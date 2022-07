MycoWorks maakt eerste commerciële lancering bekend van op paddenstoelen gebaseerd materiaal Reishi

Het alternatieve materiaal is gebruikt voor de Reishi Collectie van luxe hoedenmaker Nick Fouquet, dat bestaat uit drie hoeden die te koop zijn via de e-commerce website van de ontwerper.

Fouquet gebruikte Reishi als basismateriaal voor zijn Boletus-stijl en voor de decoratieve details die te zien zijn op de Coprinus- en Morchella-ontwerpen.

Het materiaal maakt gebruik van de Fine Mycelium-technologie van MycoWorks, dat mycelium produceert; een hernieuwbare wortel van de paddenstoel, die gekweekt volgens ontwerpspecificaties. Volgens het bedrijf evenaart het eindproduct de prestaties van hoogwaardig leer van dierlijke afkomst.

In een persbericht zegt Fouquet over het materiaal: "Onze klanten willen luxe gemaakt van materialen die goed aanvoelen en waar zij zich goed bij voelen. De Reishi van MycoWorks is het enige lederen alternatief dat we hebben gezien dat de schoonheid, kwaliteit en functionaliteit van traditioneel leer evenaart.

"Reishi voelt organisch en rijk aan, en heeft een prachtige, versleten look die we naar voren laten komen in de verschillende ontwerpen van onze Reishi collectie."

MycoWorks zei dat het Reishi in de loop van dit jaar verder zal commercialiseren met een gecureerde reeks merken, waaronder heritage merken en opkomende, onafhankelijke ontwerpers.

