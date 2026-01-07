Moulin Rouge en Brigitte Tanaka onthullen samenwerking rond organza

De Moulin Rouge zet zijn merkdiversificatiestrategie voort met een samenwerking met het Frans-Japanse accessoirelabel Brigitte Tanaka. De samenwerking, verdeeld over twee fases tussen eind 2025 en begin 2026, richt zich op de herinterpretatie van de codes van het beroemde Parijse cabaret via een lijn van geborduurde textielitems in organza.

Deze alliantie brengt twee verschillende werelden samen: het Parijse culturele instituut, opgericht in 1889, en het nichemerk dat bekend staat om zijn unieke esthetische benadering van alledaagse voorwerpen. De samenwerking omvat twee capsulecollecties met in totaal vijftien items, ontworpen als modeaccessoires die functionaliteit en visuele storytelling combineren.

De eerste lijn, “Le Moulin et ses mystères”, wordt gelanceerd in december 2025. Deze collectie verkent een dromerig thema dat verbonden is met de geschiedenis van de locatie, met geborduurde stukken die verwijzen naar de sterren en de nachtelijke festiviteiten van het cabaret. De tweede collectie, “Iconique Moulin”, wordt verwacht in februari 2026. Deze richt zich meer op de directe visuele identiteit van het merk en is een eerbetoon aan het iconische podium.

De materiaalkeuze past binnen het DNA van Brigitte Tanaka, waar de geborduurde organza tas de signatuur is. Het assortiment omvat diverse tote bags, clutches en een maxi-scrunchie. Volgens het persbericht is elk item vervaardigd met Frans vakmanschap. Dit is een centraal verkoopargument om een internationale klantenkring aan te spreken die waarde hecht aan productiekwaliteit en culturele authenticiteit.

Een strategische ‘lifestyle’-positionering

Voor de Moulin Rouge toont dit initiatief de ambitie om zijn positie als wereldwijd merk te versterken, naast de live-entertainmentactiviteiten. Door de samenwerking met ontwerpsters als Brigitte Giraudi en Chieko Tanaka moderniseert het instituut zijn merchandise-aanbod. Het stapt af van het standaard toeristische souvenir en richt zich op het ‘lifestyle’-segment en het hogere segment van modeaccessoires.

Deze co-brandingstrategie stelt het cabaret in staat een selecter publiek te bereiken dat bekend is met conceptstores en actuele trends. Tegelijkertijd wordt het historisch erfgoed via design opgewaardeerd.

Ter herinnering: de Moulin Rouge lanceerde in 2024 een kledinglijn met het Franse merk Rouje. De locatie biedt ook al enkele jaren sokken van het merk Atelier St Eustache en hoeden van Lastelier aan. Deze samenwerkingen zijn voor de lange termijn; de artikelen zijn nog steeds verkrijgbaar in de webshop van de Moulin Rouge.

Credits: Moulin Rouge x Brigitte Tanaka.

Commerciële details en distributie

De artikelen hebben een prijsklasse van 30 euro tot 68 euro. Hierdoor is de collectie toegankelijk, maar behoudt ze de status van een designeritem.

De distributie volgt een omnichannel en selectieve strategie. Van de vijftien items worden er elf geleidelijk te koop aangeboden in de boetiek van de Moulin Rouge. Tegelijkertijd wordt een exclusieve selectie van drie limited edition-items verkocht in de boetiek van Brigitte Tanaka aan de Rue Saint-Roch 18, in het eerste arrondissement van Parijs. Dit creëert een fysieke brug tussen de twee Parijse entiteiten.

