of zijn in de duurzaamheid staat. Het onderwerp ‘duurzaamheid’ is zeer populair, dus willen we zeker weten dat deelnemers er serieus mee bezig zijn,” aldus Hogervorst.

Om te kijken of retailers serieus met duurzaamheid omgaan, hanteert Hogervorst criteria om te mogen deelnemen. Zo moet een potentieel merk gecertificeerd zijn, goede arbeidsomstandigheden hebben of transparant zijn.

De giftcard is vanaf 20 april te besteden, aldus Hogervorst. De card kan zowel online als offline worden verzilverd.

Beeld: Aangesloten retailers Sustainable Fashion Gift Card