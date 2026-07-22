Modeweek Madrid vindt volledig buiten het beursterrein van Ifema plaats

Madrid – De voorbereidingen voor de 84e editie, die plaatsvindt van 14 tot en met 19 september, zijn in volle gang. De directie van Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid) heeft nu de line-up en de belangrijkste vernieuwingen van het evenement bekendgemaakt. Deze editie vindt volledig buiten het beursterrein van Ifema plaats, een ontwikkeling die mogelijk een keerpunt voor de organisatie betekent.

Het evenement, georganiseerd door Ifema Madrid met steun van de gemeente Madrid, is het hoogtepunt van de modeweek in de Spaanse hoofdstad. Op maandag 14 september start de nieuwe editie van MBFW Madrid. De stad zal overspoeld worden met de lente/zomer 2027-collecties van de deelnemende merken. De creaties worden onthuld tijdens zeven dagen van presentaties en catwalkshows, met medewerking van 33 merken, ontwerpers en instellingen. De editie brengt veranderingen en vernieuwingen op het gebied van data, locaties en deelnemers.

Campus voor Communicatie en Kunsten van de Nebrija Universiteit aan de Paseo de San Francisco de Sales in Madrid (Spanje). Credits: Universidad de Nebrija.

Deze veranderingen vallen onder het strategisch plan dat de directie van MBFW Madrid eind eerste helft 2025 presenteerde ter ere van het 40-jarig jubileum. Wat de data betreft, blijft het evenement zes dagen duren, net als de edities van september 2025 en maart 2026. De planning is echter vervroegd in de week, met een start op maandag en de laatste dag op zaterdag. Een opvallende beslissing is het verlaten van het Ifema-terrein. De modeweek wordt nu dichter bij de stad gebracht, met een editie die volledig plaatsvindt binnen de stadsgrenzen van Madrid, afgebakend door de M-30.

“Zes dagen lang wordt de stad opnieuw het epicentrum van de Spaanse mode met een programma dat talent, vakmanschap en nieuwe creatieve verhalen combineert”, aldus de directie van MBFW Madrid in een persbericht. De nieuwe editie kenmerkt zich door “de toevoeging van nieuwe locaties die de gebruikelijke grenzen van het evenement verleggen”. Het programma is verdeeld over “drie officiële locaties, naast vijf exclusieve plekken op enkele van de meest iconische plekken van de stad”. De “belangrijkste vernieuwing” is dat de campus voor Communicatie en Kunsten van de Nebrija Universiteit de rol van het Ifema-beursterrein overneemt. Dit versterkt een “opener, dynamischer en meer met het hart van de stad verbonden catwalkmodel”.

Met erkenningen voor Hannibal Laguna, Agua by Agua Bendita en het platform Latin American Fashion Awards

In afwachting van de winnaars van de elf categorieën van de nieuwe prijzen die MBFW Madrid in maart introduceerde, bevestigt de organisatie alvast de erkenningen voor de komende editie. Ontwerper Hannibal Laguna en het Colombiaanse merk Agua by Agua Bendita van ontwerpsters Catalina Álvarez en Mariana Hinestroza zijn al aangekondigd als winnaars. Zij ontvangen respectievelijk de prijzen voor ‘Nationale Ontwerper’ en ‘Internationale Ontwerper’.

Ontwerpsters Catalina Álvarez en Mariana Hinestroza, oprichtsters en creatief directrices van het merk Agua by Agua Bendita. Credits: Agua by Agua Bendita.

Als nieuwe toevoeging heeft de organisatie een twaalfde prijs in het leven geroepen: de ‘Fashion Game Changers Recognition’. Deze nieuwe onderscheiding gaat naar het platform Latin American Fashion Awards van Constanza Cavalli Etro en Silvia Argüello. Zij zijn ‘speciale gasten’ van de komende editie, een samenwerking die het merk Agua by Agua Bendita naar Madrid brengt. De prijs erkent hun “bijdrage aan de transformatie van het Latijns-Amerikaanse modeverhaal en de herdefiniëring van de plaats van Latijns-Amerika binnen het wereldwijde modesysteem”.

