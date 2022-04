Najaarstrend in beeld: tien keer laarzen tot over de knie voor FW22

Tijdens de catwalkshows van de najaarscollecties van dit jaar kozen meerdere ontwerpers voor laarzen tot op of over de knie, gecombineerd met uiteenlopdende silhouetten. FashionUnited brengt ze tien keer in beeld.

Ontwerper: Bottega Veneta

Beeld: Bottega Veneta FW22

Stijl van de laars: Een laars van geweven zwarte leerstrips met een gekromde hak en vierkante neus.

Styling: Een halflange, wijd uitlopende jurk met een franje aan de zoom, en een zwart tasje van bredere, losser geweven zwarte leerstrips.

Ontwerper: Coperni

Beeld: Coperni FW22

Stijl van de laars: Een laars met een puntige neus, dunne metalen hak en diagonale ritsen op de bovenkant.

Styling: Een doorschijnende, strapless mini-jurk met een bijpassende sleep.

Ontwerper: Courrèges

Beeld: Courrèges FW22

Stijl van de laars: Een witte leren laars met puntige neus en een gesp op de wreef.

Styling: Een witte mini-jurk met schouderbandjes en uitsnedes ter hoogte van de heupen.

Ontwerper: Christian Dior

Beeld: Christian Dior FW22

Stijl van de laars: Een zwarte, lakleren laars met een stilettohak en puntige neus.

Styling: Een halflange, roomwitte jurk van chiffon met een grote jas met afhangende schouders.

Ontwerper: Elie Saab

Beeld: Elie Saab FW22

Stijl van de laars: Een fuchsiakleurige leren laars met een plateauzool.

Styling: Een mini-jurk met print in blauw, groen, wit en fuchsia, met bijpassende handschoenen en contrasterende kraag en das.

Ontwerper: Etro

Beeld: Etro FW22

Stijl van de laars: Een camelkleurige suède laars met puntige neus, platte zolen en een leren bandje ter hoogte van de wreef.

Styling: Een gehaakte jurk met lange mouwen, geweven riem en schoudertas.

Ontwerper: Givenchy

Beeld: Courtesy Givenchy FW22

Stijl van de laars: Een ultraslanke leren laars met puntige neus en sleehak.

Styling: Verschillende grijze sweaters en T-shirts, over elkaar heen gedragen en voorzien van de naam van het merk. Zwarte kousen en handschoenen.

Ontwerper: Isabel Marant

Beeld: Isabel Marant FW22

Stijl van de laars: Een metallic blauwe laars met een puntige neus en een blokhak.

Styling: Een blauwe oversized bomberjas en gebreide mini-jurk.

Ontwerper: Moschino

Beeld: Moschino FW22

Stijl van de laars: Een gouden laars met puntige neus en opdruk van leeuwenkoppen.

Styling: Een rode mini-jurk met paisleyprint, een gewatteerde bomberjas, een schoudertasje en goudkleurige sieraden.

Ontwerper: Roberto Cavalli

Beeld: Roberto Cavalli FW22

Stijl van de laars: Een bleekgroene laars met puntige teen en rozen in reliëf.

Styling: Een strapless mini-jurk met print van rozen en, net als op de laarzen, driedimensionale rozen die op de borst zijn aangebracht.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman