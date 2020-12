My Jewellery opent tien nieuwe winkels in 2021

Sieraden- en modemerk My Jewellery is van plan om in 2021 tien nieuwe winkels te openen, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Het merk, dat zijn start kende op het internet maar al snel een eigen boetiek opende, opende in augustus 2018 haar eerste boetiek in Amsterdam.

Eigenaar en founder van My Jewellery Sharon Hilgers geeft aan haar succes te danken aan de manier waarop ze op veranderingen in de markt wist te spelen: “De sterke brand-beleving en online marketing zorgen ervoor dat My Jewellery klanten richting de winkelstraat kan trekken,” aldus Hilgers in het persbericht.

My Jewellery lanceerde afgelopen tijd haar eerste homewear-collectie via TikTok, en ervaarde tijdens Black Friday een recordaantal van twintigduizend bestellingen. Dat wil Hilgers nog meer uitbreiden in het volgende jaar, legt ze uit in het persbericht: “We willen in 2021 daarom inzetten op nog meer online innovaties én tien nieuwe winkels openen in Nederland en over de grens. Waar precies, dat wordt later bekendgemaakt, maar één ding is zeker: we zijn ondanks de coronatijd gemotiveerder dan ooit om te blijven groeien op alle vlakken.”