Mytheresa hoofdinkoper: We analyseren social media trends niet zo intensief

Na de vele Cruise en Pre-collecties die net zijn getoond, staat het nieuwe seizoen voor de deur. De eerste modehuizen tonen deze week hun collecties op de London Fashion Week. Hoog tijd om de retailers te vragen naar hun plannen voor SS24.

Als eerste Tiffany Hsu, Chief Buying Officer bij Mytheresa. In dit interview onthult de hoofdinkoper welke stukken momenteel in de smaak vallen bij de in München gevestigde luxe modewinkel, trends voor het komende seizoen en populaire nieuwkomers.

Welke stukken doen het momenteel goed bij Mytheresa?

De populairste stukken zijn de Loewe denim jeans met logo en tank top en de Bottega Veneta 'Sardine' en 'Andiamo' tassen. Ook populair zijn onze exclusieve Toteme travel collection stijlen en Bottega Veneta's oversized gouden 'Drop Earrings'.

De zomer komt ook langzaam dichterbij. Welke ontwikkelingen zien jullie daardoor?

Naarmate het weer warmer wordt, neemt ook de vraag naar producten voor de vakantiebestemming toe. Sandalen, manden en zonnebrillen doen het voor ons erg goed.

Welke merken zijn op dit moment nieuw in jullie portfolio?

Om er een paar te noemen: D'Accori, Roberta Einer en Taller Marmo. Ook nieuw zijn Knwls en Aya Muse voor een opvallende touch - perfect om je vakantiegarderobe in het zomerseizoen op te leuken.

SS23 campagne van Mytheresa met look van Robert Einer. Beeld: Mytheresa

Welke kleuren zijn kenmerkend voor deze zomer?

Bruin en aardetinten met gouden accenten vormen het kleurenpalet voor de zomer.

Welke damestrends verwachten jullie voor het komende seizoen en daarna?

We zien een toename van de relaxte pasvorm en de populariteit van tijdloze maar opvallende stukken. Dit omvat veelzijdige maxirokken die zowel hoog als laag kunnen worden gedragen, en sterke modellen met een eigentijdse twist die toch gemakkelijk te dragen zijn. Er is ook een focus op strakke lijnen en opvallende silhouetten die voorrang krijgen op prints of kleuren.

Hoe reageren jullie op de zeer snel evoluerende microtrends die opduiken op sociale media zoals TikTok en meestal maar kort aanwezig zijn?

Dat hangt af van de microtrend in kwestie, want niet alle microtrends vinden hun oorsprong in sociale media, maar ze versterken vaak bestaande trends. Wij kopen artikelen die relevant zijn voor onze modebewuste en veeleisende klanten, ongeacht of ze trending zijn op sociale media.

We blijven echter zorgen voor frisheid in onze voorraad. Opvallende producten en leuke mode-items worden door ons meestal zeer goed ontvangen, want onze klanten houden van het nieuwe en het onverwachte. Maar we hebben niet de neiging om de trends op sociale media te veel te analyseren.

Dit interview werd schriftelijk afgenomen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Marthe Stroom.