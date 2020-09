National Geographic Apparel nu ook verkrijgbaar in Benelux

National Geographic is vooral bekend van het gelijknamige tijdschrift dat met artikelen over de wereld, natuur en cultuur onze horizon verbreedt, maar het merk is meer dan dat en brengt onder de naam National Geographic Apparel ook kledingcollecties uit. De duurzame collectie die heel geschikt is voor outdoor avonturen, is vanaf het herfst-/winterseizoen 2020 voor het eerst ook in de Benelux te koop.

National Geographic zet zich al sinds 1888 in om de wereld in kaart te brengen en te beschermen. Die verantwoordelijkheid wordt ook genomen bij de productie van de collecties en dat gebeurt dan ook zo duurzaam mogelijk. Patrick Andrist, CEO van CoreM, het bedrijf dat de licenties van National Geographic en de collectie beheert, vertelt in een persbericht: “We hebben de verantwoordelijkheid om grondstoffen op een verantwoorde manier in te zetten. Voor ons betekent dat onder meer dat we gerecyclede materialen en biologisch katoen gebruiken, dat we streng zijn bij de selectie van onze partners en dat we extra aandacht besteden aan veilige werkomstandigheden en eerlijke lonen voor al onze medewerkers.”

De nieuwe collectie die vanaf nu te koop is bij premium retailers in Nederland en België en via the webshop van CoreM, brengt alle waarden van het merk samen. De geschiedenis van het merk wordt vertaald naar kwalitatief hoge en eigentijdse outerwear voor urban ontdekkingsreizigers met als uitgangspunt van de collectie: nature versus tech.

Beeld: National Geographic