MYRNA BY NED draait om Emotie

De keuze in wat we aantrekken is een van de eerste dingen die we doen zodra we wakker worden. Wat weinigen beseffen is dat het de belangrijkste keuze is die we maken aan hetbegin van een nieuwe dag. Waarmee wij ons omhullen heeft immers invloed op onzestemming en dus ook op het uitkomen van onze verwachtingen en wensen. Ik wil niet opscheppen maar het is een feit dat, wanneer u uw cliënten in een ‘Myrna’ kleedtzij iedere dag met een 1-0 voorsprong tegemoet treedt!Vrolijkheid, vrijheid en zelfvertrouwen waren dan ook de emoties die we onze nieuwecollectie zomer 2022 hebben willen meegeven wat heeft geleid tot prachtige kleurenvariatiesin bijzondere eigentijdse prints. De vele bijpassende uni’s maken er een veelzijdige collectie van. En dan heb ik het alleennog maar over het kleurenpallet. De met zorg samengestelde verscheidenheid aan comfortabele, rekbare stoffen met eenrijke uitstraling passen naadloos bij de diverse outfits en draagmomenten en zullen u zekerverrassen.

Beeld: Myrna by NED

Onze collectie is in 4 thema’s in te delen: DREAMING LILAC - Laat uw cliënten ‘blenden’ met alles en iedereen. Dansende warme grafische dessins met off white en lilac pink BLUE ATLANTIS - Appelleert aan haar verlangen naar nieuwe ervaringen. Spannende waterstrepen in verschillende blue tinten met off whiteMYSTERY FLOWER - Zal de draagster haar brutalere kanten ondersteunen.Is het een bloem of een vlinder dessin die ik combineer met fiesta red, sea green of tochmet blue of sand? CHEDDAR SYMPHONY - Garandeert een dag gevuld met romantische vrolijkheid.Warm burned cheddar bloemdessin met mandarin, sand en kleuren uit de natuur. Hoe mooi is het dat u met Myrna by NED kan bijdragen aan de levensvreugde van uw cliënt! Zij zal zeker terugkomen!Maak een afspraak bij Blom Fashion voor Nederland en bij Evida voor België en laat uverrassen want dit is de veelzijdigste collectie van Myrna by NED tot nu toe, voor jeugdige vrouwen. Liefs, Myrna Goossen.