Met de terugkeer van Alvarno en Moisés Nieto, en de debuten van Celia B en Antonio del Canto

Naast de prijzen en erkenningen staan de creaties en voorstellen van de deelnemende merken en ontwerpers centraal. Voor de septembereditie van MBFW Madrid staan 33 catwalkshows gepland. Dit is een lichte daling ten opzichte van de 40 shows in september 2025 en de 42 activaties, inclusief shows en presentaties, tijdens de editie van maart jongstleden.

Officiële kalender van de MBFW Madrid-editie van september 2026. Credits: MBFW Madrid.

In afwachting van de kwaliteit van de voorstellen, is er al speciale interesse voor de shows van merken en ontwerpers zoals Adolfo Domínguez. Na het overslaan van de laatste editie van MBFW Madrid om in Barcelona te showen, keert hij terug op de kalender. Ook ontwerper Moisés Nieto uit Jaén en ontwerpster Álex Rivière uit Barcelona keren na verschillende periodes van afwezigheid terug. Palomo Spain zet de viering van zijn tienjarig jubileum voort. Verder zijn er shows van Redondo Brand van Jorge Redondo en Alvarno van het creatieve duo Álvaro Castejón en Arnaud Maillard. Opvallend zijn ook de debuten op de officiële kalender van het merk Celia B en de Andalusische ontwerper Antonio del Canto, na zijn deelname aan het Ego-programma van MBFW Madrid.

Dit circuit voor jonge Spaanse modetalenten sluit de septembereditie van MBFW Madrid af, ditmaal op een zaterdag. Zes opkomende modemerken zullen hun presentaties geven, in tegenstelling tot de traditionele tien in het Ego-programma. Deze shows vinden, net als het merendeel van deze editie, plaats op de campus van de Nebrija Universiteit. De belangrijkste locaties van deze editie zijn de kas van het Palacio de Cristal de Arganzuela en de Galería de Cristal van het Palacio de Cibeles. Vanaf deze drie hoofdlocaties verspreidt MBFW Madrid zich door de stad. Er zijn verschillende shows op unieke plekken: de studenten van UDIT in de Círculo de Bellas Artes, Juan Vidal in Hotel Palace, Palomo Spain in de rozentuin van Parque del Oeste, Redondo Brand in de tuinen van het Palacio de Vista Alegre, en Alvarno in de Galería de las Colecciones Reales, waar het merk een spectaculaire terugkeer op de officiële kalender hoopt te maken.

Ontwerpers Álvaro Castejón en Arnaud Maillard, creatief directeuren van Alvarno. Credits: Alvarno.

Het programma omvat de volgende shows: op 14 september Pedro del Hierro, Simorra, Adolfo Domínguez en de studenten van UDIT. Op 15 september zijn Juan Vidal, Agua by Agua Bendita, Celia B, Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Álex Rivière en Palomo Spain aan de beurt. Op 16 september volgen Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Baro Lucas, Acromatyx en Álvaro Calafat. Halverwege de week, op donderdag 17 september, zijn er shows van Odette Álvarez, Malne, Antonio del Canto, Isabel Sanchís en Redondo Brand. Op vrijdag 18 september presenteren Maison Mesa, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite, Yolancris en Alvarno. De week wordt op zaterdag 19 september afgesloten met de Ego-shows van de modestudenten van de Nebrija Universiteit en de opkomende merken Apolineo Studio, Biyeyemente, Cotes, Isabel Is My Name, Karla Aguilar en Miss Take.

“De openingsdag vindt plaats in de kas van het Palacio de Cristal de Arganzuela, een nieuwe locatie die een fris imago moet geven aan de eerste dag van de modeweek”, aldus de directie van MBFW Madrid. Daarna verhuizen de festiviteiten naar “het Palacio de Cibeles, met een vernieuwde opzet”, en tot slot naar de “Campus voor Communicatie en Kunsten van de Nebrija Universiteit”. Deze nieuwe locatie wordt “ook een nieuwe thuisbasis” voor de modeweek. De afsluitende zaterdag 19 september, georganiseerd door de Nebrija Universiteit, “is gewijd aan het Ego-platform, de referentieruimte voor de nieuwe generatie Spaanse ontwerpers” van MBFW Madrid.