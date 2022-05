Nederlands kledingmerk 4funkyflavours ontwerpt personeelskleding voor hotel Banks Mansion

Het personeel van het Amsterdamse hotel Banks Mansion mocht in samenwerking met het Nederlandse kledingmerk 4funkyflavours een eigen werkuniform samenstellen dat vanaf nu wordt gedragen in het hotel, zo blijkt uit een persbericht van 4funkyflavours.

General manager van Banks Mansion, Mark Welbers, deelt in het persbericht over de samenwerking: ‘’We krijgen erg veel leuke reacties en het team is heel erg blij met de kleding. Iedereen heeft echt een eigen stijl, maar toch is het een heel erg mooi geheel geworden.’’

4funkyflavours is in 2010 opgezet door vier Nederlanders die destijds allemaal in de muziek werkten. Het merk begon als baby- en kindermerk en in 2014 werd de eerste damescollectie gepresenteerd. Het jaar daarop volgde 4funkyflavours met een mannencollectie.

4funkyflavours deelt in het persbericht de samenwerking te zien als een goede weerspiegeling van hoe zij hun collecties ontwerpen: ‘’Iedereen kan zijn of haar eigen creatie maken. Geen richtlijnen vanuit ons als merk, maar vanuit jou als een individu.’’