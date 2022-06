Nederlands kledingverhuur platform Circle Closet haalt 100.000 aan crowdfunding binnen

Het Nederlandse kledingverhuurbedrijf Circle Closet dat afgelopen oktober werd opgezet door Florentine Gillis heeft door middel van een crowdfunding actie haar streefdoel van 100.000 euro overtroffen. Op dag één van de actie werd de helft van het streefbedrag al binnengehaald en uiteindelijk hebben ruim tweehonderd investeerders een gemiddeld kapitaal van 476 euro in het initiatief gestoken. Met het bedrag is Gillis van plan verder het bedrijf zowel binnen als buiten onze landsgrenzen verder te laten groeien, zo deelt ze mee aan Fashion United.

Circle Closet richt zich met name op het verhuren van designer kleding voor bepaalde gelegenheden, om zo te voorkomen dat kledingstukken ongebruikt in de kast blijven hangen. Bestellingen worden binnen 24 uur aan huis bezorgd en/of opgehaald door een fietskoerier en Circle Closet zorgt voor professionele reiniging van de items aan het einde van de verhuurperiode, inclusief een verzekering voor kleine schade. Gebruikers kunnen kleding via Circle Closet voor minimaal vier- en maximaal dertig dagen huren.

Het hoogste doel is hierbij voor Gillis om de mode-industrie te doen veranderen vanuit een duurzaamheids- en circulariteits oogpunt, door kledingverhuur tot de nieuwe norm te maken. “Naar mijn optiek kun je de meeste impact maken door op te schalen”, zo deelt Gillis aan Fashion United mee.

Circle Closet behaalt crowdfunding doel en streeft om impact te vergroten

Het streven is dan ook om in 2026 zo’n 20.000 klanten te hebben en actief te zijn binnen andere landen in Europa. Maar, dat gaat stap voor stap: voor dit jaar is het plan het vaste klantenbestand te doen groeien naar driehonderd. Hiervoor zal ook het aanbod uitgebreid worden. Zo deelt Gillis mee: “We merken dat er behoefte is aan nog meer stukken in de black tie stijl, zoals lange, nette galajurken. Maar, ook cocktailjurken of winterjassen komen aan bod.

Gillis deelt mee vooral blij te zijn met de investeringen in het licht van het uitdagende financiële milieu: “De rente is verdubbeld sinds het begin van de campagne, het consumentenvertrouwen is gezakt en er is sprake geweest van een sterke inflatie. Wanneer mensen dan alsnog investeren toont dat aan dat ze echt achter het idee staan en er ook vertrouwen in hebben. Dat is ook het sympathieke aspect van het crowdfunding platform Crowdaboutnow, waarvan ik gebruik heb gemaakt: mensen investeren hier niet zozeer om het financiële belang, maar omdat ze het concept belangrijk vinden.”

Waarom Gillis zich met haar initiatief ondanks het duurzaamheidsoogpunt niet enkel richt op duurzame merken, lichtte ze al toe in het persbericht dat de crowdfunding actie afgelopen april aankondigde: het doel van het initiatief is het teweegbrengen van een gedragsverandering bij de consument. Dit kan volgens Gillis het meest effectief via merken die onder hen al geliefd zijn.