Mud Jeans en Saxion Hogeschool ontwikkelen eerste volledig circulaire jeans ter wereld

Om de groeiende textielberg In Nederland tegen te gaan, ontwikkelden Mud Jeans, en Hogeschool Saxion de eerste volledig circulaire spijkerbroek ter wereld. Bij de productie van het prototype zijn alleen de vezels van gedragen broeken gebruikt, zo is in een persbericht te lezen.

Omdat gerecyclede garens moeilijker te verwerken zijn dan garens die alleen nieuwe vezels bevatten, was het produceren van volledig circulaire jeans tot nu toe ongehoord. Om het percentage gerecyclede vezels toch te verhogen, combineert Saxion en Mud Jeans voor het eerst mechanisch gerecyclede vezels met chemisch gerecyclede vezels om een spijkerbroek te maken, zo meldt het persbericht.

De spijkerbroeken van Mud Jeans bestaan momenteel uit veertig procent PCR-denim (post-consumer gerecyclede denim) waaraan biologische katoen wordt toegevoegd. Dit betekent dat bij de productie van een Mud Jeans 93 procent minder water en 74 procent minder CO2 verbruikt wordt dan bij industriestandaard jeans. Met de overstap naar honderd procent PCR-denim verwerkt Mud Jeans nog meer gebruikte spijkerbroeken in het productieproces en hoeft het daardoor geen nieuw katoen meer te gebruiken, zo is te lezen in het persbericht.

Na een ontwikkelingsproces van bijna twee jaar te zijn geweest, werd de jeans op 21 juni tijdens de Road to 100 Watch Party officieel gelanceerd door de Nederlandse actrice en presentatrice Jennifer Hoffman.

Beeld via: Mediatic

“Wij zijn ontzettend trots dat we de eerste échte circulaire jeans ter wereld hebben gerealiseerd”, zegt Dion Vijgeboom, mede-eigenaar van Mud Jeans. Hij vervolgt: “Hiermee willen we laten zien dat een wereld zonder afval – dankzij een circulaire economie – echt mogelijk én haalbaar is. Chemisch recyclen klinkt niet duurzaam, maar is niet meer dan een verzamelterm voor het op natuurlijke basis oplossen van cellulose materiaal.”

Mud Jeans is een duurzaam en fairtrade gecertificeerd denimmerk gevestigd in Nederland en tevens het eerste circulaire denimmerk. In 2013 introduceerde Mud Jeans het ‘Lease A Jeans’ concept. Dit concept is gebaseerd op een economie zonder eigendom in plaats van bezit. Mud Jeans heeft afgelopen mei de Willem 1 Plaquette gewonnen, de prijs voor Duurzaam Ondernemerschap 2022 die werd uitgereikt door de Koning Willem I. In 2021 werd Mud Jeans uitgeroepen tot Best For The World B Corp en scoorde het hoogste in de categorie milieu.