Mr Marvis verkozen tot Vedis New Retail Champion 2021

Modebedrijf Mr Marvis is verkozen tot retail kampioen van 2021 tijdens de uitreiking van de Vedis New Retail Champion awards dinsdag 2 november in Amsterdam. Het bedrijf heeft een reis naar New York voor de retail manager gewonnen en ook retail consulting en PR-advies. Mr Marvis was een van vijf genomineerde bedrijven en het enige modebedrijf dat kans maakte op de prijs. Andere genomineerde bedrijven waren FNGRPRNTS, dat gepersonaliseerde haarverzorging produceert; Studio Pets, dierenfotografie en merchandise; Wundermarkt, onbemande winkels en Yummygums, vitamines.

De jury, bestaand uit leden van het Vedis Retail Platform, heeft Mr Marvis tot winnaar gekozen omdat het merk “anders durft te zijn”, aldus een post van Vedis op LinkedIn. In plaats van elk seizoen een nieuwe collectie, richt het merk zich op één product wat volledig is uitgewerkt. Het feit dat Mr Marvis, dat tot voor kort alleen online verkocht, onlangs een fysieke winkel heeft geopend, sprak de jury eveneens aan.

Jules Ruig van Mr Marvis reageert in dezelfde post: “We waren al heel blij met de nominatie en als je dan ook nog uit een groep mooie tegenstanders wordt gekozen tot winnaar, dan is dat de kers op de taart van alles waar wij de afgelopen vijf jaar aan hebben gewerkt. Het is absoluut een opsteker dat wij op deze manier gewaardeerd worden door andere retailers.”

Mr Marvis bestaat vijf jaar en produceert en verkoopt shorts en lange broeken voor heren. Het bedrijf focust op het maken van een must-have die altijd leverbaar is. De shorts en broeken zijn in meerdere kleuren beschikbaar en het assortiment bestaat uit 12 verschillende modelle shorts en broeken. Productie is in Portugal.