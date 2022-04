Nederland gerepresenteerd in Viktor&Rolf designs tijdens Eurovisie Songfestival

Viktor&Rolf zullen S10 kleden voor het Eurovisie Songfestival dat aankomend mei plaatsvindt in Turijn, aldus de designers in een Instagram post.

Volgens het Algemeen Dagblad kwam S10 zelf op het idee om het ontwerpersduo voor de gelegenheid te vragen. Wat ze zal dragen zal wel pas op de avond zelf onthuld worden, aldus S10 op haar eigen Instagram account.

Het is niet de eerste samenwerking tussen S10 en Viktor&Rolf: S10 droeg ook afgelopen zondag tijdens de Edisons uitreiking een Viktor&Rolf design.

‘’Ik voel me vereerd dat Viktor&Rolf me niet alleen vanavond wil kleden voor de Edisons maar ook tijdens het Eurovisie Songfestival voor mijn optreden in Turijn! Wat ik daar ga dragen is nog een verrassing, maar ik ben super excited.’’

Het songfestival vindt op 10 mei plaats.