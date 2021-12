Modetijdschrift Elle verbiedt bont in al haar publicaties

Om "een meer humane mode-industrie aan te moedigen", zal bont verdwijnen van de pagina's en digitale media van alle edities van Elle, zo kondigt het tijdschrift aan. Hiermee sluit het zich aan bij een groeiende trend in de luxesector.

Elle is de eerste grote publicatie in de branche die de stap wereldwijd aankondigt, waarbij natuurlijk bont niet alleen uit de redactionele inhoud, maar ook uit de advertentieruimte wordt geweerd. "De aanwezigheid van bont op onze pagina's en in onze digitale media strookt niet langer met onze waarden, noch met die van onze lezers," zei Valeria Bessolo Llopiz, vice-president en internationaal directeur van de publicatie, eigendom van de Franse groep Lagardère. "Het is tijd dat Elle een verklaring aflegt (...) waarin ze wreedheid tegen dieren afwijst" en "het bewustzijn vergroot" om "een meer humane mode-industrie aan te moedigen", kondigde ze aan tijdens een conferentie georganiseerd door het online modetijdschrift The Business of Fashion in Chipping Norton, centraal Engeland.

De 45 edities van Elle, van Mexico tot Australië, via Japan en de Verenigde Staten, hebben een belofte ondertekend om bont uit te sluiten. Dertien van hen hebben dat al gedaan, twintig zullen het vanaf 1 januari invoeren en de rest vanaf begin 2023.

PJ Smith, hoofd mode bij Humane Society International, juichte het besluit toe en zei te hopen dat "andere modetijdschriften dit voorbeeld volgen"."Deze aankondiging zal een positieve verandering teweegbrengen in de hele mode-industrie en kan talloze dieren redden van een leven vol lijden en een wrede dood," zei Smith op het evenement in Chipping Norton in het Verenigd Koninkrijk. "De promotie van bont hoort thuis in de oude modetijdschriften van weleer," zei PETA UK-directeur Elisa Allen vóór de aankondiging tegen AFP. De dierenrechtenorganisatie "juicht de toonaangevende publicaties van vandaag toe” - waaronder de Britse Vogue, InStyle USA, Cosmopolitan UK en de onlangs gelanceerde Vogue Scandinavia - omdat zij bont op hun redactionele pagina's afwijzen, “en wij twijfelen er niet aan dat zij dit beleid binnenkort ook tot hun reclamepagina's zullen uitbreiden," voegde zij eraan toe.(AFP)