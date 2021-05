Moederdag: Acht collecties die inspelen op de 'mini-me' trend

Aanstaande zondag is het de tweede zondag van de maand mei, en daarmee is het Moederdag. Ter gelegenheid van deze dag verzamelde FashionUnited acht labels en/of collecties waarbij ingespeeld wordt op de ‘mini-me’ trend: een matchende outfit met uw kind.

1. Mochi

Het in Amsterdam gevestigde label Mochi creëerde een selectie van zes unieke reconstructed kledingstukken voor volwassenen, gemaakt van hergebruikte stoffen: drie maxi-jurken, een midi-jurk, een korte jurk en een two-piece in bloemenprints. Naast de items voor moeders, zijn er ook bijpassende items voor de kleintjes gemaakt van de overgebleven stoffen. De vintage hergebruikte stoffen zijn afkomstig uit Jaipur, India en danken hun ontwerp door een methode die block printing wordt genoemd. Block printing is het printen van patronen met behulp van gegraveerde houten blokken en is volgens het persbericht de oudste en langzaamste methode van textieldruk.

Beeld: Mochi

2. Havaianas

Zeg: vrolijke, kleurrijke slippers, en het leeuwendeel van de respons die u zult krijgen zal zijn ‘Havaianas’. Het Braziliaanse schoenenmerk heeft ter gelegenheid van Moederdag én Vaderdag een ‘Mini-Me’-collectie gelanceerd zodat ouders kunnen matchen met hun kinderen. Er zijn twee modellen beschikbaar, vanaf schoenmaat 17/18 : het Top Logomania Hightech en het Slim Glow palette. De collectie is beschikbaar op www.havaianas-store.com

Beeld:Havaianas

3. Love Stories

Ook het Nederlandse lingeriemerk Love Stories haakt aan bij de ‘mini-me’ trend en lanceert een capsule collectie van matchende items voor moeders en dochters. Deze kinderlijn bevat een mini-versie van het Ruby zwempak en een bijpassende va-vavoom strandhoed. Het Lola-slipje van Love Stories is opnieuw ontworpen in zacht katoen met een bijpassende Lois-bloes - allemaal matchend met de volwassen items uit de hoofdcollectie. De items uit de kindercollectie zijn gemaakt voor de leeftijd van 2 tot 6 jaar en zijn vanaf eind april wereldwijd verkrijgbaar.

Beeld: Love Stories

4. & Other Stories

De collectie is pas vanaf 18 mei verkrijgbaar, maar deze kon niet aan het rijtje ontbreken. & Other Stories lanceert een capsule collectie kinderkleding voor meisjes van 18 maanden tot 8 jaar oud, die ook beschikbaar zal zijn voor volwassenen. Denk aan losvallende zomerjurken en co-ord sets - volledig gemaakt van duurzaam materiaal, aldus het merk op haar website. De prijzen variëren van 29 euro tot 149 euro.

Beeld: & Other Stories website

5. Uniqlo x Marimekko

Retailgigant Uniqlo en het Finse modehuis Marimekko hebben de handen ineengeslagen voor een limited edition capsule collectie met kleding voor zowel dames als meisjes. Mouwloze jurken voor meisjes hebben dezelfde patronen als hemdjurken voor dames voor de coördinatie van moeder en dochter. De collectie bevat zeven prints van vier ontwerpers uit het archief van Marimekko. Een hoogtepunt is het werk van Fujiwo Ishimoto, die van 1974 tot 2006 400 patronen voor Marimekko creëerde. Voor deze collectie werden drie prints geselecteerd die de Finse natuur belichamen, aldus het persbericht. De Finse midzomer-gewoonte om bloemen te plukken inspireerde zijn Seitsemän kukkaa-ontwerp (zeven bloemen). De collectie bevat kledingstukken voor baby’s van 0 tot 2 jaar, meisjes van 3 tot 13 jaar, en volwassen vrouwen. De prijzen variëren van 9.90 pond voor een two-pack rompertjes tot 39.90 pond voor een linnen jumpsuit. Vanaf 19 mei is de collectie te verkrijgen op alle markten waar Uniqlo actief is en op de website van Uniqlo, met uitzondering van Japan, Indonesia, en India.

Beeld: Uniqlo x Marimekko

6. Fabletics

Het is de eerste keer dat het Amerikaanse fitnesslabel jongens- en unisexkleding heeft ontworpen, zodat moeders kunnen matchen met hun zoon en/of dochter. Voor het tweede jaar op rij lanceert Fabletics een limited-edition Moederdagcollectie. De vijf outfits tellende capsulecollectie is verkrijgbaar voor peuters, kinderen en volwassenen en bestaat uit leggings, shorts, sweatshirts en t-shirts in verschillende kleuren, prints en texturen. De collectie is te verkrijgen op www.fabletics.com.

Beeld: Fabletics

7. Ria Menorca

Van top tot teen: de mini-me trend dringt ook door tot de schoenenindustrie. Het Spaanse merk Ria Menorca lanceert een collectie espadrilles die zowel in dames- als kindermaten verkrijgbaar zijn. Volgens het persbericht is er voor ieder wat wils: voor de moeders met een gedurfde stijl met glitter, voor chique moeders een dierenprint, en het derde model espadrilles heeft een grote strik op de neus. Ria Menorca is verkrijgbaar bij verschillende (online) retailers, waaronder Spartoo, Bever en Shoeidea.

Beelden: Ria Menorca

8. Ivy & Oak

Het Berlijnse kledingmerk Ivy & Oak stapte al eerder in de kindermode. In juni 2020 lanceerde het merk een kinderkledingcollectie, gemaakt van dezelfde stoffen van looks gemaakt voor volwassen vrouwen, zodat moeders en kinderen coördinerende outfits kunnen dragen. De kinderkleding items gaan van maat 98 tot en met maat 140 en is exclusief via de website van Ivy & Oak te verkrijgen. De kindercollectie bevat items voor meisjes en enkele unisex kledingstukken.

Beeld: Ivy & Oak

Hoofdbeeld: & Other Stories